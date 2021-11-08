Електрика з Білорусі: "Енергоатом" отримав листа з відмовою, "Укренерго" - ні, - ЗМІ
Кілька участників ринку електроенергії підтвердили отримання листа про припинення постачання з Білорусі.
Так, отримання листа підтвердили у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".
При цьому в "Укренерго" заявили, що не отримували такого листа, пише "НВ Бізнес".
Нагадаємо, що на тлі серйозного дефіциту вугілля Україна 6 листопада відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Сьогодні імпорт може досягти 9200 МВт-год (приблизно 2% добового споживання).
Раніше 8 листопада Цензор.НЕТ оприлюднив листа, у якому "Біленерго" повідомляє про припинення постачання електрики в межах рамкових угод.
Топ коментарі
+27 belge
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+21 Павло ШОвте
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+19 Павло ШОвте
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Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! І на 2 млн т нижче планових запасів.
Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС.
Треба прибрати янелохів від керування енергосистемою, поставити спеців (не манагерів від НАЕК ТА ІНШ.), а людей, котрі розуміються на виробництві та формуванні ринку.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
Тож влада робить тільки те що їй довірив народ.
Де майстер спорту по ковіду?
Де Голобородько?
Де блд Рейган?
Де **** хоть шось?
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457749910237990917 2 ч
ШтучнаЕнергоКриза 1.х@йло заборонив Лукi подавати е\е УКРАЇНІ 2.Укргаздобича зменшила видобуток газу 3.АЕС блоки зупинили на всякi ремонти 4.Вугiлля НЕдобуваємо Що далi? ЗЕКо буде мiняти Незалежнiсть на теплi батареї вiд ПУ Нарiд питати НЕбудуть! Ви готовi
Бочкарев
@gm6rrkF5BbKsvZZ
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https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1457751635443298312 2 ч
На.... було наші АЕС зупиняти в угоду Ахмету?Вугілля рашка на ахметовські тец заблокувала. І що тепер? Вода в Крим в обмін на е\енергію і вугілля + прямі контракти з рашкою по газу і е\енергії??? "Что и требовалось доказать."(с)
@sergiy_taran
·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1457771639471443981 53 мин
Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
как это здорово и чудесно покупать кВа-ты за бешенные деньги???
как и почему ложилась атомная энергетика в угоду отдельным собственникам "возобновляемых"..??
Обосрались господа???
Письмо об изменении условий было адресовано компаниям, с которыми не было договоренностей о поставках на ноябрь.
@SPUTNIKBY