Дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів перевіряє 1,4 тис. мобільних рейдових груп Нацполіції, - Клименко

Наразі в Україні працює 1,4 тис. мобільних рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних заходів, а також оригінальність сертифікатів про вакцинацію.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів голова Національної поліції Ігор Кліменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ті поліцейські, які на постійній основі займаються цією роботою. Ну і звичайно, ще плюс до того 12 000 працівників поліції – і патрульна поліція і дільничні офіцери поліції, які щоденно, окрім своєї основної роботи, здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень, у тому числі дотриманням маскового режиму. Всього 14,5 тисяч працівників кожного дня заступають на службу", – повідомив глава Нацполіції.

Клименко повідомив результати роботи поліцейських упродовж останніх двох тижнів.

"За ці два тижні протоколів складено близько 4 800, постанов майже 27 000: це що стосується дотримання маскового режиму. Ну і лише за підроблення COVID-документів за два тижні відкрито 210 кримінальних проваджень", – зазначив він.

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