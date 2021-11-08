Ухвалення закону про реформу СБУ планується в листопаді, - "слуга народу" Безугла
Верховна Рада планує в листопаді прийняти в другому читанні законопроект №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності спецслужби.
Про це повідомила заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У листопаді ми плануємо його проголосувати. Зараз саме опрацьовуємо можливість винести його на голосування протягом найближчих трьох пленарних тижнів, які будуть згідно зі зміненим календарним планом сесії", - сказала нардеп.
Як повідомлялося, законопроект №3196-д про внесення змін до закону про СБУ Верховна Рада прийняла за основу 28 січня.
22 вересня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроект №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалень організаційно-правових засад діяльності СБУ.
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баклановашмидта...