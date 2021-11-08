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Новини
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Польща формує два батальйони резервістів на кордоні з Білоруссю

Польща формує два батальйони резервістів на кордоні з Білоруссю

Резервістів двох батальйонів піхоти на сході Польщі терміново викликали на місця служби.

Про це повідомили у твіттері польскі Сили територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До уваги роботодавців! З 15:00 через ситуацію на кордоні солдати територіальної оборони двох батальйонів легкої піхоти (Білосток та Хайнувка) з Першої Підляської бригади Сил територіальної самооборони терміново викликані на місця розташування їхніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Раніше в твіттері цієї оборонної структури було опубліковано мапу, на якій вказано, що резервістам з Вармінсько-Мазурського, Підляського та Люблінського воєводств на сході країни потрібно бути готовими до дій протягом шести годин. Резервістам із Мазовецького воєводства, розташованого трохи далі від східного кордону Польщі, оголошено дванадцятигодинну готовність.

Дивіться: Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусії в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4751) мігранти (1106) нелегали (383) Польща (8484) резервісти (71)


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Топ коментарі
+26
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08.11.2021 18:53
+25
недолго эта моджахедская босота в минус выдержит... для усиления ощущений от мороза неплохо бы их водой пополивать из брандспойта
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08.11.2021 18:55
+18
А де протестувальники проти диктатора,в самі Білорусі? Походили з квіточками і на цьому все закінчилося.
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08.11.2021 18:53
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Каменяр@kameniar_ua

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... І для тугих мамкіних космополітів-емпатів.
Ніякого порівняння з біженцями інструменти руснявої агресії не витримують.
Сирійські біженці знаходяться в Йорданії, Лівані, Іраку - вони втікали АБИ КУДИ від війни
На польському кордоні знаходяться ті, хто цільово їхав різати дріт на кордоні ЄС
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08.11.2021 18:53 Відповісти
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08.11.2021 18:53 Відповісти
красивый пулемет, похож на МГ 42... у дурных бульбашей и их оккупационого стада шансов не остается...
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08.11.2021 21:39 Відповісти
MG-3
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08.11.2021 21:40 Відповісти
А де протестувальники проти диктатора,в самі Білорусі? Походили з квіточками і на цьому все закінчилося.
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08.11.2021 18:53 Відповісти
Весь тот цирк был организован ФСБ с целью загнать таракана в стойло. Сейчас это им не нужно.
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08.11.2021 18:56 Відповісти
Ну людей дуже багато виходило,причому всі молоді.Але ж не з квіточками потрібно виходити.А Білорусь і так під москалями була.
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08.11.2021 18:59 Відповісти
Как вышли, так и зашли. Своих "вожаков" у них нет, а ФСБшные "поматросили и бросили".
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08.11.2021 19:31 Відповісти
Ну то нехай живуть під диктаторським чоботом.Не потрібно взагалі за них говорити і показувати їхні страждання.
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08.11.2021 19:33 Відповісти
думаю реально вся Прибалтика Польша построят ЗАБОРЫ СИСТЕМЫ КАМЕРЫ датчики железобетонные под напряжением и множеством линий полос препятствий и предупреждений
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08.11.2021 19:35 Відповісти
Нехай будують.
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08.11.2021 19:37 Відповісти
так вот и я про то а где наш забор то от Белоруссии для начала метра 4-7 высотой ж-б бетонный с системами полей фильтрации полосы препятствий видеокамерами и датчиками не говоря про забор на Админ границе с Крымом и ОРЛДО????
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08.11.2021 19:40 Відповісти
Ніякого паркану не буде.В нас скоріше за все,також будуть мігранти.Можливо навіть табори для них будуть будуватися.Колись була така інформація.
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08.11.2021 19:42 Відповісти
У Палесси балата и радиассыя, там не прайдут.
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08.11.2021 20:43 Відповісти
Страны Балтии
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08.11.2021 19:56 Відповісти
у девок спячка зимняя...у местных орлов постоянная...
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08.11.2021 19:55 Відповісти
недолго эта моджахедская босота в минус выдержит... для усиления ощущений от мороза неплохо бы их водой пополивать из брандспойта
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08.11.2021 18:55 Відповісти
ще можна напалмом, аби непозамерзали...
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08.11.2021 19:09 Відповісти
Талерастие таварисч, нада нелетально, СВЧ., шо гаразда фификтифнее.
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08.11.2021 20:45 Відповісти
там є дiти
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08.11.2021 23:58 Відповісти
Все це добре, але щоб їх хтось не надоумив піти трохи південніше, через Україну. А це вже проблема буде наша.
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09.11.2021 05:54 Відповісти
Як бачимо режим диктатора,не можливо скинути квіточками.
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08.11.2021 18:55 Відповісти
Це напевно вперше в історії.... Коли ПРИКОРДОННА СЛУЖБА, якоїсь країни, займається не ОХОРОНОЮ КОРДОНУ, а навпаки...ОРГАНІЗОВУЄ НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН...
😆😆😆...

