Кілька столичних приватних закладів освіти порушують карантинні заходи: Продовжують проводити навчальний процес в очному режимі

У Києві порушують карантинні заходи кілька приватних закладів освіти, які не організували освітній процес у дистанційному режимі з 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

Ідеться про такі заклади: ТОВ "Ліко-школа" (вул. Композитора Мейтуса, 5-А), "Новопечерська школа" (вул. Михайла Драгомирова, 9-Б), заклад освіти ТОВ "Навчально-виховальний комплекс "Мідгард" - Загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садочок" (просп. Академіка Глушкова, 1 корп. 17).

Зазначені заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема, здобувачів освіти у свої приміщення та проводити навчальний процес в очному режимі.

На уповноважених осіб усіх згаданих закладів складені адміністративні протоколи за частиною 1 ст. 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення правил щодо карантину людей. Протоколи будуть скеровані до суду. За порушення передбачено відповідальність посадових осіб від 2 до 10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 000 до 170 000 грн). Остаточний розмір штрафу визначить суд.

Також повідомлено Національну поліцію України щодо ознак кримінального порушення за ст. 325 Кримінального Кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням", оскільки такі порушення визначених обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину можуть сприяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 серед відвідувачів закладу – мешканців Києва та гостей столиці.

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