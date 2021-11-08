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Електрика з Білорусі: "Енергоатом" отримав листа з відмовою, "Укренерго" - ні, - ЗМІ

Електрика з Білорусі:

Кілька участників ринку електроенергії підтвердили отримання листа про припинення постачання з Білорусі.

Так, отримання листа підтвердили у Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

При цьому в "Укренерго" заявили, що не отримували такого листа, пише "НВ Бізнес".

Нагадаємо, що на тлі серйозного дефіциту вугілля Україна 6 листопада відновила імпорт електроенергії з Білорусі. Сьогодні імпорт може досягти 9200 МВт-год (приблизно 2% добового споживання).

Раніше 8 листопада Цензор.НЕТ оприлюднив листа, у якому "Біленерго" повідомляє про припинення постачання електрики в межах рамкових угод.

Читайте: Білорусь більше не постачатиме електрику в Україну. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Білорусь (7925) Енергоатом (1632) електроенергія (6177) Укренерго (2682) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+27
Безвыходных положений не бывает. Вставить Зеле в жопу эбонитовую палочку...
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08.11.2021 20:16
+21
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08.11.2021 20:21
+19
обложили со всех сторон "великого" лоха Вову и вместе с ним всю Украину. Это и есть тотальная блокада, когда у власти идиот и враги.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
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08.11.2021 20:16
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Санта Барбара продовжується?
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08.11.2021 20:14 Відповісти
Volodymyr Omelyan@V_Omelyan





Станом на 2 листопада 2021 року на складах ТЕС і ТЕЦ знаходилось 537,9 тис. т вугілля - на 220,4 тис. тонн нижче гарантованих запасів! І на 2 млн т нижче планових запасів.
Працює 11 з 15 блоків АЕС і лише 33 з 88 енергоблоків ТЕС.
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08.11.2021 20:15 Відповісти
некому опоры в горизонталь положить....
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08.11.2021 20:15 Відповісти
Есть кому. Надо сначала энергосистему перестроить, а то не только опоры в горизонталь лягут.
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08.11.2021 20:38 Відповісти
Не треба.
Треба прибрати янелохів від керування енергосистемою, поставити спеців (не манагерів від НАЕК ТА ІНШ.), а людей, котрі розуміються на виробництві та формуванні ринку.
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09.11.2021 08:46 Відповісти
обложили со всех сторон "великого" лоха Вову и вместе с ним всю Украину. Это и есть тотальная блокада, когда у власти идиот и враги.
1) Беларусь послала нах, нарушив международные контракты
2) Россия заблокировала поставку угля из Казахстана
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08.11.2021 20:16 Відповісти
паприколу зиму в темноте бдем сидеть,, а можеть с нелоха пора свечку выстругать
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08.11.2021 20:21 Відповісти
Не свічку виструговувати з нього а прутень.
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08.11.2021 20:47 Відповісти
порохоботи 100 відсотково будуть.
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08.11.2021 22:17 Відповісти
если так обложили значит Вова все делает не так как хотят враги
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08.11.2021 20:22 Відповісти
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08.11.2021 20:25 Відповісти
Вова насрал в штаны, а его рашка ещё и говном закидывает дополнительно. Аналогия, надеюсь, понятна?
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09.11.2021 00:38 Відповісти
Не варто забувати що цю владу та цього президента обрав на підтвердженно демократичних виборах народ України.
Тож влада робить тільки те що їй довірив народ.
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08.11.2021 20:22 Відповісти
горькая правда(((
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09.11.2021 00:52 Відповісти
А ничё, что у России скоммуниздили локомотивы, вагонные тележки? Это как соседу ежедневно приносишь поесть (Бо у него нету, голодает), а он ворует сумку. Как ты себя поведёшь? Возьмёшь новую сумку и понесешь? Вот сосед и не везёт "поесть". Надоело ему. А Белорусь? Нефиг было визжать "Президент налигитимный!", а раньше пытаться выкрасть россиян. Такие вещи не забываются.
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09.11.2021 05:52 Відповісти
Безвыходных положений не бывает. Вставить Зеле в жопу эбонитовую палочку...
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08.11.2021 20:16 Відповісти
І двигать для тертя .
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08.11.2021 20:21 Відповісти
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08.11.2021 20:21 Відповісти
Лохи не хотять визнавати лохами. Поставки єлектроенергії на одну добу мали ціль не допомогти Україні, а зафіксувати її нездатність забезпечити себе енергоносіями. Янелох стверджував, що він не лох, а виявився типовою лошарою. Хай тепер подякує Лукі за вагнерівців, від яких бульбофюрер його врятував.
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08.11.2021 20:17 Відповісти
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08.11.2021 20:20 Відповісти
Через 15 років атомні реактори відпрацюють своє.Чи є якісь плани,на добудову нових реакторів?
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08.11.2021 20:17 Відповісти
Де "интересніе решения по комуналке"?
Де майстер спорту по ковіду?
Де Голобородько?
Де блд Рейган?
Де **** хоть шось?
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08.11.2021 20:18 Відповісти
а этот уголь раньше покупался по мыролюбной схеме роттердам ++ или дюссельдорф +++?
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08.11.2021 20:19 Відповісти
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08.11.2021 20:21 Відповісти
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08.11.2021 20:26 Відповісти
Все йде до того, що взимку ерефія може розпочати повномасштабну війну з Україною. "Руская вєсна" вже була - ерефія віджала Крим і почала війну на Донбасі. Тепер, якраз прийшов час для "руської зіми" якщо проаналізувати все що зараз відбувається в країні
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08.11.2021 20:31 Відповісти
Від весни до зими? Логічно.
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08.11.2021 20:49 Відповісти
Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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08.11.2021 20:32 Відповісти
а шнурка в Европы как не было, так и нет. за 30 лет не шмогли проложить
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08.11.2021 20:47 Відповісти






Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1457749910237990917 2 ч



ШтучнаЕнергоКриза 1.х@йло заборонив Лукi подавати е\е УКРАЇНІ 2.Укргаздобича зменшила видобуток газу 3.АЕС блоки зупинили на всякi ремонти 4.Вугiлля НЕдобуваємо Що далi? ЗЕКо буде мiняти Незалежнiсть на теплi батареї вiд ПУ Нарiд питати НЕбудуть! Ви готовi

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08.11.2021 20:54 Відповісти






Бочкарев


@gm6rrkF5BbKsvZZ

·
https://twitter.com/gm6rrkF5BbKsvZZ/status/1457751635443298312 2 ч



На.... було наші АЕС зупиняти в угоду Ахмету?Вугілля рашка на ахметовські тец заблокувала. І що тепер? Вода в Крим в обмін на е\енергію і вугілля + прямі контракти з рашкою по газу і е\енергії??? "Что и требовалось доказать."(с)
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08.11.2021 21:00 Відповісти
Сергій Таран / Sergiy Taran


@sergiy_taran

·
https://twitter.com/sergiy_taran/status/1457771639471443981 53 мин



Щойно депутат «слуга» Дмитрук в ефірі Наш заявив,що Україна має домовлятися з «ОРДЛО»про постачання вугілля. І запропонував не називати Росію «агресором». Абсолютно логічна здача національних інтересів країни після провалу опалювального сезону дилетантами Зеленського. Зе-мерзота.
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08.11.2021 21:01 Відповісти
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08.11.2021 21:13 Відповісти
Не треба було гілку під собою різати. Повинні були розуміти, що яким би не був Лукашенко, а прийдеться просити Лукашенка електрику, бензин і т.п. Тому треба було бути гнучкішими і вести себе не так агресивно проти нього. А то й закрили небо для біларуських літаків, то логічно що вони закрили електрику. Тепер нехай просять електрики в друзів-демократів - Німеччини, Польщі, США.
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08.11.2021 21:38 Відповісти
Одна из предьяв Медведчуку это уголь с ордло. В январе могут и трубы замерзнуть в многоэтажках. Накат за кума, и.т.п. зима будет с шинами. Обогреваться чтобы было чем
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08.11.2021 22:50 Відповісти
ты лучше о своей якутии заботься
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09.11.2021 05:45 Відповісти
Чого істериш? Так воно і є. Доки Петро через ведмедчука потихеньку возив вугілля з ОРДЛО, видаючи його лохторату за "пенсильванський", все було нормально. Зелений пішов проти ведмедчука і тепер маємо те, що маємо.
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09.11.2021 09:44 Відповісти
ты черт непонятного рода должен знать от кремля что уголь с ордло перекрыли в 17м году))))
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09.11.2021 12:05 Відповісти
Скільки тобі рочків? В які казочки ти ще віриш? Прикрути! "Остаточне прощавай" скоро настане...
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09.11.2021 14:08 Відповісти
я с ****** москальскими не разговариваю)))
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09.11.2021 15:16 Відповісти
раше нужна Украина ! Придурки, вы ни кому не нужны ,в раше и своих придурков тьма тьмущая ,не знают куда девать Поэтому,когда Коломойский-штурман ,приведет Украину в порт Дефолт,где уже поджидают: кого в Магадан ,кого в Воркуту ,а кого и под вышку.А нарид и сам выздохнет,туда ему и дорога!
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08.11.2021 23:47 Відповісти
а почему никто не пишет о "зеленой энергетике" ахметова и иже с ним ?
как это здорово и чудесно покупать кВа-ты за бешенные деньги???
как и почему ложилась атомная энергетика в угоду отдельным собственникам "возобновляемых"..??
Обосрались господа???
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09.11.2021 00:34 Відповісти
Ну что чиновники сократили работу атомных станций в Украине в пользу олигархов чмошника ахметок и так далее, а теперь что, будете делать а?!!! Уроды у власти.
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09.11.2021 02:49 Відповісти
"В чем сила?"- порошенківськоахметівська моногендерна трольня, вірно - в правді. А Зеленський йде праведним шляхом, через це ваші господарі разом з вами так біснуєтесь.
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09.11.2021 07:25 Відповісти
Т.е. только атомные электростанции не будут получать э/э из Белоруси?
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09.11.2021 09:04 Відповісти
Белэнерго - о поставках электроэнергии на Украину: продолжаются поставки в рамках подписанного контракта

Письмо об изменении условий было адресовано компаниям, с которыми не было договоренностей о поставках на ноябрь.

@SPUTNIKBY
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09.11.2021 11:26 Відповісти
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09.11.2021 20:50 Відповісти
 
 