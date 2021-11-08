Грузії направлено ноту у зв'язку з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню, - МЗС України
Міністерство закордонних справ України розчароване переведенням громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарний медичний заклад №18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.
Про це зазначено в коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо грузинську сторону невідкладно перевезти Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу, який мав би всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги", - йдеться в коментарі МЗС.
Зазначається, що в понеділок у зовнішньополітичне відомство Грузії передано офіційну ноту з цього приводу.
"Подальше перебування громадянина України Міхеіла Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики та напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - вважають в українському міністерстві.
МЗС пообіцяло тримати ситуацію навколо Саакашвілі на особливому контролі.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.
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Зеленський мабуть і не знає, що гинуть військові - коментує спортивні події, розповідає що покакав і може тепер поїсти...
Если Михо гражданин Грузии, то чего наш МИД за него вписывается?
А если он украинского гражданства (которое невозможно получить, не отказавшись предварительно от грузинского), то почему МИД Украины вписывается за кренделя, который нелегально приехал в другую страну, где он уже осужден, чтобы там захватить власть? Гражданин Украины хотел захватить власть в Грузии, Карл! Вот чего наш МИД за него вписывается?
Мало нам проблем с Молдовой из-за Чауса, так еще с Грузией разосремся из-за Михо. У Меркель спросим, чего мы не в ЕС, у Байдена - почему мы не в НАТО. Кто-то делает все, чтобы развалить коалицию, которую Порох сколачивал.
ЗЕляди обвинили США во лжи. ЗЕляди испортили отношентя с НАТО. ЗЕляди сделали все для того, чтобы поссорить Украину с Молдовой.
Теперь ЗЕляди гадят отношения с последним союзником.
Там вирішує *****.