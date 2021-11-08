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Новини
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Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор. ФОТО

На Черкащині завершили капітальний ремонт та реконструкцію ділянки траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь протяжністю 40 км. Дорогу національного значення відновили в рамках програми "Велике будівництво".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укравтодор.

Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор 01

"Повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом, тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину", - йдеться у повідомленні Служби.

Ремонтні роботи тривали від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Днями дорожники закінчили ремонт останньої ділянки: від межі з Київською областю і до повороту на місто Канів у селі Софіївка Золотоніського району.

Також за програмою президента на Черкащині завершили реконструкцію обходу міста Золотоноша. Там встановили сучасне освітлення, розширили дорожнє покриття та влаштували додаткові смуги руху. А мостовики реконструювали шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка.

Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор 02

Також читайте: Ремонт 25-км ділянки траси Р-11 завершується на Полтавщині, - "Укравтодор". ФОТО

Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор 03

На іншій ділянці автодороги Н-08 біля села Піщане капітально відремонтовано міст через річку Супій

"Загалом до кінця 2021 року у Черкаській області буде відремонтовано 259 км доріг державного значення. Торік вдалося відремонтувати 224,2 кілометра, відтак результат "Великого будівництва" у регіоні лише за два роки – близько 500 км новеньких доріг", - додають в Службі автомобільних доріг.

Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор 04

Також дивіться: 25 км траси Т-15-15, що веде до курортів Миколаївщини, відновлять до кінця року, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 км.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 6,5 тисяч кілометрів доріг.

Автор: 

дороги (3056) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741) Чернігівська область (895)


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Топ коментарі
+7
За те тепер вмирає 700 людей на добу! ...Гарна дорога.
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09.11.2021 00:49
+4
Що відсутність асфальту в Україні якось впливало б на бажання українців вакцинуватися, щоб не вмирати?
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09.11.2021 05:55
+3
Як говорить єврейська мудрість: «Когда нечем заняться, берутся за великие дела».
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08.11.2021 23:17
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08.11.2021 23:01 Відповісти
Щось вона вся великопокручена.
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08.11.2021 23:09 Відповісти
Хто цією дорогою їздив - в цирку не сміється.
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08.11.2021 23:16 Відповісти
Я в 18 году там часов 7 с борисполя до днепра ехал... Там тааааакие ямы были... Это хана... Скорость 20 кмч, местами задом сдавал, чтоб обьехать яму
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08.11.2021 23:30 Відповісти
Ти мабуть плутаєш з іншою дорогою.

Стабільно їзжу цією дорогою 2 рази на місяць.

На відрізку від Черкас до Києва ніколи не було великих ям!

Горби і коліі були. Але їхати можна було завжди нею більш-менш нормально.
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09.11.2021 12:55 Відповісти
Як говорить єврейська мудрість: «Когда нечем заняться, берутся за великие дела».
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08.11.2021 23:17 Відповісти
За те тепер вмирає 700 людей на добу! ...Гарна дорога.
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09.11.2021 00:49 Відповісти
"Зачєм нужна дорога которая нє вєдьот к" ... крематорию?
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09.11.2021 02:04 Відповісти
Що відсутність асфальту в Україні якось впливало б на бажання українців вакцинуватися, щоб не вмирати?
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09.11.2021 05:55 Відповісти
Индийским шмурдяком?
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09.11.2021 06:38 Відповісти
Его не завозят с МАЯ месяца.
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09.11.2021 07:00 Відповісти
Гроші були взяті з ковідного фонду! Що ще треба пояснювати?

Якщо не розумієш: вакцини закуплені дуже пізно, не закуплені ШВЛ, не підготоалене забеспечення киснем, не проведена компанія по роз'ясненню необхідності вакцинації! Цього достатьньо? А ще є багато людей кому поротипоказано вакцинуватись.
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11.11.2021 10:23 Відповісти
Щось я в липні-серпні-вересні і на початку жовтня черг з бажаючих вакцинуватися не бачив.
Навіть ЗАРАЗ, при наявності вакцини, більшисть не бажає вакцинуватися.
А ті, хто вакцинується роблять це не задля того щоб не хворіти, а щоб не втратит роботу.
Ось ТАКА свідомість у людей, і не треба розказувати, про те щоб люди хотіли робити щеплення потрібні гроші.

Мабуть ви обираєте китайський варіант, до речі дуже дієвий, але там про свої права можете забути.
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11.11.2021 14:23 Відповісти
обоснуй. кто то мешал вакцинироваться?или вакцины не было?
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09.11.2021 08:02 Відповісти
От Черкасс до Софиевки дорога просто песня и кто не согласен, пусть первый бросит в меня камень А Киевская область начинается, так латка на латке, наверное не любят в ОП областных киевлян.
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09.11.2021 07:51 Відповісти
А у вас ніхто не помер від COVID-2019?

Тоді дорога - пісня. ...Для вас.
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11.11.2021 10:26 Відповісти
Мої Слава Богу всі прищеплені ще з літа, жоден даже навідь не захворів.
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11.11.2021 11:38 Відповісти
Лабіринт для тих, кому потрібно ліворуч ....
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09.11.2021 08:50 Відповісти
А кому праворуч, може простояти хоч все життя перед суцільною лінією....

І це вони хоч частину білих ліній зафарбували чорною фарбою.
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09.11.2021 08:57 Відповісти
дорога в Черкаській області зараз стала норм, у Київській обл дорогу не робили. трохи біля Переяслава і все. а так латка на латці.
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09.11.2021 10:26 Відповісти
Вранье, манипуляции и воровство!
1. "Дорога национального значения" в две полосы? Серьезно? Это как в Африке?
2. "Дорога национального значения" это по ДБН дорога 2-й категории, где обочина должна быть 3,75 м. Обочину в студию!
3. Согласно тем же ДБН на дорогах 1и 2-й категории перекрестков быть НЕ ДОЛЖНО! Только эстакады.
4. Дорожное освещение - любимая тема откатчиков. Поэтому тут оно, естественно, есть. При тотальном дифиците электроэнергии, безумной цене на кВт/ч и полном отсутствии подобного освещения во многих городах. Умно?
5. Если делал не "Онур", то дорожная разметка сотрется через 2-3 года.

Этот говнодел рассчитан исключительно и только для "раньше же вообще был ужас". Но, увы, таких большинство.
Делать грамотно и делать через жопу ("Велике будівництво") это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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09.11.2021 10:37 Відповісти
Безумовно, «Велике будівництво» - вкрай необхідний проєкт для України. За роки незалежності, маємо можливість відмітити декілька великих, а найголовніше, завершених проєктів. Але, чому за кошти платників податків, кошти іноземних кредиторів, ми повинні споглядати на черговий «ВЕЛИКИЙ ПІАР». Яка сума була витрачена на PR? Скільки км не добудовано завдяки витраченому на медіа?

Володимире, запам'ятайте - де добре, там кожен українець. Де погано, тільки я. Ви найманий працівник!
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09.11.2021 14:59 Відповісти
 
 