Лука, Путін, Росія.... Довели Білорусь до повного абсурду....
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08.11.2021 18:58 Відповісти
Шоб ты понимал, это одна из задач пограничной службы - обеспечить переход своих агентов, и не пустить чужих. Так всё время было, есть и будет есть.
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08.11.2021 20:25 Відповісти
неужели погранцы таракана не понимают что своими действиями они заганяют Беларусь глубоко в стойло ??? ... ничем хорошим это не закончиться .... доиграються с Польшей а она в НАТО...
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08.11.2021 18:58 Відповісти
Погранцы бесправные ,а Лукашенко марионетка путлера , отрабатывает ему вечное "президентство "
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08.11.2021 19:54 Відповісти
У Беларуси карлик за спиной, у Польши - НАТО.
НАТО не хочет войны, карлик хочет.
Значит будут торговаться
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08.11.2021 20:10 Відповісти
Польше нужно начинать вторжение в Беларусь , беларусы поддержат!
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08.11.2021 18:59 Відповісти
до цього вже все підготовлено...вейшнорія...
в результаті дій у відповідь, нарешті, буде прорубано сувалкинський коридор і білорусія отримає вихід до балтійського моря
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08.11.2021 19:19 Відповісти
угу, коридор, кухню и прихожую впридачу.
Напасть на страну - члена НАТО?
нуну. я хочу это увидеть.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
білорусь вже на стадії отримання... статусу мацковської губернії. і нах. їм море?
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08.11.2021 21:36 Відповісти
1920. Broń przed wrogiem twą rodzinę

