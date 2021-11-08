УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
6 728 100

Саакашвілі "фізично та словесно ображав" персонал тюремної лікарні, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого нині госпіталізували до тюремної лікарні, "фізично та словесно ображав" її співробітників.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Імеді".

"Коли Міхеіл Саакашвілі перебував у 18-му закладі (лікарня у в’язниці №18. – Ред.), він фізично та словесно ображав наших співробітників", – сказав міністр.

За словами Брегадзе, за цим фактом розпочала розслідування Генеральна інспекція міністерства.

"Ми вивчаємо це питання, і ми не дозволимо нікому ображати наших гордих співробітників, які 24 години на добу служать цій країні і місяцями не бачилися з членами своїх сімей", – підсумував міністр.

Читайте: Грузії направлено ноту у зв'язку з переведенням Саакашвілі в тюремну лікарню, - МЗС України

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Мерзкий человечишко, гадит, где сядет.
показати весь коментар
08.11.2021 23:42
+16
Границу нарушил несколько раз. На Пороха гавкал постоянно. Получал большую зарплату за ничегонеделания. Мало?
показати весь коментар
09.11.2021 00:04
+15
Трепло и скандалист...
показати весь коментар
09.11.2021 00:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мерзкий человечишко, гадит, где сядет.
показати весь коментар
08.11.2021 23:42 Відповісти
ты бы своим тюремным вертухаям наверное спасибо бы говорил..
показати весь коментар
08.11.2021 23:47 Відповісти
Не переводіть на особистості , а захищайте свого сааку розумними аргументами !
показати весь коментар
09.11.2021 00:50 Відповісти
У вас там на сайте кто то высрал, "кроп" вроде - шо оказывается та куча грузин шо привез Миша..... была продавлена Соросом т.е. у вас виновата хоть корова бабы Вали, но только не ваш идол.
и вы еще и всячески обзываете и проклинаете тех кто "заЗе"
Секта? - Не, не слышал
показати весь коментар
09.11.2021 08:15 Відповісти
настолько разумными как вы там на сайте вашем?
кто-то чуть не то скажет в сторону Кумира = как стая шакалов сразу набрасываетесь. Первый из вас - "кроп"(тот что живет в Киеве и визжал шо "Поравадынтурфсехпабидит").
да? Док, ты точно не доктор психологии, ибо там бы не сидел, по крайней мере бы не был сектантом "Пороха", а тихонечко бы наблюдал за беснованием антиватников. у которых - есть кумир, а любое возражение = враг, кацап, саушкино и казачок.
показати весь коментар
11.11.2021 10:06 Відповісти
ты че прорезался гнида ) с дивана дает ответку вертухаям... )
показати весь коментар
09.11.2021 03:55 Відповісти
непокорний гордий грузин, який багато зробив для Грузії
показати весь коментар
08.11.2021 23:53 Відповісти
Трепло и скандалист...
показати весь коментар
09.11.2021 00:29 Відповісти
Фізично ображав? Напевно підсрачників навидавав.
показати весь коментар
08.11.2021 23:44 Відповісти
а вот здесь Мише респект..
- оскорблять вертухаев это богоугодное дело в любой стране...
Неужели кто то из украинцев осудит? - малоросьня разве что..
показати весь коментар
08.11.2021 23:45 Відповісти
Ображати осіб "при виконанні" законних вимог недопустимо і завжди має тяжкі наслідки для придурка який на таке наважується. В Грузії стосовно Міхи, знаючи його скандальність, паскудність і враховуючи увагу преси до цього "шустрика"всі дії співробітників пенітенціарної установи та самого Міхи фіксуються відеозаписами. Тому, і я в цьому впевнений, ніяких підстав ображати персонал у Міхи не було тому що незаконних вимог від адміністрації бути не може. Рішення суду вже є давно як і правила внутрішнього розпорядку. Статус у Міхи тепер такий самий як і у решти засуджених і доки він цього не зрозуміє його проблеми будуть тільки зростати в геометричній прогресії.
показати весь коментар
09.11.2021 00:01 Відповісти
да знаем по Украине - сначала выполняй, потом жалуйся!
Зачем так много букф?
показати весь коментар
09.11.2021 00:04 Відповісти
Десь інакше?
показати весь коментар
09.11.2021 00:11 Відповісти
это китай, даже Украина не такая, это маразм, разве не так ?
показати весь коментар
09.11.2021 20:16 Відповісти
Ґвалтував медсестричок штолє?
показати весь коментар
08.11.2021 23:46 Відповісти
Вимагав від медсестричок носити йому кокс , так як були страшні ломки 😡
показати весь коментар
09.11.2021 00:53 Відповісти
А я думала, що закипіла гарачій грузинський кроф джигіта.
показати весь коментар
09.11.2021 01:45 Відповісти
Неадекват.
показати весь коментар
08.11.2021 23:53 Відповісти
эт точно
- настоящий и адекватный гражданин должен уважать и любить своих тюремщиков
показати весь коментар
08.11.2021 23:56 Відповісти
Адекватний на поїде туди де його чекає тюрма.
показати весь коментар
08.11.2021 23:59 Відповісти
у тебя в слове трусливый 10 ошибок
показати весь коментар
09.11.2021 00:01 Відповісти
Как вы на кацапии свою микромоль *****?
показати весь коментар
09.11.2021 00:00 Відповісти
настоящий и адекватный гражданин не пересекает нелегально границу в фуре с кефиром.
показати весь коментар
09.11.2021 00:44 Відповісти
неординарна людина, зазвичай сіра маса таких не рохуміє
показати весь коментар
08.11.2021 23:56 Відповісти
не розуміє
показати весь коментар
08.11.2021 23:57 Відповісти
Я так і не зрозумів, що він зробив хорошого для України?
показати весь коментар
08.11.2021 23:58 Відповісти
Границу нарушил несколько раз. На Пороха гавкал постоянно. Получал большую зарплату за ничегонеделания. Мало?
показати весь коментар
09.11.2021 00:04 Відповісти
Нє, ну тоді канєєєєєшно! ріхформатор!
показати весь коментар
09.11.2021 00:10 Відповісти
ээээ - нужно отделять мух от котлет
мне вот Миша тоже не нравится - принес в Украину интриги, скандалы и поддержал Зе-плесень..
- Мне вот понравился именно вот этот его поступок - наезд на тюремщиков..
показати весь коментар
09.11.2021 00:10 Відповісти
тут мае значення, що він, слава Перуну, не зробив....
показати весь коментар
09.11.2021 00:13 Відповісти
Ага... Як на похороні преферансиста один з його партнерів констатував що якби покійничок зайшов з пічки було б ще гірше...
показати весь коментар
09.11.2021 01:12 Відповісти
бачу пан розуміеться на преферансі
показати весь коментар
09.11.2021 01:15 Відповісти
Маса якраз і не сіра.
Маса чітко аквафрешна.
показати весь коментар
09.11.2021 10:37 Відповісти
"Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, даже кушать не могу" (с)
показати весь коментар
08.11.2021 23:58 Відповісти
Михуил гордон еще тот
показати весь коментар
09.11.2021 00:01 Відповісти
навіть боюся уявити, що таке "фізична образа" у виконанні такого темпераментного джгіта як міхо...
показати весь коментар
09.11.2021 00:02 Відповісти
дятєл він безтемпературний!
показати весь коментар
09.11.2021 00:11 Відповісти
А может он решил попробовать как работает созданная им полиция ?
показати весь коментар
09.11.2021 00:14 Відповісти
хаммы?
показати весь коментар
09.11.2021 00:20 Відповісти
Ну как можно оскорбить словесно понимаю а вот как физически непонятно. Пендаля отвесил что-ли?)))
показати весь коментар
09.11.2021 00:20 Відповісти
Например:
показати весь коментар
09.11.2021 00:36 Відповісти
Это не физически.

