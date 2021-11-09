США та Румунія домовилися співпрацювати у питаннях безпеки на Чорному морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС Румуніі Богданом Ауреску обговорили співпрацю у вирішенні спільних загроз та викликів.

Про це йдеться у повідомленні Держдепу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держсекретар похвалив Румунію як вірного союзника в НАТО, і обидва погодилися співпрацювати з питань безпеки на Чорному морі та російської агресії проти України та інших країн на Східному фланзі НАТО", - йдеться у повідомленні, поширеному Держдепартаментом США.

Зазначається, що під час зустрічі Блінкен та Ауреску наголосили на важливості стратегічного партнерства між США та Румунією у зміцненні оборонних та енергетичних зв'язків та вирішенні спільних загроз та викликів.

"Держсекретар та міністр закордонних справ також підтвердили своє бажання зміцнити енергетичну безпеку в Європі...", - додає зовнішньополітичне відомство США.

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