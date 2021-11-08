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Офіс Президента про ситуацію з Kyiv Post: "Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти"

Офіс Президента про ситуацію з Kyiv Post:

Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці наголосив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс Президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання", - написав Никифоров.

Речник президента висловив сподівання, що Kyiv Post продовжить роботу і "збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа", незважаючи на причини сьогоднішніх новин про видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва

Автор: 

ЗМІ (1357) Офіс Президента (2020) Сергій Никифоров (159) Kyiv Post (16)


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Топ коментарі
+27
Тепер Порох не олігарх. Прийдеться переписувати закон
Ото у Вована і з'явилось волосся сиве і вигляд ідіота.
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08.11.2021 22:44
+21
у зе-клована тепер тільки один шлях: закриті ВСІ кондитерськи фабрики в Україні (крім Рошена) - та об'явити Порошенко монополістом))
Бо знов клован обіс*ався - стільки істерики та верещання про "бАрьтпу са алигархами", а тут - раз, і "все пропало!"))
казали ж йому зебіли - "пиши в законі сразу призвище Порощенко, бо інакще ніяк!"))
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08.11.2021 22:51
+17
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08.11.2021 22:41
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Як шкода цього "шановного" видання
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08.11.2021 22:39 Відповісти
я вот верю что ОП и Зеля к закрытию KyivPost не имеют никакого отношения
- потому что это издание они не читают и не читают их зе-избиратели..
Зе-избиратели смотрят 95-й Квартал и всякие там Дизель-шоу и Сватов..
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08.11.2021 22:40 Відповісти
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08.11.2021 22:45 Відповісти
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08.11.2021 22:41 Відповісти
https://newsua.one/news-politics/56830-stvorennya-holdingu-vilni-media-ta-zakrittya-kyiv-post-.html Створення холдингу "Вільні медіа" та закриття Kyiv Post свідчить, що влада відновила в Україні цензур у

"Продаж акцій "Прямого" й "5 каналу" на тлі закриття газети Kyiv Post свідчить про серйозні проблеми зі свободою слова в Україні" - вважає політолог і народний депутат VI скликання Віктор Уколов.
"По-перше, це перший випадок в історії України. І, мабуть, не лише України, а так само пострадянських країн, коли власник двох телеканалів віддає повністю всі 100% цих телеканалів журналістам цих телеканалів. Тому що навіть депутати, які отримали свої пакети, вони віддали в управління трудовому колективу. Другий момент - це те, що цей випадок, цей продаж акцій означає, що в Україні є серйозні проблеми зі свободою слова. І це підтверджує сьогоднішнє закриття газети Kyiv Post, зокрема", - зазначив Уколов.
За його словами, останні події демонструють фактичну цензуру в Україні.
"Тобто, ці два випадки - продаж двох телеканалів паном Порошенком і закриття газети Kyiv Post її власником - означає, що в Україні існує цензура. Цензура в українському законодавстві визначається як тиск влади і контроль за змістом телепрограм або засобів масової інформації, тиск на творчі колективи, на редакції. Цензура в Україні заборонена", - додав політолог.
Однак, на його думку, чинній владі не вдасться підім'яти під себе медіа.
"Я думаю, що ви зробили правильно. Натиснути на українських журналістів абсолютно неможливо. Я був в оргкомітеті української медіаспілки 2002 року, коли були темники. Ми тоді створили журналістську профспілку. Власне кажучи, ці темники загинули, не встигнувши з'явитися. Так буде і цього разу", - підсумував Уколов.
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08.11.2021 22:43 Відповісти
Цензура это когда Петрушка натравил налоговую на иностранца Шустера, якобы неимеющего права работать в Украине, и тем самым прикрыл "Свободу слова", на которую давече приходил инициатор её закрытия. Эквилибристика лицемерия.
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08.11.2021 23:00 Відповісти
шестеришь?
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08.11.2021 23:29 Відповісти
Какие одухотворённые лица!😁
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08.11.2021 23:51 Відповісти
справді, після того, як беня закрив програму шустрика, після 90-ти днів безробіття шустрик відповідно до чинного законодавства повинен був покинути межі України. Але що цікаво: Президент Порошенко до його видворення не мав стосунку від слова "зовсім" - то не його були повноваження. Слідкувати, чим займається легальний іноземець в Україні, і коли він має виїхати - це все в повноваженнях служб, які об'єднані в МВС. І нині, і тоді, в 2015-му році.
Так що всі претензії - до Авакова.
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09.11.2021 00:01 Відповісти
Тепер Порох не олігарх. Прийдеться переписувати закон
Ото у Вована і з'явилось волосся сиве і вигляд ідіота.
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08.11.2021 22:44 Відповісти
у зе-клована тепер тільки один шлях: закриті ВСІ кондитерськи фабрики в Україні (крім Рошена) - та об'явити Порошенко монополістом))
Бо знов клован обіс*ався - стільки істерики та верещання про "бАрьтпу са алигархами", а тут - раз, і "все пропало!"))
казали ж йому зебіли - "пиши в законі сразу призвище Порощенко, бо інакще ніяк!"))
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08.11.2021 22:51 Відповісти
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08.11.2021 22:53 Відповісти
Який він, така і партія секта у нього.
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08.11.2021 23:01 Відповісти
Несподіванка тому що шмаркля чекав аплодисмегти від журналістів видання?
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08.11.2021 23:18 Відповісти
Та надо сказать что и сами мы тут с дружками удивились не меньше чем в офисе преза страны---просто синхронно почти. Читали читали все эти годы и в пост и на посту этот Киев-пост---бах--- на тебе! Кончилась лафа. Володя---ты разберись. Даже на работу тормозок (по новому ланч-бокс) берёшь, а жынка и газетку эту даёт почитать---как без теперь?
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08.11.2021 23:25 Відповісти
Кучма звонит Зелеиойским и каже...Чуваки..я строил Олигархат Украины 10 лет...и кожи лез...а вы хотите Днепровскую Мафию завалить?Лазаренко и Тимошенко вам этого не простят...
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08.11.2021 23:28 Відповісти
Леонид Ильич,а вы правда из Днепра?