это образно......
показати весь коментар
09.11.2021 07:18 Відповісти
Реформаторша полиции Грузии Хатия Деканоидзе каже шо у Миши начался синдром Йоси Джугашвили=Сралина...вяличие прет со всех дыр...
показати весь коментар
09.11.2021 00:23 Відповісти
потомушто это очьеньважьно.
показати весь коментар
09.11.2021 00:26 Відповісти
Из грузинов такие же рехВОРматоры что из меня Билл Гейтс Мать Тереза... не смешите мои Джавелины...и Байрактары....
показати весь коментар
09.11.2021 00:27 Відповісти
или из петюньки - тютюньки украинец.
показати весь коментар
09.11.2021 00:29 Відповісти
Та да...обосрал Новоотсоссию Путлера по самую Одессу от Харькова...
показати весь коментар
09.11.2021 00:36 Відповісти
Говноеды РАБссии круче...даже в Беслане и Норд Осте...куда там Михо Джугашвили
показати весь коментар
09.11.2021 00:35 Відповісти
Ну это вряд ли удивит тех, кто хоть раз видел, как ведет себя Саакашвили.
показати весь коментар
09.11.2021 00:35 Відповісти
"физически оскорблял" - наверняка обплевал их с ног, до головы!
показати весь коментар
09.11.2021 00:43 Відповісти
Та ні , він обі@рався не знімаючи штани перед персоналом 😃
показати весь коментар
09.11.2021 01:00 Відповісти
Доктор Борменталь,кажуть шо в Грузии появился свой Шариков...беженец от жены из Голландии...

Филипп Филиппыч,вранье...из стран Евросоюза может сбежать только круглый идиот... Шариков
показати весь коментар
09.11.2021 00:51 Відповісти
BREAKING Саакашвілі відмовився від хачапурі але не зміг від горілки
показати весь коментар
09.11.2021 00:52 Відповісти
Коксу йому краще , а не хачапурі 😒
показати весь коментар
09.11.2021 00:59 Відповісти
какое оно мерзкое...
показати весь коментар
09.11.2021 03:58 Відповісти
Несчастная власть Грузии.Замучил Михо.Плачу.
показати весь коментар
09.11.2021 01:00 Відповісти
Николай Патрушев летит в Аргентину за Мукой..звонок по мобиле...

