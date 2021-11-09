13 РСЗО "Град", 87 танків і 32 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі, - ОБСЄ

СММ ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО російські реактивні систем залпового вогню "Град-К".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2021, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні (СММ) 8 листопада 2021 року.

Так, у таблиці озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, повідомляється, що БПЛА малого радіусу дії виявив на полігоні збройних формувань РФ поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) 13 реактивних систем залпового вогню. Мова йде про 11 одиниць БМ-21 "Град" та 2 одиниці – БМ-21 "Град-К".

За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 8 танків, 55 гаубиць і 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси в підконтрольних урядові районах Донецької області (у тому числі на території об’єкту та на залізничній станції) та Луганської області (зокрема на аеродромі). Також СММ зафіксувала 87 танків, 3 міномети та 6, імовірно, зенітних ракетних комплексів на двох полігонах у непідконтрольних урядові районах Донецької області, а також на полігоні в непідконтрольному урядові районі Луганської області.

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