УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12636 відвідувачів онлайн
Новини
18 574 41

Українець Ратов помер у Чехії після побиття охороною нічного клубу, - дружина

Українець Ратов помер у Чехії після побиття охороною нічного клубу, - дружина

42-річний Павло Ратов зі Стрия, який працював в Празі на будівництві, майже місяць провів у лікарні та помер, не прийшовши до тями.

Про це повідомила його вдова Світлана Ратова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Zaxid.net.

Ратова побили 10 жовтня. За словами Світлани, Павло пішов прогулятися вечірньою Прагою разом з іще двома українцями. Вони зайшли до нічного клубу, але вирішили там не залишатися й попрямували до виходу. Охоронець клубу почав кричати на них та вигукувати образи.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть, погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", – розповіла Світлана.

Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова. "Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", – додала дружина.

Читайте: Громадянин України затриманий у Польщі за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону

Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримувала. "Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", – додала Світлана Ратова.

Світлана Ратова, зараз перебуває у Празі, вона поїхала туди, аби забрати тіло чоловіка до України. Жінка твердить, що взяла на себе всі витрати з перевезення тіла, бо українське консульство відмовило їй у допомозі.

Дивіться: Чеська поліція затримала сімох українців - членів "луганської бригади": вимагали у вихідців з України платити за "захист". ВIДЕО

Автор: 

побиття (928) смерть (6741) українці (2537) Чехія (1608)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Не вижу смысла в подобных провокационных статьях, кроме разбрасывания дерьма.
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.

Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
показати весь коментар
09.11.2021 00:56
+26
Чому то вонюче консульство, за яке ми платимо податки, не займається підтримкою? Розпустити тоді його, якщо воно нічого не робить, а лише зарплатню отримує.
показати весь коментар
09.11.2021 00:16
+10
Угу... Так ненавидять, що президента комуняку останні 8 років мали доки в того цироз печінки не почався
показати весь коментар
09.11.2021 06:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все как и должно быть в Европе, закон один для всех, это только у нас все плохо и коррупция жуткая, да?
показати весь коментар
09.11.2021 00:12 Відповісти
Ага - "Женщина утверждает, что взяла на себя все расходы по перевозке тела, потому что украинское консульство отказало ей в помощи Источник: "
показати весь коментар
09.11.2021 08:46 Відповісти
Чому то вонюче консульство, за яке ми платимо податки, не займається підтримкою? Розпустити тоді його, якщо воно нічого не робить, а лише зарплатню отримує.
показати весь коментар
09.11.2021 00:16 Відповісти
Ніз-зя! Там же непересічні особистості державної ваги!
показати весь коментар
09.11.2021 00:31 Відповісти
если бы там побили кого-то из наших небожителей на отдыхе, консульство вписалось бы аж бегом, а так чего пениться ради обычного заробитчанина, много их - еще пупок развяжется у консула
показати весь коментар
09.11.2021 02:46 Відповісти
За даму з собачкою навіть президент переживав...
показати весь коментар
09.11.2021 09:24 Відповісти
Как так распустить! А кто ж тогда будет контрабандные сигареты возить?
показати весь коментар
09.11.2021 08:05 Відповісти
ти думаєш у консульства на це є кошти. вони там голі і босі .а заробітчан прибавилося .це не від консульства треба вимагати ,
показати весь коментар
09.11.2021 09:14 Відповісти
Якщо вони там "голі і босі" та нічого не можуть зробити, нехай додому повертаються, і не тягнуть з бюджету зарплатню.
показати весь коментар
09.11.2021 10:00 Відповісти
Вася, а де написано, що консульство не займалося підтримкою, жінка написала, що воно не допогло фінансово доставити тіло чоловіка, але воно й не повинно цього робити, це не його функції. Тут питання в іншому - чи платив податки Ратов в Україні( щоб вимагати за її рахунок повернення тіла) та, чи був застрахований Павло в Чехії?
показати весь коментар
09.11.2021 09:37 Відповісти
Його жінка і родина, мінімум платила податки кожен день. А допомога фінансово теж повинна бути, бо вона точно не на Майбах 200 тис. просила. Дай Боже тобі таку підтримку консульства зустріти, якщо тебе влаштовує таке.
показати весь коментар
09.11.2021 09:59 Відповісти
Вася! Фінансову допомогу видасть місцева влада- на поховання,консульство не надає фінансової допомоги !
показати весь коментар
09.11.2021 14:15 Відповісти
Стасон, якщо жінка просила про допомогу, то мабудь місцева влада її не надали? Важкувато з логікою?
показати весь коментар
10.11.2021 01:31 Відповісти
Скот чеський вбив людину і навіть не арештували 😠
я в шоці !
показати весь коментар
09.11.2021 00:46 Відповісти
Не вижу смысла в подобных провокационных статьях, кроме разбрасывания дерьма.
в Чехии постоянно находится до 200 тысяч украинцев.
в Польше - до 1,5 миллиона.
Большинство из них - мужчины трудоспособного возраста. Представьте себе, это целые города Тернополь и Харьков.
Многие после тяжелой работы пьют алкоголь, ходят по клубам. И в Украине по закону больших чисел определенное количество людей страдало бы в пьяных конфликтах, в драках или после стычек с полицией.
То, что конфликт произошел на национальной почве - обычно мы знаем только со слов знакомых потерпевших или из фейсбучных заявлений.
И Польша, и Чехия имеют правоохранительные органы, задача которых установить причины и мотивы. ПлатИте адвокату за то, чтобы устанавливал мотив - в случае успеха получите хорошую компенсацию. Не доверяете полиции европейских стран - сидите дома, работайте в Украине.
Погибнуть можно и возле АТБ, в том числе и по этнической причине.

