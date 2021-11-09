У Пентагоні закликали Росію "прояснити наміри" переміщення російських військ біля кордонів України
У США стурбовані переміщенням російських військ поблизу кордону з Україною і закликають Москву прояснити свої наміри.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
"Ми продовжуємо спостерігати за пересуваннями російських військових у західних районах Росії і навколо України, що викликають стурбованість. Ми продовжуємо закликати Росію прояснити свої наміри, що вони насправді там роблять", - заявив Кірбі на брифінгу у відповідь на питання про те, чи відповідає оцінкам Пентагону повідомлення Києва, що на кордоні з Україною перебуває 90 тис. російських військовослужбовців.
Водночас прес-секретар сказав: "Я не збираюся вдаватися до оцінок розвідки, перебуваючи на цій трибуні, особливо в оцінках щодо чисельності".
Він традиційно закликав Росію до дотримання Мінських угод та поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так и зеленые очень удобненько "не замечают" концентрации российских войск рядом с Украиной.
(сарказм)
Естессно не с танками)
Кацапы сейчас покажут заявления ОПЗЕ о том, что у ЗЕлядей с братушками все Ок, и скажут, что США это не касается, а Украину все устраивает.
в вообще, всё это и мигранты, хакерство - гибридная войнушка ради санкций, сп-2, и донбасса, крыма и т.д.
принцип - максимально гадить.