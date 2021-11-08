Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор. ФОТО
На Черкащині завершили капітальний ремонт та реконструкцію ділянки траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь протяжністю 40 км. Дорогу національного значення відновили в рамках програми "Велике будівництво".
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укравтодор.
"Повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом, тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину", - йдеться у повідомленні Служби.
Ремонтні роботи тривали від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Днями дорожники закінчили ремонт останньої ділянки: від межі з Київською областю і до повороту на місто Канів у селі Софіївка Золотоніського району.
Також за програмою президента на Черкащині завершили реконструкцію обходу міста Золотоноша. Там встановили сучасне освітлення, розширили дорожнє покриття та влаштували додаткові смуги руху. А мостовики реконструювали шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка.
На іншій ділянці автодороги Н-08 біля села Піщане капітально відремонтовано міст через річку Супій
"Загалом до кінця 2021 року у Черкаській області буде відремонтовано 259 км доріг державного значення. Торік вдалося відремонтувати 224,2 кілометра, відтак результат "Великого будівництва" у регіоні лише за два роки – близько 500 км новеньких доріг", - додають в Службі автомобільних доріг.
Траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 км.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 6,5 тисяч кілометрів доріг.
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Стабільно їзжу цією дорогою 2 рази на місяць.
На відрізку від Черкас до Києва ніколи не було великих ям!
Горби і коліі були. Але їхати можна було завжди нею більш-менш нормально.
Якщо не розумієш: вакцини закуплені дуже пізно, не закуплені ШВЛ, не підготоалене забеспечення киснем, не проведена компанія по роз'ясненню необхідності вакцинації! Цього достатьньо? А ще є багато людей кому поротипоказано вакцинуватись.
Навіть ЗАРАЗ, при наявності вакцини, більшисть не бажає вакцинуватися.
А ті, хто вакцинується роблять це не задля того щоб не хворіти, а щоб не втратит роботу.
Ось ТАКА свідомість у людей, і не треба розказувати, про те щоб люди хотіли робити щеплення потрібні гроші.
Мабуть ви обираєте китайський варіант, до речі дуже дієвий, але там про свої права можете забути.
Тоді дорога - пісня. ...Для вас.
І це вони хоч частину білих ліній зафарбували чорною фарбою.
1. "Дорога национального значения" в две полосы? Серьезно? Это как в Африке?
2. "Дорога национального значения" это по ДБН дорога 2-й категории, где обочина должна быть 3,75 м. Обочину в студию!
3. Согласно тем же ДБН на дорогах 1и 2-й категории перекрестков быть НЕ ДОЛЖНО! Только эстакады.
4. Дорожное освещение - любимая тема откатчиков. Поэтому тут оно, естественно, есть. При тотальном дифиците электроэнергии, безумной цене на кВт/ч и полном отсутствии подобного освещения во многих городах. Умно?
5. Если делал не "Онур", то дорожная разметка сотрется через 2-3 года.
Этот говнодел рассчитан исключительно и только для "раньше же вообще был ужас". Но, увы, таких большинство.
Делать грамотно и делать через жопу ("Велике будівництво") это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Володимире, запам'ятайте - де добре, там кожен українець. Де погано, тільки я. Ви найманий працівник!