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08.11.2021 19:04 Відповісти
там є нeповнолiтнi
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09.11.2021 00:00 Відповісти
к тому же ещё и импотентная
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09.11.2021 09:35 Відповісти
назад мігрантів до Африки не повезуть .
це значить що і Україні необхідно щось запроваджувати на власних кордонах щоб зупиниту цих людей коли вони від безвиході почнуть розбігатися з Білорусі в різні боки.
бо сумніваюсь що Мордор дозволить їм бігти у свому напрямку, а Литва теж як і Польща не пустить
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08.11.2021 19:08 Відповісти
Скоро ломануться в Україну від безвиході...
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08.11.2021 19:18 Відповісти
https://youtu.be/9zg_ePy37dw вже йде стрілянина
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08.11.2021 19:19 Відповісти
"Автор ограничил доступ к видео"....
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08.11.2021 20:13 Відповісти
так, два її відоса зі стріляниною пішли в приват
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08.11.2021 20:20 Відповісти
эти видосы снимаются как и провокации на Донбассе в 14 году - чтобы их тут выкладывать. Снимают их мигранты. Чтобы вызывать жалость и показывать поляков в дурном свете.
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08.11.2021 20:48 Відповісти
якi б там нe були плани алe там є дiти принаймнi пiдростки
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09.11.2021 00:01 Відповісти
Підростки? Підлітки.
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09.11.2021 09:34 Відповісти
значить коли западняни будуть писати своi польсько румунськi слова ти тeж iм по баняку даватимeш?
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09.11.2021 10:18 Відповісти
Дика, голодна орда рухається в бік кордону з Польщею.
https://www.youtube.com/watch?v=RFUpZMOo0Sw&t=25s
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08.11.2021 19:25 Відповісти
А шо такое? Где озабоченность фроляйн Меркель и мусье Макроши по этому поводу и призывы к поляков к толерантности?
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08.11.2021 19:32 Відповісти
Братьям полякам нужно срочно отправить гуманитарную помощь. Пару километров колючей проволоки и пол тыщи противопихотных мин думаю помогут.
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08.11.2021 19:36 Відповісти
Че они с ними цацкаются ?! Поставить пулемёты и перестрелять этот исламобиомусор к херам свинячим !
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08.11.2021 19:36 Відповісти
***** путлерастович новых пришлёт , а Вы его достаньте ивыследите , как бен Ладена
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08.11.2021 20:25 Відповісти
дiтeй тeж стрiлятимeш?
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09.11.2021 00:02 Відповісти
батальйони просять вогня...
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08.11.2021 19:43 Відповісти
Ты сеял ветер, поэтому будешь пожинать бурю
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08.11.2021 19:51 Відповісти
Цирк на дроти или лахатрон шыкалатнава ссайсса.
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08.11.2021 20:55 Відповісти
Попре ця близькосхідна орда обхідним шляхом через Україну, Лука ії не годуватиме і назад не відправлятиме.
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08.11.2021 20:14 Відповісти
Це перший дзвінок. Якщо Європа не втрутиться, ці провокації Білорусі ерефії можуть перерости в серйозний конфлікт, або навіть в війну...
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08.11.2021 20:23 Відповісти
Польша то действительно не пустит, тогда эта топла направится в Украину.. и тут беззубый зеленский конечно же их впустит
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08.11.2021 20:36 Відповісти
Я б их поливал свинячьим говном из брандспойтов;
и дешево, и гуманно
и вкусно, и полезно
чіо там поляки втькают- не пойму я совершенно.
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08.11.2021 20:41 Відповісти
не гівном а смальцем і салом, скоро араби і повтікають або навернуться у скрепноє православіє
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08.11.2021 21:49 Відповісти
И выдайте им ядерные бомбы
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08.11.2021 20:58 Відповісти
Агрессия кацапов через дурного "бацьку" и дурную Белорусь в Европу на лицо. коль стрелять нельзя, примкнуть штыки и на защиту кордона от кацапской агрессии.
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08.11.2021 21:31 Відповісти
Думаю що без погодження з Меркель і Макроном, ху...ло б на таке не пішов, Польща виступила зараз проти монополіїї Франції і Німеччини в прийнятті рішень , і проти ПП2 і їх рішили наказати, щоб не рипались... Одна шарашкіна контора Німці з ху....ом
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08.11.2021 21:34 Відповісти
Если Европе (в том числе и Польше) нужны добровольцы - я ГОТОВ встать на их защиту !
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08.11.2021 21:45 Відповісти
скоро таке і в на Волині розпочнеться
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08.11.2021 21:48 Відповісти
Добра порада товаришам полякам,порушників кордону ви людьми не випхаєте,не бояться вони,знають що нічого їм не зроблять.На допомогу беріть собак,і не одну а десятків зо п'ять,на кожній дільниці.Собакам всерівно на толерантність,вік,стать.Бажаючих штурмувати кордон дуже поменшає.
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08.11.2021 22:39 Відповісти
Очень сложная и скользкая ситуация. Путин поставил ЕС в настоящую вилку без хорошего исхода, в цугцванг. Если они пропустят мигрантов, то их будет все больше и больше, и в долгосрочной перспективе ЕС распадется под тяжестью нахлебников. Если применят силу, а их иначе не остановить, то будут бунты внутри ЕС всех предыдущих толп нахлебников с медиа-поддержкой всех раша-рупоров. И ЕС тоже ППЦ. Но 2-й вариант предпочтительнее. Поскольку, после него есть шанс выкарабкаться, хоть и с немалой кровью.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.
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08.11.2021 23:43 Відповісти
Два пулемета и лента за лентою стрічку подавай )))Всего делов-то.
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09.11.2021 00:11 Відповісти
Ляхам те допоможе, як мертвому припарка. За юрбою т.з. "біженців" бовваніє білорусько-московська орда, що лише чекає зачіпки, щоб яка куля чи міна полетіла в їх бік.
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09.11.2021 13:32 Відповісти
Але білоруси проявили себе в усій красі. Не Лукашенко ж особисто все це влаштовує. Там задіяна купа народу: пілоти літаків, водії автобусів, прикордонники тощо. Так що не треба оцього "вони всі проти, але нічого не можуть зробити". Вони так само проти, як народ російський проти дій Путіна. Інакше Олександр Григорович вже б в Ростові страусів розводив. Пам"ятаймо й про викрадення українців на території РБ. Слизький народ.
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10.11.2021 16:29 Відповісти
 
 