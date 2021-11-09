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Новини Силовики
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Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР

Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР

Кабмін вирішив ліквідувати Академію Служби зовнішньої розвідки

Про цена своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Як повідомив журналіст, за даними джерел Цензор.НЕТ, це рішення підготовлено та обґрунтовано головою СЗР Олександром Литвиненком. Метою рішення є реорганізація системи підготовки співробітників зовнішньої розвідки.

За планом навчальний заклад СЗР буде збережено. Однак СЗР скоротить обсяги наукової діяльності, відмовиться від підготовки дисертацій у закладі вищої освіти, систему навчання, як передбачається, буде переглянуто. Систему прийому та навчання буде перепрофільовано під практичні завдання. Припускається, що буде змінено місце дислокації навчального закладу.

"Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур справді потребує змін. А Олександр Литвиненко має величезну практику та досвід роботи зі спецслужбами у РНБО, тож буде цікаво, які практичні зміни відбудуться у системі підготовки", - написав Бутусов.

Водночас, журналіст зазначив, що є лише два побоювання: "По-перше, президент Володимир Зеленський за 2,5 роки поміняв чотирьох начальників Служби зовнішньої розвідки, начальники змінюються так швидко, що є ризик не довести до кінця розпочату справу. Посада голови СЗР стала просто розмінною монетою в політичних розкладах.

По-друге, академія СЗР розташовується у самому центрі Києва, на Бульварно-Кудрявській (це відкрита інформація). Дуже не хотілося б, щоб хтось на цю землю накинув оком. А то раптом під шум реорганізації та передислокації прийде комусь думка поміняти знову голову СЗР і шматок дорогої землі "віджати"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗР оскаржила поновлення Семочка на службі: Рішення неможливо виконати

Також журналіст додав, що джерела Цензор.НЕТ у СЗР стверджують, що вся земля та будівлі академії СЗР захищені від загрози відчуження, і будуть збережені у власності СЗР.

"Насправді, відмова від дисертацій, перегляд термінів навчання, предметів та програми, надання практичного сенсу навчальному процесу, гостро необхідне всім нашим навчальним закладам у силових структурах, необхідне також скорочення та укрупнення вишів у силовиків. У МВС у нас, наприклад, загалом 11 вищих навчальних закладів! Просто абсурдна та надмірна кількість. Що ж, з цікавістю подивимося за змінами", - резюмував Бутусов.

Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР 01
Система підготовки у навчальних закладах наших силових структур дійсно потребує змін, але є два побоювання, - Бутусов про ліквідацію Академії СЗР 02

Правоохоронні органи (2706) СЗР (114) силовики (2512) навчання (575) Бутусов Юрій (3579)


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Топ коментарі
+2
О, Велике розвідництво...
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09.11.2021 08:30
+2
Планомірний розвал армії під приводом оптимізації, реорганізації, економії коштів(!)...як при Янеку..
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09.11.2021 08:46
+2
Пан Бутусов справді вважає, що неуки-уклоністи можуть провести успішну реорганізацію вишів військового профілю?🤔 Пан Юрій - не виправний оптиміст.
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09.11.2021 09:22
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невже буде Офіс Зовнішньої Розвідки?
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09.11.2021 08:22 Відповісти
Буде академія ФСБ.
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09.11.2021 08:43 Відповісти
Планомірний розвал армії під приводом оптимізації, реорганізації, економії коштів(!)...як при Янеку..
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09.11.2021 08:46 Відповісти
Стоит ли повторять чужие ошибки, если есть возможность совершить свои?

Права личности у нас надежно защищены. Беззащитна сама личность.

Власть становится патриотичнее - страна перешла в её частную собственность.
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09.11.2021 08:26 Відповісти
О, Велике розвідництво...
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09.11.2021 08:30 Відповісти
А может, это результат деятельности агента ФСБ Демченко?
В этом уверен известнейший Юрий Швец:
https://youtu.be/mKYQ5H0Ji7k?t=2255
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09.11.2021 08:47 Відповісти
Пан Бутусов справді вважає, що неуки-уклоністи можуть провести успішну реорганізацію вишів військового профілю?🤔 Пан Юрій - не виправний оптиміст.
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09.11.2021 09:22 Відповісти
Пан Бутусов анализирует нового главу СЗР (утверждая что специалист) и абсолютно забывает, что "один в поле не воин". Не имея поддержки на уровне главнокомандующего, ничего Литвиненко не сможет реорганизовать.
И еще один важный момент, наш главнокомандующий на словах может быть и поддержит, а на деле ...
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09.11.2021 10:00 Відповісти
А главнокомандующий в курсе того, что будут реорганизовывать? Ему доповiли, он не ничего не понял, согласился и давно об этом забыл.
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09.11.2021 10:07 Відповісти
Аналізу діючого главу СЗР і тут же визнає, що їх у Зєлєнского було 4 і що діючий може задумане до кінця не довести.
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09.11.2021 10:15 Відповісти
Любой анализ надо начинать и заканчивать тем, что не один грамотный профессионал не согласится работать в правительстве Зеленского, понимая что: 1. не утвердят стратегию, 2. не позволят уволить бездельников и назначить профессионалов, 3. не дадут ресурса, 4. не дадут самостоятельности и пр. и пр.
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09.11.2021 10:42 Відповісти
Ломать - не строить. Разваливать - это то, что "слуги РФ" умеют: дело не особо хитрое.
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09.11.2021 12:35 Відповісти
Будуть вчитися по відеороликам в ютубі і тік-тоці.А тому, хто перегляне серіал "17 мгновений весны"-видавати сертифікат про підвищення кваліфікації.
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18.11.2021 07:59 Відповісти
 
 