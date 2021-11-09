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Новини ДТП
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Затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW: у Києві водій з ознаками сп'яніння наїхав на патрульного та ще одного чоловіка і втік

Затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW: у Києві водій з ознаками сп'яніння наїхав на патрульного та ще одного чоловіка і втік

Під час оформлення ДТП у столиці в автомобіль на повному ходу в'їхало ще одне авто з п'яним водієм за кермом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила патрульна поліція Києва на своєму Telegram-каналі.

"Внаслідок зіткнення травмувалися водій Renault та патрульний, якого від удару затиснуло між службовим Mitsubishi та BMW", - йдеться у повідомленні.

Поки всі присутні надавали допомогу постраждалим, винуватець швидко вийшов зі свого автомобіля та залишив місце події.

Поліцейські негайно розпочали пошук втікача і вже за кілька хвилин з'ясували місце його проживання та затримали біля під'їзду будинку.

При цьому інспектори помітили у втікача явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд стану сп'яніння громадянин відмовився.

Зазначається, що поліцейського та чоловіка з травмами госпіталізували медики, загрози їхньому життю немає. У патрульного перелом ноги та забиття.

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ДТП (4465) Київ (19422) пияцтво (580)


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а полицейские уверены что именно задержаный у подъезда был за рулём?
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09.11.2021 09:27 Відповісти
О, це вже ЗЕ!кадровий резерв. Мерщій чувака в народні депутати!
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09.11.2021 09:27 Відповісти
Явный кандидат для резерва СН)
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09.11.2021 09:30 Відповісти
п'яних ідіотів вже не по одному виловляять,а парами.Парне катання.
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09.11.2021 09:51 Відповісти
Що значить відмовився, при ДТП з постраждалими? В такій ситуації повинний бути насильницкий відбор аналізів.
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09.11.2021 09:56 Відповісти
"насильницкий відбор аналізів" - бить, пока анализы не полезут?
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09.11.2021 10:20 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ДОРОГАМИ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ТА НАРКМАНИ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!! РНБО , ВЕРХОВНА РАДА МАЮТЬ ПРИЙНЯТИ ВИЧЕРПНІ РІШЕННЯ !!!!
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09.11.2021 10:54 Відповісти
Пьяных водителей надо сразу сажать!
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09.11.2021 11:31 Відповісти
 
 