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США та Румунія домовилися співпрацювати у питаннях безпеки на Чорному морі

США та Румунія домовилися співпрацювати у питаннях безпеки на Чорному морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС Румуніі Богданом Ауреску обговорили співпрацю у вирішенні спільних загроз та викликів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар похвалив Румунію як вірного союзника в НАТО, і обидва погодилися співпрацювати з питань безпеки на Чорному морі та російської агресії проти України та інших країн на Східному фланзі НАТО", - йдеться у повідомленні, поширеному Держдепартаментом США.

Зазначається, що під час зустрічі Блінкен та Ауреску наголосили на важливості стратегічного партнерства між США та Румунією у зміцненні оборонних та енергетичних зв'язків та вирішенні спільних загроз та викликів.

"Держсекретар та міністр закордонних справ також підтвердили своє бажання зміцнити енергетичну безпеку в Європі...", - додає зовнішньополітичне відомство США.

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Автор: 

міжнародна співпраця (62) Румунія (1158) США (22545) Чорне море (1661)


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НАТО-в кожну українську хату,або кожну українську хату-в НАТО...
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09.11.2021 08:54 Відповісти
Пане, та тю на вас... За для вашоiж безпеки, треба омрiювати НАТО - в кожнiй каазламордiй хатi. А ШО ДЕЛАТЬ... Это жистя.
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09.11.2021 09:21 Відповісти
 
 