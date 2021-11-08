Електрика з Білорусі: "Енергоатом" отримав листа з відмовою, "Укренерго" - ні, - ЗМІ

Кілька участників ринку електроенергії підтвердили отримання листа про припинення постачання з Білорусі.

Так, отримання листа підтвердили у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

При цьому в "Укренерго" заявили, що не отримували такого листа, пише "НВ Бізнес".

Нагадаємо, що на тлі серйозного дефіциту вугілля Україна 6 листопада відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Сьогодні імпорт може досягти 9200 МВт-год (приблизно 2% добового споживання).

Раніше 8 листопада Цензор.НЕТ оприлюднив листа, у якому "Біленерго" повідомляє про припинення постачання електрики в межах рамкових угод.

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