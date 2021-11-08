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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Колишньому заступнику командира підрозділу "Беркут" повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Колишньому заступнику командира підрозділу

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про нову підозру колишньому заступнику командира ПМОП "Беркут".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прессслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що експравоохоронець з 2016 року перебуває в розшуку за підозрою у перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, вчиненому 11 грудня 2013 року з метою протидії мирним акціям протесту в м. Києві.

Водночас, в ході досудового розслідування установлено, що підозрюваний, будучи громадянином України та працівником правоохоронного органу, з березня по вересень 2014 року, перебуваючи на території АР Крим, вирішив надати допомогу країні-агресору та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. З цією метою він прийняв присягу співробітника так званого "спеціального підрозділу Міністерства внутрішніх справ РФ в АР Крим – загону міліції особливого призначення "Беркут" (з квітня 2016 – загін міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління Федеральної служби військ Національної гвардії РФ по Республіці Крим та м. Севастополю).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу ексберкутівця, який розганяв мітингувальників на Майдані 30 листопада 2013 р., передано до суду, - Офіс генпрокурора

Загалом підозрюваному інкриміновані злочини, передбачені ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 111 КК України.

Прізвище підозрюваного не повідомляється, проте, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про заступника командира - начальника штабу ПМОП "Беркут" ГУ МВС України в АР Крим Сергія Марченка.

Автор: 

Беркут (532) Крим (14131) державна зрада (1678) злочини проти Майдану (309) Офіс Генпрокурора (3240)


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та вы шо.. на восьмой гд разродились... мдааа ... такими темпами и до ********** дня ничегго не изменится ... все.. пифдец.. надоел этот вулкан страстей,нужно уезжать с страны.. ..знакомые в польшу уехали и сказали накуй суда не вернутся.... НИКОГДА! и живут как люди без этой плятской власти...
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08.11.2021 18:31 Відповісти
П"яний равлик спритніший...
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08.11.2021 18:34 Відповісти
Прізвище не повідомляється... Здається, це просто "фейк" від влади.
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08.11.2021 20:27 Відповісти
 
 