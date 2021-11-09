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Дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів перевіряє 1,4 тис. мобільних рейдових груп Нацполіції, - Клименко

Дотримання карантинних заходів та оригінальність COVID-сертифікатів перевіряє 1,4 тис. мобільних рейдових груп Нацполіції, - Клименко

Наразі в Україні працює 1,4 тис. мобільних рейдових груп, які перевіряють дотримання карантинних заходів, а також оригінальність сертифікатів про вакцинацію.

Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів голова Національної поліції Ігор Кліменко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це ті поліцейські, які на постійній основі займаються цією роботою. Ну і звичайно, ще плюс до того 12 000 працівників поліції – і патрульна поліція і дільничні офіцери поліції, які щоденно, окрім своєї основної роботи, здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень, у тому числі дотриманням маскового режиму. Всього 14,5 тисяч працівників кожного дня заступають на службу", – повідомив глава Нацполіції.

Клименко повідомив результати роботи поліцейських упродовж останніх двох тижнів.

"За ці два тижні протоколів складено близько 4 800, постанов майже 27 000: це що стосується дотримання маскового режиму. Ну і лише за підроблення COVID-документів за два тижні відкрито 210 кримінальних проваджень", – зазначив він.

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Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15136) штраф (1856) Клименко Ігор (481)


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Топ коментарі
+8
1,4 тис. мобільних рейдових груп...
і чому мені вся ота боротьба нагадуе - "сержант, в тебе син народився?
то бери знак "40" і став де хочеш, тількі відлупися".
не ті прийоми...
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09.11.2021 02:33
+8
Ну понятно , здоровые парни вместо выполнения прямых обязаностей , за которые получают неплохие деньги , выполняют незаконные постановления МОЗ, сами становясь соучастниками преступления , я так понимаю борьба с преступностью уже фсё ?
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09.11.2021 06:32
+7
Знаєте, що таке "чемпіони в боротьбі з коронавірусом"? Це коли країна займає друге місце в світі по смертності від коронавірусу. До речі, Володя, чому друге, а не перше? Ти ж чемпіон! Ну, добре, я вірю, що незабаром ти поб'єш ще й цей рекорд і ми станемо першими. Чемпіони - це коли за добу померло 700 громадян (2 Іловайських котли), а президент постить а інсті, як гарно він покакав. Це коли влада перед локдауном продала за 3 копійки всі запаси захисних засобів, а потім ввела штрафи за їх відсутність. Це коли кисневі концентратори купують тільки Порошенко і волонтери, а презедент віддає їх за кордон, задарма. Це коли країна займає останнє місце в Європі по рівню вакцинації, а президент видаляє свій пост із закликом щеплюватись, бо турбується виключно за свій рейтинг. Це коли президент забив на законопроект про кисневі станції, однак закон про боротьбу з ненависним Порошенком підписав за 5 хвилин після отримання. Це коли на другому році пандемії не прийнято потрібного законодавства, а все регулюється наказами і постановами, які суперечать Конституції, законам і здоровому глузду що може мати наслідком мільйонні компенсації. Вже мовчу про відсутність місць у лікарнях, брак медикаментів і захисних засобів, копійчані з/п медиків, відсутність кисню, як обов'язкові ознаки чемпіонства. Загалом, як кажуть, чемпіони - це коли в жопу... ну ви в курсі.
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09.11.2021 01:53
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Хе-хе. антиваксеры счас начнут выть с болот, что они всегда хотели ходить пешком и вообще это у них кардио
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09.11.2021 01:45 Відповісти
Знаєте, що таке "чемпіони в боротьбі з коронавірусом"? Це коли країна займає друге місце в світі по смертності від коронавірусу. До речі, Володя, чому друге, а не перше? Ти ж чемпіон! Ну, добре, я вірю, що незабаром ти поб'єш ще й цей рекорд і ми станемо першими. Чемпіони - це коли за добу померло 700 громадян (2 Іловайських котли), а президент постить а інсті, як гарно він покакав. Це коли влада перед локдауном продала за 3 копійки всі запаси захисних засобів, а потім ввела штрафи за їх відсутність. Це коли кисневі концентратори купують тільки Порошенко і волонтери, а презедент віддає їх за кордон, задарма. Це коли країна займає останнє місце в Європі по рівню вакцинації, а президент видаляє свій пост із закликом щеплюватись, бо турбується виключно за свій рейтинг. Це коли президент забив на законопроект про кисневі станції, однак закон про боротьбу з ненависним Порошенком підписав за 5 хвилин після отримання. Це коли на другому році пандемії не прийнято потрібного законодавства, а все регулюється наказами і постановами, які суперечать Конституції, законам і здоровому глузду що може мати наслідком мільйонні компенсації. Вже мовчу про відсутність місць у лікарнях, брак медикаментів і захисних засобів, копійчані з/п медиків, відсутність кисню, як обов'язкові ознаки чемпіонства. Загалом, як кажуть, чемпіони - це коли в жопу... ну ви в курсі.
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09.11.2021 01:53 Відповісти
При всем неуважении к потерпевшему, это не он всё лето и половину осени тупил с вакцинацией, когда это можно было сделать спокойно и без очередей, а стадо инфантильных баранов блеет про чипизацию и заговор рептилоидов против марсиан.
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09.11.2021 01:56 Відповісти
Як людина висаджує обіцяний мільярд дерев, так вона і тупить бореться із вакцинацією
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09.11.2021 02:00 Відповісти
Но потерпевший не держит всё это антиваксерное стадо за руки, чтоб те не вакцинировались. Эти олени сами себе уготовили суицид.
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09.11.2021 02:01 Відповісти
Бідний зеленський та його ручне стадо слуг наріду)))
https://twitter.com/Ivan31020722/status/1457754040541003786

