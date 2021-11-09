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Новини
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США продовжать тиснути на Лукашенка, допоки режим у Білорусі буде підривати безпеку в Європі і знущатися над людьми, - Держдеп

США продовжать тиснути на Лукашенка, допоки режим у Білорусі буде підривати безпеку в Європі і знущатися над людьми, - Держдеп

Офіційний Вашингтон не припинить свого тиску на режим Олександра Лукашенка в Білорусі на тлі створення ним масових потоків мігрантів до ЄС, а також зусиль щодо дестабілізації миру й безпеки в Європі.

Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми занепокоєні тривожними кадрами й повідомленнями, які надійшли впродовж вихідних з білорусько-польського кордону. Сполучені Штати рішуче засуджують політичне використання та примушення режимом Лукашенка вразливої категорії людей, а також бездушне й нелюдське сприяння з боку режиму потокам нелегальної міграції через його кордони", - наголосив представник Держдепу.

У цьому зв’язку він підкреслив, що Сполучені Штати закликають режим "негайно припинити його кампанію щодо організації та примусового створення потоків нелегальних мігрантів" через білоруський кордон до Європи.

"Допоки режим у Білорусі відмовлятиметься виконувати власні міжнародні зобов’язання, підриватиме мир і безпеку в Європі, продовжуватиме пригнічувати й знущатися над людьми, які прагнуть жити у свободі, ми продовжимо тиснути на Лукашенка",- заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Він також зауважив, що Штати й надалі підтримуватимуть Польщу та всіх партнерів у Європі, яким загрожують неприйнятні дії з боку режиму в Білорусі.

Як повідомлялося, у понеділок МВС Польщі поінформувало, що вони разом із військовими запобігли спробі силового перетину нелегальними мігрантами загородження на польсько-білоруському кордоні. Масові групи мігрантів прибувають до кордону в супроводі білоруських служб та здійснюють спроби його силового перетину.

Держдепартамент США (1613) Європа (1793) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1107) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+4
А зедебилы будут им помогать ,финансируя бульбофюрера ,покупая у них электричество.
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09.11.2021 08:48
+2
Так это прекрасно. В Украине генерации полно. Просто различные ахметки тормозят процесс для набивания кармана. И тут кловану надо выбирать. Или сказки д'ерьмака-илм чувство самосохранения.
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09.11.2021 09:28
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А зедебилы будут им помогать ,финансируя бульбофюрера ,покупая у них электричество.
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09.11.2021 08:48 Відповісти
На це і був розрахунок зелені щоб не було іншого виходу.
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09.11.2021 08:52 Відповісти
уже не будут. Луке указание из Кремля пришло-не давать электричества Украине.
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09.11.2021 09:24 Відповісти
Так это прекрасно. В Украине генерации полно. Просто различные ахметки тормозят процесс для набивания кармана. И тут кловану надо выбирать. Или сказки д'ерьмака-илм чувство самосохранения.
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09.11.2021 09:28 Відповісти
К сожалению только энергоатому запретили,а перекупщикам от бени нет.
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09.11.2021 10:36 Відповісти
Держдепу-респект.
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09.11.2021 08:52 Відповісти
Самі сунуть носа у внутрішні справи країни, спричиняючи хаос, а потім вони "продовжують тиснути".
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09.11.2021 09:31 Відповісти
Интересно знать - а как именно? Выражая глубокую озабоченность?
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09.11.2021 09:45 Відповісти
Лучше бы на Зеленнского надавили. Он не издевается над людьми?
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09.11.2021 09:46 Відповісти
нет.
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09.11.2021 10:00 Відповісти
Вот так растилали милые белорусы газетки , чтоб становиться на лавочки во время протестов, а теперь становятся заложниками комикпдз5 РФ в третьей мировой. А если гибридная фаза перейдет в гопячую, то больше всех пострадае Беларусь, ну и мы наверное тоже
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09.11.2021 10:46 Відповісти
 
 