Офіс Президента про ситуацію з Kyiv Post: "Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти"

Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці наголосив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми щиро та неприємно здивовані тим, як окремі політики та медійники заходилися безапеляційно винуватити в ситуації Офіс Президента або навіть його особисто. Для нас сьогоднішні новини стали такою ж несподіванкою, як і для решти. Закликаємо не намагатися робити піар на проблемах авторитетного видання", - написав Никифоров.

Речник президента висловив сподівання, що Kyiv Post продовжить роботу і "збереже ту якість та стиль, які ставили його на найвищий щабель серед українських медіа", незважаючи на причини сьогоднішніх новин про видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента, - Мусаєва