Вони майстри спорту по боротьбі з коронавірусом, які висадили мільярд дерев, побудували Університет майбутнього, підняли зарплати вчителям до 4000 $, а платіжки на опалення зменшили наполовину. Крім того, "кумівства" вже давно нема, як і офшорів у Зе, а спецоперація то є вигадка.
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09.11.2021 02:12 Відповісти
И при чем одно к другому? потерпевший за своё ответит перед судом, а антиваксерные олени перед патологоанатомом
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09.11.2021 02:14 Відповісти
що означає причому тут одне до одного? Хто називав себе "чемпіонами у боротьбі з коронавірусом"?
https://www.youtube.com/watch?v=aANYvCVDc6w&t=210s
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09.11.2021 02:23 Відповісти
То слова. А на проверку оказалось, что чемпионы - стадо оленей-антиваксеров, которые мрут, как мухи. А потерпевший как раз вакцинировался.
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09.11.2021 02:25 Відповісти
Потому что состояние медицины скатилась до уровня Африки.
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09.11.2021 06:31 Відповісти
Вечір в хату
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09.11.2021 01:49 Відповісти
На вихідних зайшла в одну крамницю, де зазвичай багато людей, у мене попросили сертифікат і дозволили зайти. Майже півгодини я там була одна, тому що всі, хто хотів зайти відповідали, що вакцинації у них немає. Саме у цій крамниці я усвідомили масштаби катастрофи з не вакцинованими людьми. Виявляється, що на 40 невакцинованих я була одна вакцинована. Тепер мені абсолютно зрозуміла така катастрофічна ситуація у країні. Друге місце чи третє по смертності і світі.
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09.11.2021 01:53 Відповісти
Хоч посміємося
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09.11.2021 01:55 Відповісти
Намекаешь, что смертность антиваксеров от КОВИДа будут компенсировать повышенной рождаемостью? Так они и тут протупили - отключать надо после 18:00.
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09.11.2021 01:58 Відповісти
натякаю, що зебидло має страждати.
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09.11.2021 02:13 Відповісти
Ты не учитываешь эффект Даннинга-Крюгера.
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09.11.2021 02:15 Відповісти
Враховував навіть навіть принцип парето.
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09.11.2021 02:48 Відповісти
До Вашого відома Україна займає одне з перших місць по смертності з серцево-судинних захворювань. Помирає людина від серцево-судинного захворювання, а їй приписують від ускладнення Короно вірусної інфекції. Від цього і статистика така перекручена. Повна маніпуляція фактами, та підміна понять. Шарлатани.
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09.11.2021 02:04 Відповісти
И ты можешь это доказать? Или чисто кацапскую методичку решил сюда перепостить?
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09.11.2021 02:05 Відповісти
А Україна по будь якій смертності займає перші місця, а антиваксери цю смертність регулярно підвищують.
Підміна понять в головах у тих, хто проти медичної науки, а нирку на трансплантацію вимагає. Шарлатани - це антиваксеруни, які вже давно зробили собі щеплення, щоб ходити на роботу та пересуватися світом, а вас закликають цього не робити.
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09.11.2021 02:13 Відповісти
Так вы и разносить, не успеют привиться и думают что уже бессмертные.
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09.11.2021 06:33 Відповісти
Ніт! Це ви разносіть! Нульофка тупорила.
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09.11.2021 11:48 Відповісти
Цікаво як! А для чого продавцям ваш сертифікат? Чи, навіть щеплення? Ритуал обіймання- цілування в акт купівлі-продажу не входить поки- що. Є маски, є відстань, обмежена кількість покупців в приміщенні! Що ще потрібно? Тільки мізки - і більш нічого! А магазинів - на кожному кроці по три штуки! Запитайте краще продавців лікеро-горілчаних відділів, кіосків з сигаретами і кофе, різноколь0рових, солодких до блювоти напоїв - вони сильно турбуються про ваше здоров"я?
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09.11.2021 08:13 Відповісти
Перевіряти - значить нести відповідальність, якщо в салоні авто- чи електротранспорту буде знаходитись безсертифікатник. Водіям міського транспорту тільки про це думати ще не хватало! Тому вони категорично проти таких повноважень для себе!
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09.11.2021 08:18 Відповісти
Які ж ви тупорилі, антиваксери. Невже ще залишились ідіоти, які до вас прислухаються?
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09.11.2021 11:46 Відповісти
1,4 тис. мобільних рейдових груп...
і чому мені вся ота боротьба нагадуе - "сержант, в тебе син народився?
то бери знак "40" і став де хочеш, тількі відлупися".
не ті прийоми...
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09.11.2021 02:33 Відповісти
Ну понятно , здоровые парни вместо выполнения прямых обязаностей , за которые получают неплохие деньги , выполняют незаконные постановления МОЗ, сами становясь соучастниками преступления , я так понимаю борьба с преступностью уже фсё ?
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09.11.2021 06:32 Відповісти
Куй железо пока горячо. Там железная связка.
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09.11.2021 07:24 Відповісти
та норм все - у нас лучше всех!
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09.11.2021 06:40 Відповісти
думал всех брехунов и сволочей на етом свете видел - оказывается не всех.... - есть еще зеленые.
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09.11.2021 06:44 Відповісти
Штрафи підвищіть і терміни ув'язнення за підробку ковід сертифікатів . Причому і для покупців теж . Це ж по суті вбивці людей.
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09.11.2021 06:48 Відповісти
Толку. ніц не доведеш, що підроблено
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09.11.2021 07:05 Відповісти
А врачи говорят 10 тысяч зарплата, три раза переболели. Сотни вылечили. В коридорах десятки людей с гриппом, ковидом. Какая разница
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09.11.2021 07:22 Відповісти
Нах нужна вакцина если переболел. А переболело пол страны.
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09.11.2021 07:23 Відповісти
Ну ось і є справжня робота для поліції!
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09.11.2021 07:29 Відповісти
А как же бабушки у метро с укропом?
Совсем теперь распоясаются!
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09.11.2021 07:50 Відповісти
Завсідники ЦН на всі лади проклинають противників вакцинації від ковіду! Напевне від безмежної турботи про їх здоров"я! Панове, а в церкву можна зайти, з богом поспілкуватися без сертифікату? А то кажуть, що і в рай святий Петро не пустить, якщо не матимеш сертифікату при собі! А був би Петро президентом - то в Україні і ковіду не було б напевне !
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09.11.2021 08:26 Відповісти
Ааа! То ти з секти кагебешного гундяя. А я думаю, що за антиваксер такий тупий з'явився !
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09.11.2021 11:44 Відповісти
ВІтаю вас панночко і вашу компанію також! Дуже радий. що ви безпечно скупилися у розумних продавчинь! Тепер вам нічого не загрожує! Тільки не ходіть до церкви, бо там одні гундяєвці сидять і нічого від нікого не вимагають, бо хочуть що б українці пошвидче звільнили свою землю! А може, ви іншого віросповідання? Так вони те ж саме хочуть! Знайте про це! Слава - Україні!
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09.11.2021 14:11 Відповісти
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09.11.2021 14:21 Відповісти
якщо тобі чій дозвіл треба на "поспілкуватися з боґом"? - не ходи..
нашо тобі отеі божі матюки?
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09.11.2021 12:26 Відповісти
Я - православний віруючий в п"ятому поколінні і надіюсь тільки на бога, а не на водичку, яку тобі впорскнули під шкіру! Та воно попустить!
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09.11.2021 14:03 Відповісти
Бог - пишеться з великої літери! Якось не дуже ти його поважаєш!

