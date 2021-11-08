Саакашвілі "фізично та словесно ображав" персонал тюремної лікарні, - міністр юстиції Грузії Брегадзе
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого нині госпіталізували до тюремної лікарні, "фізично та словесно ображав" її співробітників.
Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Імеді".
"Коли Міхеіл Саакашвілі перебував у 18-му закладі (лікарня у в’язниці №18. – Ред.), він фізично та словесно ображав наших співробітників", – сказав міністр.
За словами Брегадзе, за цим фактом розпочала розслідування Генеральна інспекція міністерства.
"Ми вивчаємо це питання, і ми не дозволимо нікому ображати наших гордих співробітників, які 24 години на добу служать цій країні і місяцями не бачилися з членами своїх сімей", – підсумував міністр.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.
Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.
8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.
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и вы еще и всячески обзываете и проклинаете тех кто "заЗе"
Секта? - Не, не слышал
кто-то чуть не то скажет в сторону Кумира = как стая шакалов сразу набрасываетесь. Первый из вас - "кроп"(тот что живет в Киеве и визжал шо "Поравадынтурфсехпабидит").
да? Док, ты точно не доктор психологии, ибо там бы не сидел, по крайней мере бы не был сектантом "Пороха", а тихонечко бы наблюдал за беснованием антиватников. у которых - есть кумир, а любое возражение = враг, кацап, саушкино и казачок.
- оскорблять вертухаев это богоугодное дело в любой стране...
Неужели кто то из украинцев осудит? - малоросьня разве что..
Зачем так много букф?
- настоящий и адекватный гражданин должен уважать и любить своих тюремщиков
мне вот Миша тоже не нравится - принес в Украину интриги, скандалы и поддержал Зе-плесень..
- Мне вот понравился именно вот этот его поступок - наезд на тюремщиков..
Маса чітко аквафрешна.
это образно......
Филипп Филиппыч,вранье...из стран Евросоюза может сбежать только круглый идиот... Шариков
дядя Коля,вы не забыли о Мишико...который уже не грузин...а голландец...
Помню,это который с Николя Саркози нам кусок Грузии подарил...привезу пару килограмм...
Пусть сидит саак. В реформированой Грузии.
Значит гордый персонал тоже из арестованных и сидящих в этой же больничке, раз месяцами, месяцами не видивших...., не не говоря о том, чтобы уже пообщаться
Шурик. Простите, часовню тоже я… развалил?
Милиционер. Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…
- бе-бе-бе-бе
и вот - получилось шо поциент неспровоцированно набросился с невыносимыми оскорблениями на медрабов. неплохо унизили Мишу и выставили желчным язвительным мужланом))