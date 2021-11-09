Українець Ратов помер у Чехії після побиття охороною нічного клубу, - дружина
42-річний Павло Ратов зі Стрия, який працював в Празі на будівництві, майже місяць провів у лікарні та помер, не прийшовши до тями.
Про це повідомила його вдова Світлана Ратова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Zaxid.net.
Ратова побили 10 жовтня. За словами Світлани, Павло пішов прогулятися вечірньою Прагою разом з іще двома українцями. Вони зайшли до нічного клубу, але вирішили там не залишатися й попрямували до виходу. Охоронець клубу почав кричати на них та вигукувати образи.
"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть, погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", – розповіла Світлана.
Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова. "Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", – додала дружина.
Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримувала. "Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", – додала Світлана Ратова.
Світлана Ратова, зараз перебуває у Празі, вона поїхала туди, аби забрати тіло чоловіка до України. Жінка твердить, що взяла на себе всі витрати з перевезення тіла, бо українське консульство відмовило їй у допомозі.
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я в шоці !
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.
Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
Шкода Павла - позитивний був хлопець - знав його особисто, товаришували…
а и кстати - покажи мне сравянскую или тем более правослабную страну которая хорошо живет? ту же Чехию - не берем, ибо без Европы она была бы как Румыния
ты бы жаловал таких? я - нет. а еще если русаки ся сравянами называют, то я бы ваще их гнал мокрыми кирзачами
В этой фразе припрятана правда
Навряд чи доводиться сподіватися на справедливість та покарання.
Новин про розслідування вбивства українця польською звіриною теж поки нема.