Зараз тільки психічнохворий не довіряє науці та не хоче більше жити.

Ти часом у дитинстві аутизмом не хворів? Тому що після вісімнадцяти років аутизм вже лікарі кваліфікують як шизофренія. Ну, а те що фанатична релігійність чи цікавість до езотерики - це один з головних симптомів шизофренії, - це вже давно всім відомо. Такі факти треба знати, щоб не ганьбитися у житті на форумі.
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09.11.2021 14:28 Відповісти
це вже навіть перестае буть смішним.
сумно, панове...
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09.11.2021 14:56 Відповісти
Ці божі корови вже за Юцензор взялися. Зараз почнеться гундяївська пропаганда від імені Бога почнуть нас клясти, повчати на наставляти. Як же вони вже остогидли ці неадеквати з розумовими розладами, страшне.
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09.11.2021 15:15 Відповісти
Дівчинка все намагається лікарем бути! Навіть психіатром! Це - добре! Але ж ЦН більше інфекціоністи з патологонатомами потрібні! А ваша езотерика - це для бабусь біля дому , які на сонці дупи гріють!
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09.11.2021 16:58 Відповісти
Зникни, бісова худоба!
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09.11.2021 17:02 Відповісти
Бог пиши з якої хочеш! Як росія, наприклад! А я пишу Господь бог - от і все! А бо петро порошенко , подобається все ж таки! Чи ні, дівчинко і К ?
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09.11.2021 17:03 Відповісти
Зникни, бісова худоба!
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09.11.2021 17:09 Відповісти
баран ты тупой в 5ьятому поколiннi.
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09.11.2021 14:38 Відповісти
Добре, сину Зраілю , з тобою все зрозуміло!
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09.11.2021 16:59 Відповісти
добре ********** - твое мненіе важно для всйоґо вашоґо улусу...
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09.11.2021 17:04 Відповісти
Опричнина.
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09.11.2021 08:52 Відповісти
 
 