дядя Коля,вы не забыли о Мишико...который уже не грузин...а голландец...

Помню,это который с Николя Саркози нам кусок Грузии подарил...привезу пару килограмм...
показати весь коментар
09.11.2021 01:03 Відповісти
а Порох чекає, коли повз нього пропливе мумія його ворога...
показати весь коментар
09.11.2021 02:28 Відповісти
не разу не чув від Пороха щось таке яке висказував Сраакашвілі проти нього. . . . десь може в кулуарах є таємний відосик на кшталт слів до Новінського - "**** правосраная"
показати весь коментар
09.11.2021 09:35 Відповісти
Надеюсь эта тварь будет сидеть!
показати весь коментар
09.11.2021 04:13 Відповісти
не жалеешь ты зеленского. А зря. Он же нежный от природы, в тюрьме ему будет не очень здорово.
показати весь коментар
09.11.2021 06:38 Відповісти
Ты свой пердак кочегаришь,что ли Сеня?
показати весь коментар
09.11.2021 06:43 Відповісти
Как то пох.
Пусть сидит саак. В реформированой Грузии.
показати весь коментар
09.11.2021 04:29 Відповісти
Сериал снимают, однозначно, сиквел "Кавказский пленник", за мужика борются президентша и простой депутат.
показати весь коментар
09.11.2021 04:31 Відповісти
та сбросить его с вертолета, или с ноги по чавкающей губе с медом, заложив ногу за ногу
показати весь коментар
09.11.2021 05:03 Відповісти
ФБР США вычислило РАБссиянского хакера который скачивал бабло в сумме 13 млн долларов,им оказался житель Барнаула Евгений Полунин...
показати весь коментар
09.11.2021 05:34 Відповісти
да поставьте ему клизму 5 литровую, что бы разум вернулся
показати весь коментар
09.11.2021 05:34 Відповісти
Это типа Геббельс...если долго мычать по радио что РАБссия СМЕХдяржава,то в итоге это дерьмо действительно станет вяликим... так и Михоном приключилось вяликий рехВОРматор вместо Кахи Бендукидзе...Парадоксы политики...
показати весь коментар
09.11.2021 05:40 Відповісти
Недавно Госдеп говорил о награде 10 млн долларов за поимку РАБссиянского хакера.Интересно получит аж 10 лямов... ? ФБР или конкретный чувак...
показати весь коментар
09.11.2021 05:51 Відповісти
Брехня! Він же "обезсилений" голодуванням!
показати весь коментар
09.11.2021 07:07 Відповісти
"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", - подытожил министр.

Значит гордый персонал тоже из арестованных и сидящих в этой же больничке, раз месяцами, месяцами не видивших...., не не говоря о том, чтобы уже пообщаться
показати весь коментар
09.11.2021 07:13 Відповісти
Милиционер. …И сорвал торжественное открытие Дворца Бракосочетания. Затем на развалинах часовни…
Шурик. Простите, часовню тоже я… развалил?
Милиционер. Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…
показати весь коментар
09.11.2021 07:15 Відповісти
Будут кормить через анус.
показати весь коментар
09.11.2021 07:16 Відповісти
И шо?Не смогли просто в табло?Или слоника пристроить.Или под видом кормления бутылку сока заклизьмить.Очень гуманная тюрьма.Но уже перевезли в хорошую.Там грузины говорять ему и макинтош деревяный пристроят.Заслужил.
показати весь коментар
09.11.2021 07:19 Відповісти
Фишка тут в другом,видимо есть доказательства убийства Зураба Жвания в 2005 году...
показати весь коментар
09.11.2021 07:46 Відповісти
лучше бы обоих прикончили
показати весь коментар
09.11.2021 20:25 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 08:03 Відповісти
Просто 1 медбраток тихонько шепнул Мише:
- бе-бе-бе-бе

и вот - получилось шо поциент неспровоцированно набросился с невыносимыми оскорблениями на медрабов. неплохо унизили Мишу и выставили желчным язвительным мужланом))
показати весь коментар
09.11.2021 08:18 Відповісти
клиент созрел госпитализации на дурку
показати весь коментар
09.11.2021 08:21 Відповісти
мерзкая ничтожная личность
показати весь коментар
09.11.2021 09:13 Відповісти
правильно сделал.
показати весь коментар
09.11.2021 10:21 Відповісти
Міністр юстиції пропарашного грузинського уряду говорить фразами зі стандартного совкового мусарського протоколу.
показати весь коментар
09.11.2021 10:34 Відповісти
Все на камеру.. все под запись.. И потом в суд. ( сейчас это проще чем в прошлом веке)
показати весь коментар
09.11.2021 10:44 Відповісти
працивній скотиняка
показати весь коментар
09.11.2021 18:57 Відповісти
ИВАНОШВИЛИ=КАЦАПОШВЫЛИ
показати весь коментар
09.11.2021 20:26 Відповісти
 
 