Затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW: у Києві водій з ознаками сп'яніння наїхав на патрульного та ще одного чоловіка і втік
Під час оформлення ДТП у столиці в автомобіль на повному ходу в'їхало ще одне авто з п'яним водієм за кермом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.
"Внаслідок зіткнення травмувалися водій Renault та патрульний, якого від удару затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW", - йдеться у повідомленні.
Поки всі присутні надавали допомогу постраждалим, винуватець швидко вийшов зі свого автомобіля та залишив місце події.
Поліцейські негайно розпочали пошук втікача і вже за кілька хвилин з'ясували місце його проживання та затримали біля під'їзду будинку.
При цьому інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд стану сп'яніння громадянин відмовився.
Зазначається, що поліцейського та чоловіка з травмами госпіталізували медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забиття.
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