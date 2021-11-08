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Новини Силовики
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Ухвалення закону про реформу СБУ планується в листопаді, - "слуга народу" Безугла

Ухвалення закону про реформу СБУ планується в листопаді, -

Верховна Рада планує в листопаді прийняти в другому читанні законопроект №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності спецслужби.

Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У листопаді ми плануємо його проголосувати. Зараз саме опрацьовуємо можливість винести його на голосування протягом найближчих трьох пленарних тижнів, які будуть згідно зі зміненим календарним планом сесії", - сказала нардеп.

Як повідомлялося, законопроект №3196-д про внесення змін до закону про СБУ Верховна Рада прийняла за основу 28 січня.

22 вересня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроект №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Також читайте: Керівники дипмісій ЄС, НАТО та США в Україні закликають Верховну Раду "невідкладно" ухвалити закон про реформу СБУ

Автор: 

ВР (14942) Правоохоронні органи (2706) СБУ (12780) силовики (2512) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+9
Якщо Безмозгла береться за цю реХформу пишіть: "все пропало" Чекаємо зашквар на зашкварі та потік ахінеї...
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08.11.2021 20:03
+5
ну не зрослось у дєвахи з варениками і голубцями...буває...
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08.11.2021 20:10
+5
безухая...что там с вагнеровцами???
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08.11.2021 20:42
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Якщо Безмозгла береться за цю реХформу пишіть: "все пропало" Чекаємо зашквар на зашкварі та потік ахінеї...
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08.11.2021 20:03 Відповісти
ну не зрослось у дєвахи з варениками і голубцями...буває...
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08.11.2021 20:10 Відповісти
"Кальмар" продовжує...
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08.11.2021 20:10 Відповісти
Вірніше, кальмар атакує...
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08.11.2021 20:19 Відповісти
Более того, прямо из борща.
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08.11.2021 20:52 Відповісти
Нє , ну Безумна херні не скаже..
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08.11.2021 20:30 Відповісти
Зато как плясала в Трускавце
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08.11.2021 20:43 Відповісти
безухая...что там с вагнеровцами???
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08.11.2021 20:42 Відповісти
газа нет, электричества тоже этой зимой не будет, боевые генералы сидят по тюрмам, армия не имеет права стрелять, осталось СБУ парализовать и всё, ****** зайдёт в Украину легко и просто, а зеленский его примет с хлебом солью
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08.11.2021 20:44 Відповісти
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08.11.2021 21:05 Відповісти
Типа "Слуги народа", давным давно уже стали Врагами Народа.
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08.11.2021 20:46 Відповісти
Принятие закона о реформе СБУ планируется . -Украинцев это вряд ли осчастливит/ Баканов.-Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев. Баканов, юрист Коломойского, не служил и на воинском учёте не стоял. Мендель сообщила: Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Кому читать: жена Баканова - гражданка России.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
Зробить так, щоб ця тварина взагалі мовчала!
Це було б краще для країни!
За підора-гаранта, взагалі мовчу. Чому воно не здохло в роддомі?
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08.11.2021 20:47 Відповісти
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08.11.2021 20:57 Відповісти
Ви здивовані? Мабуть приймали у мами Ріми роди у кочегарці? Невже гаранту так важко було вижити? У старовинній Спарті його викинули б у прірву! Співчуваю Україні!
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08.11.2021 21:40 Відповісти
безумная - внебрачная дочь лейтенанта бакланова шмидта...
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08.11.2021 20:54 Відповісти
У креветки брачный период?
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08.11.2021 20:58 Відповісти
По модному "у кальмара"
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08.11.2021 21:42 Відповісти
Задрали бесконечным реформированием всего.😂
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08.11.2021 21:00 Відповісти
Безмозглая - Кива в юбке
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08.11.2021 21:29 Відповісти
Не можу зрозуміти кого ви образили : психопата Ківу , чи юбку?
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08.11.2021 21:44 Відповісти
а что, кроме безмозглой никто не может заниматься рыхвормой службы слабоумных?
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09.11.2021 07:39 Відповісти
Знову ліжка в борделі будуть переставляти
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09.11.2021 12:06 Відповісти
 
 