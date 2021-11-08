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Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав внести аеропорти Білорусі до списку санкційних об'єктів через ситуацію з мігрантами

Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав внести аеропорти Білорусі до списку санкційних об'єктів через ситуацію з мігрантами

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс через погіршення ситуації на кордоні Європейського Союзу та Білорусі закликає ЄС посилити санкції та внести до списку санкційних об'єктів білоруські аеропорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європа більше не може зволікати. Нагнітання подій на польському кордоні є лише ще одним доказом того, що білоруський режим вже переходить до активних наступальних та провокаційних дій. Європі варто негайно реагувати, посилюючи санкції - щодо аеропортів Білорусі мають бути впроваджені санкції", - сказав Ландсбергіс.

"Всі авіалінії світу мають зрозуміти, що, літаючи до Білорусі, вони співпрацюють із злочинним режимом", - заявив міністр, додавши, що "білоруський режим" продовжує використовувати аеропорти для організації нелегальної міграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС Литви закликає запровадити надзвичайний стан в прикордонній зоні через ситуацію з мігрантами

Як повідомило у понеділок МЗС, глава литовської дипломатії обговорив це питання з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.

У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.

Дивіться також: Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.

Командувач Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас каже, що офіцери мають інформацію про те, що заворушення можуть бути організовані в таборах для мігрантів у Литві.

аеропорт (1850) Білорусь (7925) Литва (2380) мігранти (1106) МЗС (4109) санкції (11771) Ландсбергіс Габріелюс (213)


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Топ коментарі
+11
Полное эмбарго и отключение банковских сервисов.

И хай там в Бульбостане у костров собираются и меняются стеклышками и крышечками.

Заодно и Роисе было бы над чем подумать...
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08.11.2021 18:10
+10
Очень туго Европа соображает, мозги жиром заплыли...
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08.11.2021 18:07
+5
Введите полный 3апрет на белоруские и росийские самолеты. Не пешком же ети мигранты ходят и Сирии и Ирана на Беларашку
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08.11.2021 18:37
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Будут через Смоленск пешим ходом гнать.
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08.11.2021 18:07 Відповісти
Согласен. Пока по ******* рабсее не дать остановки в "величайшей многоходовочке" не будет.
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08.11.2021 23:22 Відповісти
Очень туго Европа соображает, мозги жиром заплыли...
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08.11.2021 18:07 Відповісти
Полное эмбарго и отключение банковских сервисов.

И хай там в Бульбостане у костров собираются и меняются стеклышками и крышечками.

Заодно и Роисе было бы над чем подумать...
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08.11.2021 18:10 Відповісти
Пусть благодарит бульбаш за это путьке! Пуйло хорошему не научит.
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08.11.2021 18:22 Відповісти
Ердоган теж Європу мігрантами час від часу шантажує. Та ще й системи ППО в кацапів купує наперекір "сильним світу цього". Що там з повним ембарго і відключенням Туреччини від банківських сервісів? Ландсбергіс вже турецькі аеропорти позакривав?
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09.11.2021 09:33 Відповісти
Турция - член НАТО.

И шото я не припомню, чтобы турецкие войска помогали штурмовать пограничные заграждения ЕС.
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09.11.2021 09:59 Відповісти
Так, Ердогаша хоч і сукин син, але НАШ сукин син. Все вірно. Подвійні стандарти в Європі завжди були в пошані.
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09.11.2021 10:11 Відповісти
А вот другу готов одолжить денег и простить обиду, а тебе яйца отобью и рот разрежу.
Это двойные стандарты?
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09.11.2021 10:16 Відповісти
Так. Бо друг, який наніс тобі "обіду" - вже не друг. Це зрадник, що встромив ножа в спину. Йому якраз і треба відбить яйця.
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09.11.2021 10:31 Відповісти
Вопрос в том, что к другу и к врагу априори разное отношение и разная реакция на конфликты с ними.

Что позволено Кесарю, то не позволено быку.
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09.11.2021 10:39 Відповісти
Так. Якщо тебе, припустимо, підставить твій ворог, тут все зрозуміло - ворог він ворог і є, добра від нього чекати і не слід. Але коли западло тобі зробить друг - це зовсім інша справа...
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09.11.2021 15:17 Відповісти
вот она, вся сила НАТО и ЕС
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08.11.2021 18:14 Відповісти
Да не подстрекай.. разберутся. Там есть кому.
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08.11.2021 18:23 Відповісти
как это "не подстрекай"? и кого?
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08.11.2021 18:32 Відповісти
Ні, це як мертвому припарки. До поки хуʼло кремлівське не посадять у клітку разом зо всіма його подєльниками. Не буде ні у Європі, ні в Україні спокою.
Московію давно пора відключити від SWIFT, ввести повне ембарго на продаж нафти та газу. Повне ембарго на закупівлю всього, що складніше ніж звичайне відро та швабра. Тільки тоді москалі за пів року перетворяться на кучу перегною, а ті що остануться будуть себе поводити як і належить рабам за генотипом - тихо та покірно.
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08.11.2021 18:19 Відповісти
Введите полный 3апрет на белоруские и росийские самолеты. Не пешком же ети мигранты ходят и Сирии и Ирана на Беларашку
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08.11.2021 18:37 Відповісти
уверен , что часть т.н. "беженцев" это специально завезённые подразделения из афгана, действующие в рамках договорённости ***** с талибаном, часть-действительно беженцы из сирии и др. стран , им платят и их кормят, часть - координаторы этой толпы из гэбни ...
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08.11.2021 22:36 Відповісти
в ЕС это прекрасно понимают. Более того, уже выцепили не один десяток террористов из числа беженцев.
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09.11.2021 00:11 Відповісти
они летают, но через территорию России. Запрети что-нибудь России на территории, которую она контролирует, попробуй.
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09.11.2021 00:11 Відповісти
Togda tureckim i raski kompanijam luce neletat v Belrous,jesli konecno xocet letat po Evrope.Sleduci punkt eto budet zakrytyja granic,propusknix punktov dlia masin
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08.11.2021 23:25 Відповісти
А кто может летать в тот концлагерь? Путлереску и Лукашеску? Разве что Витя Ведмедчук и Вадим РАБинович... братаны фюреров...
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09.11.2021 06:58 Відповісти
 
 