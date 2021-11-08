Саакашвілі "фізично та словесно ображав" персонал тюремної лікарні, - міністр юстиції Грузії Брегадзе

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого нині госпіталізували до тюремної лікарні, "фізично та словесно ображав" її співробітників.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Імеді".

"Коли Міхеіл Саакашвілі перебував у 18-му закладі (лікарня у в’язниці №18. – Ред.), він фізично та словесно ображав наших співробітників", – сказав міністр.

За словами Брегадзе, за цим фактом розпочала розслідування Генеральна інспекція міністерства.

"Ми вивчаємо це питання, і ми не дозволимо нікому ображати наших гордих співробітників, які 24 години на добу служать цій країні і місяцями не бачилися з членами своїх сімей", – підсумував міністр.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні у Тбілісі.