Системной проблемы с этнической дискриминацией, которая не решалась бы на уровне правосудия в странах Европы - нет.
показати весь коментар
09.11.2021 00:56 Відповісти
Що ти верзеш, такий поміркований скоте? Що ти так по поличках розкладаєш, тварюко бездушно?
показати весь коментар
09.11.2021 02:07 Відповісти
Да нет ,только в Харькове до 2 мил.
показати весь коментар
09.11.2021 08:02 Відповісти
Специально зашёл лайкнуть ваш здравый пост. Ещё и ситуация мутная, если все по словам жены, то очень однобоко выглядит.
показати весь коментар
09.11.2021 09:21 Відповісти
Скільки разів не був в Польщі, ніколи не відчував до себе погане відношення поляків. Знаю не з слухів, а від очевидців, що немало украінців веде себе по-свинськи в Польщі. Ідеш, чоловіче, на заробітки, то чого шляєшся по нічних клубах і випрошуєш "люлєй" від місцевих гультяів, таких же самих "прожигателей жизни", як ти ? Але ж вони вдома, а ти в них в гостях. А гуляти будеш вдома, якщо заробленого не жаль.
показати весь коментар
09.11.2021 09:47 Відповісти
Земля пухом :/.
Шкода Павла - позитивний був хлопець - знав його особисто, товаришували…
показати весь коментар
09.11.2021 01:22 Відповісти
Чехі ненавидять радянське минуле та кацапів, а українці для них теж з радянського минулого, може деякі навіть не розуміють різницю між нами та кацапами. Наша біда у тому, що ми так і не змогли остаточно відділити себе від орди та нарешті довести всьому світу, що ми - не адіннарот.
показати весь коментар
09.11.2021 01:39 Відповісти
Угу... Так ненавидять, що президента комуняку останні 8 років мали доки в того цироз печінки не почався
показати весь коментар
09.11.2021 06:53 Відповісти
мабудь так . у нас тут теж багато заробітчан .естонці часто їх приймають за россіян місцевих. вони заробітчани частіше і спілкуються з русаками бо знають мову. а ось відношеня россіян до українців тут просто жах. все що де відбулося не хороше , вони впишуть на украхнців . достатньо почитати комменти в postimees та delfi
показати весь коментар
09.11.2021 09:22 Відповісти
І це доказує, що українцям слов'яни не брати, а брати скандинави як було в Києвської Русі....
показати весь коментар
09.11.2021 04:38 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 06:55 Відповісти
Славян в Европе вообще не жалуют. Смотрели Бората? Грязные нищие городишки в восточной Европе где снимали его семью, с уродливыми дебиловатыми людьми которые живут как свиньи. Типа они казахи. Вот это и есть славянская помойка Европе. Такие представления у скандинавских и готов арийцев о славянах.
показати весь коментар
09.11.2021 08:08 Відповісти
В американских фильмах славяне проститутки, бандиты или прислуга которая ворует столовое серебро.
показати весь коментар
09.11.2021 08:11 Відповісти
а кто должен быть? негры шоле?
а и кстати - покажи мне сравянскую или тем более правослабную страну которая хорошо живет? ту же Чехию - не берем, ибо без Европы она была бы как Румыния
ты бы жаловал таких? я - нет. а еще если русаки ся сравянами называют, то я бы ваще их гнал мокрыми кирзачами
показати весь коментар
09.11.2021 08:24 Відповісти
Ну конечно же 1 убийство говорит о том,что славяне не братья. Что все чехи убийцы. А у украинцев конечно же все кристально чисты и никогда не убивают иностранцев. Инфантилизм наше всё. Скажем нет здравому разуму!
показати весь коментар
10.11.2021 11:27 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 08:03 Відповісти
Вероятнее всего при входе был фейс-контроль, который те не прошли и наверняка начали быковать. В результате произошло то, что произошло
показати весь коментар
09.11.2021 08:12 Відповісти
Це не є причиною , щоби вбивати 😡
показати весь коментар
09.11.2021 09:58 Відповісти
Согласен
показати весь коментар
09.11.2021 12:50 Відповісти
ПОВНОВАЖЕННЯ ОХОРОНЦЯ -ПОРЯДОК ВСЕРЕДИНІ ЗАКЛАДУ; АЛЕ ВІН ГНАВСЯ ПО ВУЛИЦІ ЗА ПОСТРАЖДАЛИМ І ТАМ ЙОГО ВБИВ -ЦЕ ВЖЕ КАПЕЦЬ!
показати весь коментар
09.11.2021 08:40 Відповісти
Украинец)в Чехии..такой же как я негр..мажорова проблема самого мажорам с такой харёй нех шастать...)
показати весь коментар
09.11.2021 08:43 Відповісти
"Вони зайшли до нічного клубу, але вирішили там не залишатися й попрямували до виходу. Охоронець клубу почав кричати на них та вигукувати образи."
В этой фразе припрятана правда

показати весь коментар
09.11.2021 09:17 Відповісти
Ага, зайшли, ім там не сподобалось, вони сказали "пардон" і пішли. Ага!
показати весь коментар
09.11.2021 09:51 Відповісти
"вони сказали "пардон" - вот не надо, не наговаривайте. Такого слова не говорили

показати весь коментар
09.11.2021 10:33 Відповісти
Співчуття рідним. Жаль загиблого.

Навряд чи доводиться сподіватися на справедливість та покарання.
Новин про розслідування вбивства українця польською звіриною теж поки нема.
показати весь коментар
09.11.2021 11:22 Відповісти
 
 