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13 РСЗО "Град", 87 танків і 32 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі, - ОБСЄ

13 РСЗО

СММ ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО російські реактивні систем залпового вогню "Град-К".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2021, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні (СММ) 8 листопада 2021 року.

Так, у таблиці озброєння, розміщеного з порушенням ліній відведення, повідомляється, що БПЛА малого радіусу дії виявив на полігоні збройних формувань РФ поблизу н. п. Тернове (57 км на схід від Донецька) 13 реактивних систем залпового вогню. Мова йде про 11 одиниць БМ-21 "Град" та 2 одиниці – БМ-21 "Град-К".

За лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння Місія зафіксувала 8 танків, 55 гаубиць і 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси в підконтрольних урядові районах Донецької області (у тому числі на території об’єкту та на залізничній станції) та Луганської області (зокрема на аеродромі). Також СММ зафіксувала 87 танків, 3 міномети та 6, імовірно, зенітних ракетних комплексів на двох полігонах у непідконтрольних урядові районах Донецької області, а також на полігоні в непідконтрольному урядові районі Луганської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі ОБСЄ зафіксували над позиціями Збройних сил на Донбасі безпілотник окупантів, після чого пролунав вибух, - звіт

13 РСЗО Град, 87 танків і 32 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі, - ОБСЄ 01

13 РСЗО Град, 87 танків і 32 гаубиці: війська РФ розмістили десятки одиниць військової техніки на Донбасі, - ОБСЄ 02

ОБСЄ (3501)


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Топ коментарі
+7
Какая нам разніца . Нада просто підняти більше байрактарів і російські фашисти понесуть втрати .

Батько наш Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будемо воювати
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09.11.2021 07:34
+7
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09.11.2021 07:54
+5
У нас уже є дуже гарні пташки...
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09.11.2021 07:25
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У нас уже є дуже гарні пташки...
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09.11.2021 07:25 Відповісти
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09.11.2021 07:54 Відповісти
Какая нам разніца . Нада просто підняти більше байрактарів і російські фашисти понесуть втрати .

Батько наш Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будемо воювати
показати весь коментар
09.11.2021 07:34 Відповісти
https://sun9-32.userapi.com/impg/iSQLtnQIp6MTN8hRz3bVIRsH9PBHnWpG-qAcZg/skNy-4_7NBw.jpg?size=737x639&quality=96&sign=3ffe34660e556b73af60b32c6d5c84d8&type=album
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09.11.2021 07:55 Відповісти
Підтримаємо!
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09.11.2021 07:58 Відповісти
Да когда уже в шахтах оружие закончится? Уголь уже закончился...
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09.11.2021 08:04 Відповісти
Шахтьори працюють не покладаючи рук.
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09.11.2021 09:02 Відповісти
"Стаканівськими" методами.
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09.11.2021 09:15 Відповісти
Це ж просто ідеальні цілі для наших Байрактарів. Але Зеля соплі жує і чекає поки росіяни посилять ППО і тоді перевага в безпілотниках для українців повністю ннвілюється... З Зелі такий стратег як з путіна філантроп.
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09.11.2021 08:35 Відповісти
Странно. ОП Зе говорит, что США врут и нет никакой опасности.
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09.11.2021 08:38 Відповісти
Да ладно бы ОПе, замминистра обороны рассказывает про отсутствии концентрации рашистских войск.
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09.11.2021 08:40 Відповісти
 
 