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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузії направлено ноту у зв'язку з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню, - МЗС України

Грузії направлено ноту у зв'язку з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарний медичний заклад №18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

Про це зазначено в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться в коментарі МЗС.

Зазначається, що в понеділок у зовнішньополітичне відомство Грузії передано офіційну ноту з цього приводу.

"Подальше перебування громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - вважають в українському міністерстві.

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МЗС пообіцяло тримати ситуацію навколо Саакашвілі на особливому контролі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.

Автор: 

Грузія (1843) МЗС (4109) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
Замовкніть вже. Вказівки вони роздають грузинам. Там розберуться, що робити зі злочинцем.
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08.11.2021 21:25
+11
Я что-то не пойму.

Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?

А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?

Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
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08.11.2021 21:40
+7
С требованием вернуть его в ... камеру?
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08.11.2021 21:16
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Типа, "низзя лечить!"...
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08.11.2021 21:15 Відповісти
нe в тому мiсцi - у звичайну. а його вiдвeзли в тюрeмну. читай статтю а нe лишe заголовки
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08.11.2021 23:43 Відповісти
Так это получается любой наркоман может потребовать теперь лечится на свободе?
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09.11.2021 06:38 Відповісти
нe бачу зв"язку мiж тeмами
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09.11.2021 08:42 Відповісти
С требованием вернуть его в ... камеру?
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08.11.2021 21:16 Відповісти
Саак поднял два пальчика вверх - знак триумфа сатаны. Что это с ним? Не заболел ли на голову?
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08.11.2021 22:17 Відповісти
№91
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08.11.2021 22:37 Відповісти
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08.11.2021 21:18 Відповісти
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08.11.2021 21:20 Відповісти
без объявления войны Грузии нам Мишу не освободить..
- дать им 24 часа на размышление
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08.11.2021 21:20 Відповісти
А всё началось с предоставления ему гражданства.
"Не мала баба клопоту - купила порося"
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08.11.2021 21:24 Відповісти
ноту ЛЯ?
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08.11.2021 21:24 Відповісти
Замовкніть вже. Вказівки вони роздають грузинам. Там розберуться, що робити зі злочинцем.
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08.11.2021 21:25 Відповісти
може Міхо полякам повернути для початку, звідки він незаконна вдерся до України?
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08.11.2021 21:26 Відповісти
Переведите его в дурдом пожалуйста!
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08.11.2021 21:29 Відповісти
Лет за 10 он эту ноту выцарапае на стене. А может и не только
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08.11.2021 21:31 Відповісти
А стосовно загибелі військового, ніякої ноти не направляли???
Зеленський мабуть і не знає, що гинуть військові - коментує спортивні події, розповідає що покакав і може тепер поїсти...
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08.11.2021 21:36 Відповісти
Я что-то не пойму.

Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?

А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?

Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
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08.11.2021 21:40 Відповісти
Безумие нарастает.
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08.11.2021 21:51 Відповісти
А и правильно.

ЗЕляди обвинили США во лжи. ЗЕляди испортили отношентя с НАТО. ЗЕляди сделали все для того, чтобы поссорить Украину с Молдовой.

Теперь ЗЕляди гадят отношения с последним союзником.
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08.11.2021 21:41 Відповісти
Сколько шума из-за одного мыльного пузыря, которому по ошибке дали гражданство Украины, а один скоморох назначил ответственным за реформы.
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08.11.2021 21:51 Відповісти
Правильньіе действия МИД , нужно и президенту подключиться . Слава Украине !
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08.11.2021 22:27 Відповісти
Если преЗЕдент подключится, то, с его умением и тактом, будет Михо лет 20 сидеть. Шесть ему уже дали, 5 добавят за незаконное пересечение границы, а на остальное Зе наговорит.
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08.11.2021 22:35 Відповісти
Какой цинизм этой ноты в отношении к брошенным крымским татарам в застенки рабсеи... Все, шоу "Крымская платформа" закончена? Зебилы аплодируют нечеловеческой смелости зеледента?
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08.11.2021 22:33 Відповісти
Почему не в Шарите или не на воды в Висбаден... Он такой же подследственный, задержанный, арестованный, осужденный ( не знаю его нынешний статус) как и любой другой гражданин Украины нарушивший закон другого государства ( в этом случае Грузии). Почему к нему должен быть " особый" подход. На основании "вип" персоны. Закон один для всех. Кроме этого его состояние ухудшилось от объявленной им голодовки.. ну предложите его кормить через зонд насильно.. так обвинение последует в пытках... Странно однако. Хорошо конечно что наши службы так борются за права каждого рядового гражданина Украины, это вызывает гордость.. Но только всегда ли так активны они по отношению к другим. И вот тут гложут сомнения...
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08.11.2021 22:51 Відповісти
Кстати мы видели как он хомячит так нормально и без зонда! Да и по фигуре видно что фигура от голодовки не пострадала! Даже больше скажу харя у него ещё чутка Карсон поголодает то она треснет!
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09.11.2021 06:42 Відповісти
РехВОРматора Одесской области надо спасать...иначе Джугашвили Атэц всех времен и народов сдохшего Сссра абидэтся...
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08.11.2021 23:07 Відповісти
Сегодня Грузия полный Ацтой....зато Михо каже : я ее рехВОРмировал...
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08.11.2021 23:09 Відповісти
Цирк Шапито пляя...Саака и Зеля...
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08.11.2021 23:20 Відповісти
А надо было сразу на кладбище чтоль?
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09.11.2021 05:47 Відповісти
В відповідь МЗС Грузії надішле ноту "нах".
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09.11.2021 07:03 Відповісти
Грузія уже не самостійна країна.
Там вирішує *****.
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09.11.2021 10:43 Відповісти
 
 