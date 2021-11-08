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Зеленський і Дуда обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю та "Північний потік-2"

Зеленський і Дуда обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю та

Президенти України і Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда в телефонній розмові обговорити загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомив міністр канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Президент Анджей Дуда щойно розмовляв з Президентом України Володимиром Зеленським. Президент проводить низку переговорів з лідерами країн, які межують з Білоруссю, та інших країн нашого регіону. Серйозних розбіжностей у думках немає. Усі бачать, що робить Лукашенко", - підкреслив Кумох.

Також дивіться: Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Як повідомили у пресслужбі президента України, Зеленський поінформував Дуду про безпекову ситуацію на українсько-білоруському кордоні й ті заходи, що здійснюються та вживатимуться для його належного захисту.

"Особливу увагу було приділено координації позицій сторін щодо протидії проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники були одностайні в оцінках "Північного потоку – 2" передусім як безпекової загрози та підтвердили непохитну налаштованість на подальшу протидію проекту", - йдеться у повідомленні. Глави держав також обговорили перспективні проекти співпраці в енергетичній сфері, зокрема щодо налагодження альтернативних шляхів постачання газу.

Окремо Президент України торкнувся питання збільшення квоти дозволів для українських автомобільних перевізників та незапровадження додаткових обмежень для громадян України для в’їзду до Республіки Польща.

Також дивіться: Нелегали на кордоні з боку Білорусі атакували польських військових. ВIДЕО

Зеленський і Дуда домовились про обмін візитами та проведення низки заходів, присвячених знаковим ювілейним датам українсько-польських взаємин, – 30-річчю визнання Польщею незалежності України, встановлення дипломатичних відносин та підписання Договору про дружбу і співробітництво.

Автор: 

Білорусь (7925) Зеленський Володимир (23697) мігранти (1106) Польща (8484) Північний потік (2461) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+14
Дуда "поблагодарил" Зелю за финансирование режима Луки? Можно услышать дословно?
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08.11.2021 21:53
+14
Ага, и поэтому он помогает финансово режиму Луки? У вас, подоляцких, агрофюрер уже друг?
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08.11.2021 21:55
+9
Дуді можна поспівчувати.
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08.11.2021 22:02
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Президент Зеленский по любому поможет друзьям Украины. Молодец!
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08.11.2021 21:53 Відповісти
Ага, и поэтому он помогает финансово режиму Луки? У вас, подоляцких, агрофюрер уже друг?
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08.11.2021 21:55 Відповісти
Все больше убеждаюсь что не зря зеля концертил в московии вначале войны... Гадя прошла как пробный вариант, зеля прошел как окончательное решение кремля. А 73% потому что зеля им войну пообещал закончить. На фоне этих 73% наши воины на фронте являются героями Украины только одним присутствием там!
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08.11.2021 22:52 Відповісти
Дуда "поблагодарил" Зелю за финансирование режима Луки? Можно услышать дословно?
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08.11.2021 21:53 Відповісти
скорее Дуда рассказал, что будет, если немытые полезут в обход
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08.11.2021 22:48 Відповісти
"Качають" поляків, Литва перекидує війска до білоруського кордону
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08.11.2021 21:56 Відповісти
Газ в Молдову во время жуткого кризиса, из Беларуси - мигрантов, откуда это ашно на нашу голову свалилось
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08.11.2021 21:58 Відповісти
Дуді можна поспівчувати.
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08.11.2021 22:02 Відповісти
Ведана , привет, 😀 .
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08.11.2021 22:45 Відповісти
Привіт, пані Софіє.
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10.11.2021 22:31 Відповісти
Путлер руками мигрантов и ватников бульбашей раскачивает ситуацию
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08.11.2021 22:24 Відповісти
Там ещё Эрдоган помогает, 49% авиаперелётов, которые перевозят мигрантов - это турецкие авиалинии. Ну и 51% это аэрофлот.
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09.11.2021 00:13 Відповісти
Зе раком став по енергетиці і не чого не вякне 🤬
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08.11.2021 22:29 Відповісти
уряд, призначений зюзею довів ситуацію в енергетиці до закупівель електрики у рашистсько-білоруському рейху
про що можна розмовляти із тупим мудилою, який ще ПП-2??
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08.11.2021 22:31 Відповісти
Помагальщик.
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08.11.2021 22:31 Відповісти
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08.11.2021 22:33 Відповісти
Не совсем по теме, но вот что интересно: с сегодняшнего дня Талибан уже не запрещённая в росисе организация
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09.11.2021 00:15 Відповісти
Лучше бы он с Лехом Качиньским обсудил ситуацию ‡
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08.11.2021 22:39 Відповісти
Да поливать этих дикарей водой из пожарных машин
На днях будут морозы и мигранты рванут к теплу - никто мерзнуть не будет
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08.11.2021 22:43 Відповісти
Ну вот как морозы начнутся, тогда и поливать !
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08.11.2021 22:44 Відповісти
Нееть
пристреливаться надо сейчас
а то потом то воды не подвезут , то шланг забудут 😀
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08.11.2021 22:47 Відповісти
Но вы же видите - они уже свои личинки приволокли к кордону! Как циганва прикрываясь детьми будут переть на проволоку.
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08.11.2021 23:01 Відповісти
Самое время запустить УКРАИНО - ПОЛЬСКО - ЛИТОВСКИй полк .
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08.11.2021 22:50 Відповісти
Sankciji novyje takze na podxode ot ES,Propusknoj 1 punkt poliaki zakryli ,poxoze i drugije skoro zakrojet,takze
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08.11.2021 22:53 Відповісти
Мигранты идут не через пропускные пункты, их сегодня с КПП переправили в сторону леса. Мне кажется, их набирают критическую массу, а потом 500-1000 человек пойдет ломиться через границу
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09.11.2021 00:17 Відповісти
Idut i tam nekotoryje s detmi.Nado zakryt vse propusknyje punkti ne tolko Polse no Litve i Latviji,posmotrim kak ix furi budet jezdit v Evropu
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09.11.2021 08:57 Відповісти
Их уже начали к вашей границе перенаправлять, держитесь там
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09.11.2021 13:52 Відповісти
Бидолашни свидки святого Петра - это какой раз переобуваться приходится?!!
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08.11.2021 22:58 Відповісти
Лукашиста нужно изолировать от всего Мира. Ни поездов ни самолетов не пропускать - пусть только через анус (РФ) общается.
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08.11.2021 23:00 Відповісти
Poxoze tak i budet zakrojet projezd im v Evropu ,a takze aeroporti pod sankciji pojdut
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08.11.2021 23:21 Відповісти
Т.е. Зеля сейчас не помогает финансово Лукашисту? И уже границу Закрыл с торговлей?
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08.11.2021 23:35 Відповісти
Турция держится с рашкой, Британия уже ничего не решает и не помогает, хотя тоже подписывала будапештский меморандум. Вы пишете откровенный бред
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09.11.2021 00:19 Відповісти
Турецкие авиалинии взят мигрантов наравне с аэрофлотом. Турецкие байрактары чисто из-за выгоды в Украине находятся, не исключено, что скоро и в засрашке они появятся или же уже проданы, чтоб рашка могла защиту обновить. Эрдоган сидит на двух стульях и не гнушается переговариваться с засрашкой. По поводу курирования - США тоже курирует. Почему не пишете, что надо держаться США, а пишете, что США в опу всем засунули меморандум?
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09.11.2021 00:33 Відповісти
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08.11.2021 23:38 Відповісти
ой же ж ґарний малюк, подумав Дуда.
ну і хто це був?
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09.11.2021 03:56 Відповісти
 
 