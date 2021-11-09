У Пентагоні закликали Росію "прояснити наміри" переміщення російських військ біля кордонів України

У США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо спостерігати за пересуваннями російських військових у західних районах Росії і навколо України, що викликають стурбованість. Ми продовжуємо закликати Росію прояснити свої наміри, що вони насправді там роблять", - заявив Кірбі на брифінгу у відповідь на питання про те, чи відповідає оцінкам Пентагону повідомлення Києва, що на кордоні з Україною перебуває 90 тис. російських військовослужбовців.

Водночас прес-секретар сказав: "Я не збираюся вдаватися до оцінок розвідки, перебуваючи на цій трибуні, особливо в оцінках щодо чисельності".

Він традиційно закликав Росію до дотримання Мінських угод та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

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