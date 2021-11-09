Затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW: у Києві водій з ознаками сп'яніння наїхав на патрульного та ще одного чоловіка і втік

Під час оформлення ДТП у столиці в автомобіль на повному ходу в'їхало ще одне авто з п'яним водієм за кермом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок зіткнення травмувалися водій Renault та патрульний, якого від удару затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW", - йдеться у повідомленні.

Поки всі присутні надавали допомогу постраждалим, винуватець швидко вийшов зі свого автомобіля та залишив місце події.

Поліцейські негайно розпочали пошук втікача і вже за кілька хвилин з'ясували місце його проживання та затримали біля під'їзду будинку.

При цьому інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд стану сп'яніння громадянин відмовився.

Зазначається, що поліцейського та чоловіка з травмами госпіталізували медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забиття.

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