Польща формує два батальйони резервістів на кордоні з Білоруссю
Резервістів двох батальйонів піхоти на сході Польщі терміново викликали на місця служби.
Про це повідомили у твіттері польскі Сили територіальної оборони, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"До уваги роботодавців! З 15:00 через ситуацію на кордоні солдати територіальної оборони двох батальйонів легкої піхоти (Білосток та Хайнувка) з Першої Підляської бригади Сил територіальної самооборони терміново викликані на місця розташування їхніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Раніше в твіттері цієї оборонної структури було опубліковано мапу, на якій вказано, що резервістам з Вармінсько-Мазурського, Підляського та Люблінського воєводств на сході країни потрібно бути готовими до дій протягом шести годин. Резервістам із Мазовецького воєводства, розташованого трохи далі від східного кордону Польщі, оголошено дванадцятигодинну готовність.
Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусії в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1457746460972404751 24 мин
... І для тугих мамкіних космополітів-емпатів.
Ніякого порівняння з біженцями інструменти руснявої агресії не витримують.
Сирійські біженці знаходяться в Йорданії, Лівані, Іраку - вони втікали АБИ КУДИ від війни
На польському кордоні знаходяться ті, хто цільово їхав різати дріт на кордоні ЄС
😆😆😆...
Лука, Путін, Росія.... Довели Білорусь до повного абсурду....
НАТО не хочет войны, карлик хочет.
Значит будут торговаться
в результаті дій у відповідь, нарешті, буде прорубано сувалкинський коридор і білорусія отримає вихід до балтійського моря
Напасть на страну - члена НАТО?
нуну. я хочу это увидеть.
це значить що і Україні необхідно щось запроваджувати на власних кордонах щоб зупиниту цих людей коли вони від безвиході почнуть розбігатися з Білорусі в різні боки.
бо сумніваюсь що Мордор дозволить їм бігти у свому напрямку, а Литва теж як і Польща не пустить
https://www.youtube.com/watch?v=RFUpZMOo0Sw&t=25s
Білорусіерефії можуть перерости в серйозний конфлікт, або навіть в війну...
и дешево, и гуманно
и вкусно, и полезно
чіо там поляки втькают- не пойму я совершенно.
Но это в ЕС. США тоже на грани конфликта с Китаем, и завязнут они там очень прочно.
Но как вы думаете, чем будет заниматься Путин, пока у наших союзников проблемы и им не до нас? угадайте с 2-х раз.