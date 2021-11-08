Повністю завершено капремонт дороги з Черкас до Києва лівим берегом, час у дорозі скоротився на годину, - Укравтодор. ФОТО

На Черкащині завершили капітальний ремонт та реконструкцію ділянки траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь протяжністю 40 км. Дорогу національного значення відновили в рамках програми "Велике будівництво".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укравтодор.

"Повністю завершено капітальний ремонт автошляху з Черкас до Києва лівим берегом, тривалість поїздки скоротилася в середньому на 1 годину", - йдеться у повідомленні Служби.

Ремонтні роботи тривали від межі Київської та Черкаської областей до закінчення обходу міста Золотоноша. Днями дорожники закінчили ремонт останньої ділянки: від межі з Київською областю і до повороту на місто Канів у селі Софіївка Золотоніського району.

Також за програмою президента на Черкащині завершили реконструкцію обходу міста Золотоноша. Там встановили сучасне освітлення, розширили дорожнє покриття та влаштували додаткові смуги руху. А мостовики реконструювали шляхопровід через залізничну колію та міст через річку Золотоношка.

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На іншій ділянці автодороги Н-08 біля села Піщане капітально відремонтовано міст через річку Супій

"Загалом до кінця 2021 року у Черкаській області буде відремонтовано 259 км доріг державного значення. Торік вдалося відремонтувати 224,2 кілометра, відтак результат "Великого будівництва" у регіоні лише за два роки – близько 500 км новеньких доріг", - додають в Службі автомобільних доріг.

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Траса Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь проходить територією Київської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Протяжність національної автодороги в області становить 88,5 км.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" по всій Україні планують відремонтувати та реконструювати 6,5 тисяч кілометрів доріг.