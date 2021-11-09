УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7149 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 624 36

У Пентагоні закликали Росію "прояснити наміри" переміщення російських військ біля кордонів України

У Пентагоні закликали Росію

У США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

"Ми продовжуємо спостерігати за пересуваннями російських військових у західних районах Росії і навколо України, що викликають стурбованість. Ми продовжуємо закликати Росію прояснити свої наміри, що вони насправді там роблять", - заявив Кірбі на брифінгу у відповідь на питання про те, чи відповідає оцінкам Пентагону повідомлення Києва, що на кордоні з Україною перебуває 90 тис. російських військовослужбовців.

Водночас прес-секретар сказав: "Я не збираюся вдаватися до оцінок розвідки, перебуваючи на цій трибуні, особливо в оцінках щодо чисельності".

Він традиційно закликав Росію до дотримання Мінських угод та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США непокоять "будь-які дестабілізуючі дії" на кордоні Росії та України, - Пентагон

армія рф (17228) Пентагон (1415) США (22545) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Дуже цікаво те, що Пентагон цікавить переміщеннія та скупчення москалів, а ЗЕлену Шмару, пробачте Говнокомандувача-преЗЕдента це зовсім не цікавить! Він усім розповідає, що все гарно і все добре, а американці перебільшують... То може соліст 95-го кварталу вже продав Україну Путіну і той лише готовить святковий вхід?
показати весь коментар
09.11.2021 07:51
+7
...хоча, абиж тільки на своїй...
показати весь коментар
09.11.2021 07:58
+5
А зелена мразота стверджує що ніякого накопичення немає. Як сралін в 41.
показати весь коментар
09.11.2021 07:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже цікаво те, що Пентагон цікавить переміщеннія та скупчення москалів, а ЗЕлену Шмару, пробачте Говнокомандувача-преЗЕдента це зовсім не цікавить! Він усім розповідає, що все гарно і все добре, а американці перебільшують... То може соліст 95-го кварталу вже продав Україну Путіну і той лише готовить святковий вхід?
показати весь коментар
09.11.2021 07:51 Відповісти
Велике будIвництво вже завершено , маэмо гарнI дороги для наступу россиян!
показати весь коментар
09.11.2021 08:11 Відповісти
У нас в парку під "Велике будівництво" поставили один турник та величезниу табличку "за програмою президента бла-бла". І на саму табличку 2*2м та стійку для неї витрачено матеріалів більше, аніж на сам турник.
показати весь коментар
09.11.2021 08:27 Відповісти
В камеди клаб есть гениальная реприза "там кто-то ходит". Казалось бы обычный юмор, а на самом деле, с огромным философским подсмыслом. Муж "не замечает" страхи жены, т.к. понимает, что если заметит, то с этим же надо что-то делать. А накуя это ему? Он не хочет.
Так и зеленые очень удобненько "не замечают" концентрации российских войск рядом с Украиной.
показати весь коментар
09.11.2021 10:07 Відповісти
Та воно вже пояснювало що на своїй території сратиме де схоче...
показати весь коментар
09.11.2021 07:52 Відповісти
...хоча, абиж тільки на своїй...
показати весь коментар
09.11.2021 07:58 Відповісти
А зелена мразота стверджує що ніякого накопичення немає. Як сралін в 41.
показати весь коментар
09.11.2021 07:58 Відповісти
ага, ща.. всем бросят и начнуть объяснять...
показати весь коментар
09.11.2021 07:58 Відповісти
главное - " не паддавайтесь на правакации " !!
показати весь коментар
09.11.2021 08:02 Відповісти
Они пришли просто перестать стрелять. Шо не ясно? Шмаркля давно растолковала, что мышибратья.
показати весь коментар
09.11.2021 08:02 Відповісти
Зато бубочка это не замечает. Этот полтораметровый дрыщ все еще мечтает вылизать тухес *****.
показати весь коментар
09.11.2021 08:06 Відповісти
Скоро Пентагон будет призывать зе признать, что на границе его страны Толпы врагов собираются
показати весь коментар
09.11.2021 08:09 Відповісти
https://youtu.be/druhhuczMdU https://youtu.be/druhhuczMdU
показати весь коментар
09.11.2021 08:12 Відповісти
а если зеленский не замечает перемещений скоплений росийский войск, это значит что он это одобряет или сам попросил ***** их скопить ?
показати весь коментар
09.11.2021 08:14 Відповісти
26 декабря 1994 года перед штурмом города Грозный РАБссия прислала кучу танков на пригород столицы Чечни...,навстречу вышла толпа рюсских женщин с мольбой не штурмовать город...но тогдашний фюрер кремлевского Вермахта Грачев по "кличке "Паша-Мерседес" отдал приказ ВПЕРЕД! Генерал Дудаев попалив все это говно особо не напрагаясь...
показати весь коментар
09.11.2021 08:17 Відповісти
Нет никаких войск! Сам земля сказал

