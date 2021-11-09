Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР

Кабмін вирішив ліквідувати Академію Служби зовнішньої розвідки

Про цена своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як повідомив журналіст, за даними джерел Цензор.НЕТ, це рішення підготовлено та обґрунтовано головою СЗР Олександром Литвиненком. Метою рішення є реорганізація системи підготовки співробітників зовнішньої розвідки.

За планом навчальний заклад СЗР буде збережено. Однак СЗР скоротить обсяги наукової діяльності, відмовиться від підготовки дисертацій у закладі вищої освіти, систему навчання, як передбачається, буде переглянуто. Систему прийому та навчання буде перепрофільовано під практичні завдання. Припускається, що буде змінено місце дислокації навчального закладу.

"Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур справді потребує змін. А Олександр Литвиненко має величезну практику та досвід роботи зі спецслужбами у РНБО, тож буде цікаво, які практичні зміни відбудуться у системі підготовки", - написав Бутусов.

Водночас, журналіст зазначив, що є лише два побоювання: "По-перше, президент Володимир Зеленський за 2,5 роки поміняв чотирьох начальників Служби зовнішньої розвідки, начальники змінюються так швидко, що є ризик не довести до кінця розпочату справу. Посада голови СЗР стала просто розмінною монетою в політичних розкладах.

По-друге, академія СЗР розташовується у самому центрі Києва, на Бульварно-Кудрявській (це відкрита інформація). Дуже не хотілося б, щоб хтось на цю землю накинув оком. А то раптом під шум реорганізації та передислокації прийде комусь думка поміняти знову голову СЗР і шматок дорогої землі "віджати"".

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Також журналіст додав, що джерела Цензор.НЕТ у СЗР стверджують, що вся земля та будівлі академії СЗР захищені від загрози відчуження, і будуть збережені у власності СЗР.

"Насправді, відмова від дисертацій, перегляд термінів навчання, предметів та програми, надання практичного сенсу навчальному процесу, гостро необхідне всім нашим навчальним закладам у силових структурах, необхідне також скорочення та укрупнення вишів у силовиків. У МВС у нас, наприклад, загалом 11 вищих навчальних закладів! Просто абсурдна та надмірна кількість. Що ж, з цікавістю подивимося за змінами", - резюмував Бутусов.



