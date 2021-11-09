США продовжать тиснути на Лукашенка, допоки режим у Білорусі буде підривати безпеку в Європі і знущатися над людьми, - Держдеп

Офіційний Вашингтон не припинить свого тиску на режим Олександра Лукашенка в Білорусі на тлі створення ним масових потоків мігрантів до ЄС, а також зусиль щодо дестабілізації миру й безпеки в Європі.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми занепокоєні тривожними кадрами й повідомленнями, які надійшли впродовж вихідних з білорусько-польського кордону. Сполучені Штати рішуче засуджують політичне використання та примушення режимом Лукашенка вразливої категорії людей, а також бездушне й нелюдське сприяння з боку режиму потокам нелегальної міграції через його кордони", - наголосив представник Держдепу.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Сполучені Штати закликають режим "негайно припинити його кампанію щодо організації та примусового створення потоків нелегальних мігрантів" через білоруський кордон до Європи.

"Допоки режим у Білорусі відмовлятиметься виконувати власні міжнародні зобов’язання, підриватиме мир і безпеку в Європі, продовжуватиме пригнічувати й знущатися над людьми, які прагнуть жити у свободі, ми продовжимо тиснути на Лукашенка",- заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він також зауважив, що Штати й надалі підтримуватимуть Польщу та всіх партнерів у Європі, яким загрожують неприйнятні дії з боку режиму в Білорусі.

Як повідомлялося, у понеділок МВС Польщі поінформувало, що вони разом із військовими запобігли спробі силового перетину нелегальними мігрантами загородження на польсько-білоруському кордоні. Масові групи мігрантів прибувають до кордону в супроводі білоруських служб та здійснюють спроби його силового перетину.