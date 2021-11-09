833 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

В Україні зафіксовано 18 988 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 9 листопада. Також за минулу добу зафіксовано 833 летальні випадки – це найвищий показник добової смертності в Україні від початку пандемії. Раніше рекордну добову смертність від COVID-19 було зафіксовано 26 жовтня - 734 летальні випадки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили повний курс щеплення!

За добу 08 листопада в Україні:

зафіксовано 18 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 183, медпрацівників – 426);

240 440 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 140 439 людей, повністю імунізована - 100 001 людина.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 967 осіб;

летальних випадків – 833;

одужало – 16 609 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 107 489 осіб;

одужало – 2 537 565 осіб;

летальних випадків – 73 390;

проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримали одну дозу – 11 546 721 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 038 054 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 584 775 щеплень.

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.