(сарказм)
показати весь коментар
09.11.2021 08:26 Відповісти
Еще более казусный эпизод был при штурме города Ржев...генерал армии Жюков штурмовал город 11 месяцев...итог этой бойни чудовищный...немцев погибло 57 000,красных армейцев 900 000....
показати весь коментар
09.11.2021 08:26 Відповісти
Самое интересное в этой бойне то,что начальник Генштаба Вермахта Гальдер под подкровом ночи вывел войска из Ржева тихо и спокойно...,тем самым сохранив жизни своих зольдатэн...
показати весь коментар
09.11.2021 08:31 Відповісти
А Жюков атаковал по сути пустой город еще 2 суток...
показати весь коментар
09.11.2021 08:33 Відповісти
И вывел тьму ЛИЧНЫХ эшелонов из поверженной германии.
Естессно не с танками)
показати весь коментар
09.11.2021 09:08 Відповісти
У нас таких жуковых... пости вся власть(
показати весь коментар
09.11.2021 09:09 Відповісти
дурні "амєрікоси"-з Єрмаком все узгоджено
показати весь коментар
09.11.2021 08:37 Відповісти
Завтра военная делегация Украины вылетает в Вашингтон...Конгресс США готовит какой то важный документ...,скорее всего о стратегическом партнерстве вне блока НАТО....поживем увидим прочитаем...,Голос Америки будет вести прямой репортаж о встрече в Конгрессе..
показати весь коментар
09.11.2021 08:40 Відповісти
Сейчас в Черном море проходят учения блока НАТО...участвуют и три корабля ВМС США..,и 2 эскадрильи истрибителей F-15 прибывшие в Румынию...
показати весь коментар
09.11.2021 08:44 Відповісти
Немного о приятном...украинский тренер Андрей Шевченко подписал контракт с итальянским клубом "Дженоа"... и уже прибыл по месту работы...
показати весь коментар
09.11.2021 08:49 Відповісти
Чего там прояснять?Всё давно ясно. Уничтожение украинской государственности-это смысл существования эрэфии. Кулеба-проясни это американцам.
показати весь коментар
09.11.2021 08:51 Відповісти
Недавно в Москву прилетал глава ЦРУ Уильям Бернс 2 суток гостил в ГУЛАГе Путлера...зляе языки из Голоса Америки кажуть что б не рыпался Путлер в Украину...иначе будет больно...
показати весь коментар
09.11.2021 08:54 Відповісти
Что-то нет этой новости на Интерфакс Украина.
показати весь коментар
09.11.2021 08:56 Відповісти
Меня в Ютьюбе спрашивает один мавзолейный болван....зачем Глава Пентагона ЛЛойд Остин 20 октабря прилетал в Киев? Кажу привез 500 Джавеленов...,и авианосец Рональд Рейган для развала ССсра.... а он каже...так это говно сдохло еще в августе 1991 года....,кажу неее не сдохло Путлер живой остался....
показати весь коментар
09.11.2021 09:03 Відповісти
Тю.

Кацапы сейчас покажут заявления ОПЗЕ о том, что у ЗЕлядей с братушками все Ок, и скажут, что США это не касается, а Украину все устраивает.
показати весь коментар
09.11.2021 09:03 Відповісти
Если вам посчастливится найти в Ютьюбе беседу писателя Виктора Астафьева и известнейшего актера Георгия Жженова,получите истинное удовольствие...от том как дохлый СССр не победил Гитлера...
показати весь коментар
09.11.2021 09:10 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 09:13 Відповісти
Да отстаньте вы уже, нет там никаких перемещений или скоплений. Не пугайте бубочку
показати весь коментар
09.11.2021 09:16 Відповісти
Захват Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, аннексия Крыма, война на Донбассе, сбитый МН-17, бомбежки Сирии, хакерские атаки, взрывы складов боеприпасов в Украине и Чехии, отравления новичком, газовый шантаж, эмиграционный кризис, блокирование судебных процессов, скапливание войск у границ соседнего государства и запугивание войной - что еще необходимо Западу чтобы увидеть всю террористическую сущность, лживость, подлость и вероломство одного самого "миролюбивого" государства.
показати весь коментар
09.11.2021 09:47 Відповісти
значительного движения нет. в ельне, 350 км от укр границы полигон, там всё время движ.
в вообще, всё это и мигранты, хакерство - гибридная войнушка ради санкций, сп-2, и донбасса, крыма и т.д.
принцип - максимально гадить.
показати весь коментар
09.11.2021 10:05 Відповісти
У США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри. - наміри Москви прояснюють зрадники в Україні .Всі питання до них .Саме в їх руках"прояснення"
показати весь коментар
09.11.2021 11:24 Відповісти
 
 