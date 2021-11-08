За затримку в "нормандському форматі" відповідальна лише Росія, - Никифоров

"Нормандський формат" є безальтернативним майданчиком для припинення конфлікту на сході України, але Росія перешкоджає його роботі.

Про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив у відеозверненні, розміщеному на сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україна, Франція, Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом, на відміну від Росії.

"Мої слова сьогодні підтвердив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в "нормандському форматі", - сказав Никифоров.

Так, в Офісі президента закликали Москву до співпраці задля досягнення миру на Донбасі.

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"Ми вважаємо, що суть переговорів - отримання результатів, якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку переговорів, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати, Донбас очікує миру і Росія має зробити свій внесок у його досягнення", - підкреслив Никифоров.