Да я представляю не Днепровских бандитов а Днепродзержинских...там мне даже памятник стоит....

Леонид Ильич... а кто вас назначил ГенСеком ЦК кпSS?ПРОЛЕТАЙрят дохлой СРАНЫ....73%...
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08.11.2021 23:32 Відповісти
ой! подождите....это что не президент во всё виноват в Украине? а ещё 2.5 года назад всё валили на Порошенко - Буквально всё! а да у них до сих пор Порошенко виноват....а тут вдруг не "!Зе" виноват ну даёте...разбрасывали камни теперь собирайте! "Бумеранг беспочвенных обвинений и вины" имеет свойство возвращаться.
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08.11.2021 23:53 Відповісти
Там, где проходит Зеленский, остается разруха: свобода слова, бедность, громадная смертность от ковида, преследование политических конкурентов...
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09.11.2021 00:09 Відповісти
це не Зе діє, а хабад - вони хочуть розвалити тут все і знищити в турборежимі, адже саме в Україні вони запланували сторення Нового Ізраїлю

http://kyiv.osp-ua.info/?seolink=politics/52684-vsja-rabota-zakonchena-moshiakh-uzhe-zdes-analiticheskaja-spravka-o-veduschey-sile-mirovogo-pravitel.html
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09.11.2021 00:23 Відповісти
Напомните, плиз:
Сколько там, по последнему опросу "уровень доверия" к оХвису Офшнорного?
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09.11.2021 00:26 Відповісти
Ну ОП ЗЕ ж в регулярном откровенном вранье замечен не был. Или был?
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09.11.2021 00:40 Відповісти
опять Порошенко насрал зеленым в штаны. Ну морда! ну когда он успел то в этот раз?!
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09.11.2021 02:13 Відповісти
Блин, ты прям мои мысли прочитал.
Там мозгов нет, даже не спрашивай.
Как я эту мразь янелоха оманского ненавижу! Как же я его ненавижу!
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09.11.2021 04:09 Відповісти
Зебилы вам Порошенко все срет в штаны.
Янелох оманский будет отвечать за ермаков и за остальную шваль. И шамбала не поможет.
Какое же оно молочное ссыкливое.
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09.11.2021 04:03 Відповісти
мЕлочное!
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09.11.2021 04:05 Відповісти
Твари зеленые, вам и Шамбала не поможет!
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09.11.2021 04:10 Відповісти
Хрень какая-то. Какой смысл в век интернета и впн закрывать СМИ? Ну закрыли через санкции страну, шарий нет, 112, зик, ньюсван. И те кто хотят, читают их и смотрят в интернете
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09.11.2021 06:22 Відповісти
ОП имеет прямое отношение к закрытию КиевПоста. У Кивана нет никакого смысла закрывать издание.
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09.11.2021 08:26 Відповісти
це добре
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09.11.2021 08:40 Відповісти
ОП не ожидал, что после всего произошедшего всё станет известно общественности. Смешно.
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09.11.2021 10:35 Відповісти
всё верно заявил.
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09.11.2021 11:14 Відповісти
ОП-а - снова обосрамшись......
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09.11.2021 13:00 Відповісти
 
 