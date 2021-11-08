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За затримку в "нормандському форматі" відповідальна лише Росія, - Никифоров

За затримку в

"Нормандський формат" є безальтернативним майданчиком для припинення конфлікту на сході України, але Росія перешкоджає його роботі.

Про це прес-секретар президента України Сергій Никифоров заявив у відеозверненні, розміщеному на сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Україна, Франція, Німеччина готові до контактів на рівні міністрів та лідерів найближчим часом, на відміну від Росії.

"Мої слова сьогодні підтвердив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російська сторона залишається єдиною відповідальною за затримку в "нормандському форматі", - сказав Никифоров.

Так, в Офісі президента закликали Москву до співпраці задля досягнення миру на Донбасі.

Дивіться: Росія відмовилась від проведення зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 листопада, - Лавров. ВIДЕО

"Ми вважаємо, що суть переговорів - отримання результатів, якщо російська сторона наполягає, що підсумок має бути відомий до початку переговорів, це ставить під питання сам переговорний процес. Закликаємо Москву співпрацювати, Донбас очікує миру і Росія має зробити свій внесок у його досягнення", - підкреслив Никифоров.

Автор: 

росія (64946) нормандська четвірка (1526) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+6
Дебіл і в Америці дебіл.
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08.11.2021 23:22
+3
Вот если бы Зеленский закрыл российское посольство в Киеве и разорвал все дипломатические и торговые отношения это был бы поступок,а норманский формат это пердёж в стул.
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08.11.2021 23:50
+3
Сокол-300 - украинский проект ударного беспилотного летательного аппарата. Разрабатывается в конструкторском бюро «Луч» (ГосККБ «Луч») с середины 2019 года. Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

С середины 19 года! На дворе 21 год заканчивается. Байрактары не дежурят в воздухе как им положено. Сокол-300 не уничтожает рашистов.
К чему твой высер, зелебобик?
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09.11.2021 00:15
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Сокол-300 - украинский проект ударного беспилотного летательного аппарата. Разрабатывается в конструкторском бюро «Луч» (ГосККБ «Луч») с середины 2019 года. Комплекс предназначен для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника.

С середины 19 года! На дворе 21 год заканчивается. Байрактары не дежурят в воздухе как им положено. Сокол-300 не уничтожает рашистов.
К чему твой высер, зелебобик?
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09.11.2021 00:15 Відповісти
что-то много этого дебила сегодня... Харе спамить!
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08.11.2021 23:15 Відповісти
Дебіл і в Америці дебіл.
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08.11.2021 23:22 Відповісти
Придурок. Україні соромно за нього.
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08.11.2021 23:26 Відповісти
Ви всьо врьотє. Ета Украіна не стрємітся к мірнаму урєгуліраванію канфлікта. Расія харошая. Ми всє любім Расію (с)
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08.11.2021 23:21 Відповісти
Зеленский снова хочет попиариться в окружении взрослых,какой прок от этого формата,бла-бла-бла и ничего.
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08.11.2021 23:41 Відповісти
Почему РАБссия 2 раза нападала на Чечню... спросил корреспондент БиБиСи Сева Новгородцев...

Ельцин подумал и говорит...она взорвали дома на Мацковии,захватили Норд Ост, а детей в Беслане не убивали...то я придумал спецоперацию ФСБ перед смертью...
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08.11.2021 23:46 Відповісти
Вот если бы Зеленский закрыл российское посольство в Киеве и разорвал все дипломатические и торговые отношения это был бы поступок,а норманский формат это пердёж в стул.
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08.11.2021 23:50 Відповісти
Зеля на РАБссии с 2014 по 2019 год накосил бабла на Мацковии столько,что Билл Гейтсу и не снились такие доллары...
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08.11.2021 23:52 Відповісти
У него и хата в Ливадии,коммуналку регулярно оплачивает,такой же патриот как Петюня.
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08.11.2021 23:54 Відповісти
Но во всем виноваты Порошенко и Даля Грибаускайте...защитили Украину от бесноватого КГБиста....
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08.11.2021 23:55 Відповісти
Жму руку,обнимаю.
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08.11.2021 23:55 Відповісти
Ты хоть в курсе, шо руснявая мразота Деркач в США официально признан агентом фсб?
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09.11.2021 00:05 Відповісти
Агент Лолита?
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09.11.2021 00:10 Відповісти
Ваш любимчик руснявая мразота Деркач уже Лолитой стал? Where in the States are you from, anyway?
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09.11.2021 00:41 Відповісти
Я тебе уже отвечал,это браузер тор,а живу я в Одессе.
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09.11.2021 00:47 Відповісти
А, просто очередная русмартышка под прокси и с собачьей кличкой. Понятно почему ты с таким удовольствием жрешь выделения всякой гб-шной мразоты.
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09.11.2021 00:50 Відповісти
А ты какая мартышка?
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09.11.2021 00:52 Відповісти
Это все, шо ты из себя смогло выдавить, животное?
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09.11.2021 01:01 Відповісти
Мурзилка ты чего такой злой? Не читают тебя что ли?
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09.11.2021 01:04 Відповісти
С чего ты взяло, шо я злой, руснявое? С людьми я всегда очень добрый.
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09.11.2021 01:07 Відповісти
Ты добрая руснявая мурзилка?
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09.11.2021 01:08 Відповісти
Ты скучная мурзилка,поэтому тебя не читают,прощай.
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09.11.2021 01:10 Відповісти
Зверушка, это у тебя такая попытка на юмор? Тебя из цирка Петросяна за тупость выгнали?
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09.11.2021 01:11 Відповісти
Доктор Борменталь...,почему на РАБссии столько Шариковых и Швондеров развелось,а?

Филипп Филиппыч,мы это быдло придумали из хороших побужденийев...
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09.11.2021 00:02 Відповісти
Госкино https://strana.news/news/361139-hoskino-vydelilo-20-millionov-na-pervyj-ukrainskij-film-o-lhbt.html выделило 20 миллионов гривен на съемки первого украинского фильма о гомосексуальных героях - "Мой юный принц".
Мой юный принц" станет первым полнометражным фильмом, воспевающим ЛГБТ-отношения и полностью созданным украинской командой.
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09.11.2021 00:05 Відповісти
Заканчивай смотреть советскую классику по Булгакову,приобщайся к правильным фильмам.
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09.11.2021 00:06 Відповісти
Говноеды РАБссии дрюкали друг друга еще при Петрухе первом...особенно князь Меньшиков князя Петрухк рехВОРматора РАБссии...,кажуть шо даже дочка нека радилася Катерина не пля ...Вторая...
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09.11.2021 00:11 Відповісти
О Передастии на РАБссии книжку сочинил один Мацковский писатель Андрей Купцов кажись... где подробно расписано о женитьбе СерГея Зверева на Андрюхе Малахове...
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09.11.2021 00:18 Відповісти
Тебе что тюльпанов в попку напихали?
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09.11.2021 00:22 Відповісти
Хотел коментировать.а тут ********* что то не поделили...
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09.11.2021 12:23 Відповісти
 
 