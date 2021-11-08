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Новини Коронавірус і карантин
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Кілька столичних приватних закладів освіти порушують карантинні заходи: Продовжують проводити навчальний процес в очному режимі

Кілька столичних приватних закладів освіти порушують карантинні заходи: Продовжують проводити навчальний процес в очному режимі

У Києві порушують карантинні заходи кілька приватних закладів освіти, які не організували освітній процес у дистанційному режимі з 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Ідеться про такі заклади: ТОВ "Ліко-школа" (вул. Композитора Мейтуса, 5-А), "Новопечерська школа" (вул. Михайла Драгомирова, 9-Б), заклад освіти ТОВ "Навчально-виховальний комплекс "Мідгард" - Загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садочок" (просп. Академіка Глушкова, 1 корп. 17).

Зазначені заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема, здобувачів освіти у свої приміщення та проводити навчальний процес в очному режимі.

На уповноважених осіб усіх згаданих закладів складені адміністративні протоколи за частиною 1 ст. 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення правил щодо карантину людей. Протоколи будуть скеровані до суду. За порушення передбачено відповідальність посадових осіб від 2 до 10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 грн). Остаточний розмір штрафу визначить суд.

Також повідомлено Національну поліцію України щодо ознак кримінального порушення за ст. 325 Кримінального Кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", оскільки такі порушення визначених обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину можуть сприяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед відвідувачів закладу – мешканців Києва та гостей столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загальної кількості понад 112 тис. протоколів майже 15 тис. складені на керівників торговельних, розважальних закладів та установ харчування, - Клименко

Автор: 

Київ (19422) освіта (1297) Держпродспоживслужба1 (573)


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Вважаю, безглуздо дозволяти школам зараз працювати, Саме через школи та ВИШі іде найбільше зараження. Діти та молодь заражають один одного в переповнених класах, а потім несуть ковід до дому, що особливо небезпечно для їх літніх родичів. Більш того, в транспорті набагато більше людей, коли діти ходять до школи. Діти в транспорті без масок. Крім закритих шкіл зараз нічого реально не змінилось, щоб збити хвилю ковід: кафешки працють, базари працюють, люди відзначають свята, масово збираються. Що реально обмежують зараз крім шкіл та ВИШів ??? https://static.dw.com/image/52757282_101.jpg
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08.11.2021 18:09 Відповісти
всім вже по. карантинні заходи, що мають бути доки пандемію не переїдуть - вже "не цікаві", тренд зник. вакцини нормальної не існує (особиста думка), отож маємо, що маємо, перехворіють всі. 3-4-5... живете у цікаві часи несчастніе земляне дурні люди, борітеся - то поборете, але це не до вас. і не до Вас.
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08.11.2021 18:22 Відповісти
Немає ніяких карантинних заходів. Карантин може бути введений лише в умовах надзвичайного чи воєнного стану. Крапка.
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08.11.2021 18:13 Відповісти
Як можна порушувати карантинні заходи якщо самого карантину немає?
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08.11.2021 18:26 Відповісти
на дурників розраховано, в судах всю цю фігню зкривають по 22 за малозначністью (можливо я малосправ в єдрссу передивився то поправте) щоб не було такого

https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117

Коломойський цю схему давно в приватбанку обкатав (незаконне підняття ставки) в суд зверниться мізер всі інші заплатять.
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08.11.2021 22:45 Відповісти
А якщо всі вчителі вакциновані? Можна ж в червоній зоні при такій умові працювати.
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Они сегодня говорят одно, а завтра - другое
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08.11.2021 19:30 Відповісти
 
 