Глава МЗС Литви Ландсбергіс закликав внести аеропорти Білорусі до списку санкційних об'єктів через ситуацію з мігрантами
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс через погіршення ситуації на кордоні Європейського Союзу та Білорусі закликає ЄС посилити санкції та внести до списку санкційних об'єктів білоруські аеропорти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європа більше не може зволікати. Нагнітання подій на польському кордоні є лише ще одним доказом того, що білоруський режим вже переходить до активних наступальних та провокаційних дій. Європі варто негайно реагувати, посилюючи санкції - щодо аеропортів Білорусі мають бути впроваджені санкції", - сказав Ландсбергіс.
"Всі авіалінії світу мають зрозуміти, що, літаючи до Білорусі, вони співпрацюють із злочинним режимом", - заявив міністр, додавши, що "білоруський режим" продовжує використовувати аеропорти для організації нелегальної міграції.
Як повідомило у понеділок МЗС, глава литовської дипломатії обговорив це питання з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.
Як відомо, вранці 8 листопада почали з’являтися відеозаписи з великою групою мігрантів, що прямують до польського кордону.
У Польщі вважають, що режим Лукашенка готує наймасовіший штурм кордону нелегалами.
Міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що зараз на кордоні перебувають 12 тисяч військових. "Ми підвищуємо готовність сил тероборони. Разом зі службами МВС ми готові захищати кордон Польщі", - написав він.
Командувач Державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас каже, що офіцери мають інформацію про те, що заворушення можуть бути організовані в таборах для мігрантів у Литві.
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И хай там в Бульбостане у костров собираются и меняются стеклышками и крышечками.
Заодно и Роисе было бы над чем подумать...
И шото я не припомню, чтобы турецкие войска помогали штурмовать пограничные заграждения ЕС.
Это двойные стандарты?
Что позволено Кесарю, то не позволено быку.
Московію давно пора відключити від SWIFT, ввести повне ембарго на продаж нафти та газу. Повне ембарго на закупівлю всього, що складніше ніж звичайне відро та швабра. Тільки тоді москалі за пів року перетворяться на кучу перегною, а ті що остануться будуть себе поводити як і належить рабам за генотипом - тихо та покірно.