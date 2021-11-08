Польща формує два батальйони резервістів на кордоні з Білоруссю

Резервістів двох батальйонів піхоти на сході Польщі терміново викликали на місця служби.

Про це повідомили у твіттері польскі Сили територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До уваги роботодавців! З 15:00 через ситуацію на кордоні солдати територіальної оборони двох батальйонів легкої піхоти (Білосток та Хайнувка) з Першої Підляської бригади Сил територіальної самооборони терміново викликані на місця розташування їхніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Раніше в твіттері цієї оборонної структури було опубліковано мапу, на якій вказано, що резервістам з Вармінсько-Мазурського, Підляського та Люблінського воєводств на сході країни потрібно бути готовими до дій протягом шести годин. Резервістам із Мазовецького воєводства, розташованого трохи далі від східного кордону Польщі, оголошено дванадцятигодинну готовність.

Дивіться: Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусії в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.