Українець Ратов помер у Чехії після побиття охороною нічного клубу, - дружина

42-річний Павло Ратов зі Стрия, який працював в Празі на будівництві, майже місяць провів у лікарні та помер, не прийшовши до тями.

Про це повідомила його вдова Світлана Ратова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Zaxid.net.

Ратова побили 10 жовтня. За словами Світлани, Павло пішов прогулятися вечірньою Прагою разом з іще двома українцями. Вони зайшли до нічного клубу, але вирішили там не залишатися й попрямували до виходу. Охоронець клубу почав кричати на них та вигукувати образи.

"Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть, погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст", – розповіла Світлана.

Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова. "Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно", – додала дружина.

Читайте: Громадянин України затриманий у Польщі за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів з білоруського кордону

Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримувала. "Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі", – додала Світлана Ратова.

Світлана Ратова, зараз перебуває у Празі, вона поїхала туди, аби забрати тіло чоловіка до України. Жінка твердить, що взяла на себе всі витрати з перевезення тіла, бо українське консульство відмовило їй у допомозі.

Дивіться: Чеська поліція затримала сімох українців - членів "луганської бригади": вимагали у вихідців з України платити за "захист". ВIДЕО