Головні новини 8 листопада: імпорт електрики з Білорусі, Саакашвілі госпіталізували

Білорусь повідомила "Енергоатом" про припинення постачання електрики за рамковими угодами, Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні, на кордоні Польщі й Білорусі - найсерйозніша криза - головні новини України та світу 8 листопада.

Імпорт електрики з Білорусі

Білоруське об’єднання "Біленерго" надіслало партнерам листа про те, що з листопада 2021 року припиняє постачання електроенергії до України в межах укладених раніше рамкових контрактів. В "Енергоатомі" отримали цього листа, в "Укренерго" – ні. Експерт Марк Савчук пояснює, що електрика постачатиметься, просто робитимуть це не "Енергоатом", а дві приватні компанії: одна належить позафракційному нардепу Євгену Шевченко, інша – колишньому комерційному директору ДТЕК.

Саакашвілі в лікарні

Експрезидент Грузії заявив, що ладний померти з голоду, щоби звільнити своїм прикладом країну "з пазурів російських олігархів" – і того ж дня його госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі. МЗС України закликає перевезти Саакашвілі до цивільного медичного закладу, народні депутати просять повернути його до України.

Політичне об’єднання Разумкова

Ексспікер Разумков подав теперішньому спікеру Стефанчуку звернення про створення в парламенті нового об’єднання "Розумна політика". До об’єднання мають намір вступити 25 депутатів, більшість із них переходять з фракції "Слуга народу".

Криза на кордоні Польщі й Білорусі

Нелегальні мігранти з Сирії та Іраку штурмують з боку Білорусі кордон Польщі. Поки спроби прориву вдається відбити. На кордоні оголошено стан бойової готовності, там чергують понад 12 тис. військових. Польща скликає резервістів та збирається сформувати з них два батальйони. МВС сусідньої Литви закликає запровадити у прикордонній зоні надзвичайний стан.

Росія відмовилася зустрічатися в нормандському форматі

Франція пропонувала провести 11 листопада зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки", але Москва не пристала на цю пропозицію.

Невакцінованих не пускають на роботу

Від сьогодні до роботи не допускають невакцинованих чиновників та освітян. Сидіти вдома їм доведеться за власний рахунок.

Скандал із закриттям Kyiv Post

Це найстаріша англомовна газета України, вона виходила 26 років, а тепер – не буде. Власник каже, що це таке переформатування, і невдовзі видання повернеться до читачів. Співробітники кажуть, що власник вбиває це ЗМІ та намагається позбутися чесних журналістів. Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва каже, що газету закривають через тиск з ОП.

До України прямують "Айленди"

Два американські патрульні катери класу Island вирушили з Балтімора до Одеси.