Дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів перевіряє 1,4 тис. мобільних рейдових груп Нацполіції, - Клименко
Наразі в Україні працює 1,4 тис. мобільних рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних заходів, а також оригінальність сертифікатів про вакцинацію.
Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів голова Національної поліції Ігор Кліменко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це ті поліцейські, які на постійній основі займаються цією роботою. Ну і звичайно, ще плюс до того 12 000 працівників поліції – і патрульна поліція і дільничні офіцери поліції, які щоденно, окрім своєї основної роботи, здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень, у тому числі дотриманням маскового режиму. Всього 14,5 тисяч працівників кожного дня заступають на службу", – повідомив глава Нацполіції.
Клименко повідомив результати роботи поліцейських упродовж останніх двох тижнів.
"За ці два тижні протоколів складено близько 4 800, постанов майже 27 000: це що стосується дотримання маскового режиму. Ну і лише за підроблення COVID-документів за два тижні відкрито 210 кримінальних проваджень", – зазначив він.
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тупитьбореться із вакцинацією
https://twitter.com/Ivan31020722/status/1457754040541003786
Вони майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, які висадили мільярд дерев, побудували Університет майбутнього, підняли зарплати вчителям до 4000 $, а платіжки на опалення зменшили наполовину. Крім того, "кумівства" вже давно нема, як і офшорів у Зе, а спецоперація то є вигадка.
https://www.youtube.com/watch?v=aANYvCVDc6w&t=210s
Підміна понять в головах у тих, хто проти медичної науки, а нирку на трансплантацію вимагає. Шарлатани - це антиваксеруни, які вже давно зробили собі щеплення, щоб ходити на роботу та пересуватися світом, а вас закликають цього не робити.
і чому мені вся ота боротьба нагадуе - "сержант, в тебе син народився?
то бери знак "40" і став де хочеш, тількі відлупися".
не ті прийоми...
Совсем теперь распоясаются!
нашо тобі отеі божі матюки?
Зараз тільки психічнохворий не довіряє науці та не хоче більше жити.
Ти часом у дитинстві аутизмом не хворів? Тому що після вісімнадцяти років аутизм вже лікарі кваліфікують як шизофренія. Ну, а те що фанатична релігійність чи цікавість до езотерики - це один з головних симптомів шизофренії, - це вже давно всім відомо. Такі факти треба знати, щоб не ганьбитися у житті на форумі.
сумно, панове...