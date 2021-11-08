Зеленський і Дуда обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю та "Північний потік-2"

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда в телефонній розмові обговорити загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Анджей Дуда щойно розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить низку переговорів з лідерами країн, які межують з Білоруссю, та інших країн нашого регіону. Серйозних розбіжностей у думках немає. Усі бачать, що робить Лукашенко", - підкреслив Кумох.

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Як повідомили у пресслужбі президента України, Зеленський поінформував Дуду про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.

"Особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку – 2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту", - йдеться у повідомленні. Глави держав також обговорили перспективні проекти співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Окремо Президент України торкнувся питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників та незапровадження додаткових обмежень для громадян України для в’їзду до Республіки Польща.

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Зеленський і Дуда домовились про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських взаємин, – 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу і співробітництво.