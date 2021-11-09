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ЄС має нарешті розширити пакет санкцій проти влади Білорусі, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

ЄС має нарешті розширити пакет санкцій проти влади Білорусі, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із закликом до членів Євросоюзу якнайшвидше схвалити санкції проти Білорусі через ситуацію з мігрантами з близькосхідних країн на кордоні Євросоюзу.

Про це йдеться у її заяві, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я закликаю країни-члени ЄС нарешті схвалити розширений санкційний режим щодо влади Білорусі, яка відповідає за цю гібридну атаку", - сказала фон дер Ляєн.

В заяві наголошується, що глава ЄК висловила солідарність від імені ЄС прем'єру Польщі Матеушу Моравецькому, прем'єру Литви Інгріді Шимоніте, прем'єру Латвії Кріш'янісу Каріньшу та обговорила з ними заходи, які ЄС може вжити, щоб підтримати їх у цій кризі.

За її словами, найближчими днями заступник голови Єврокомісії Маргаритіс Схінас та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вирушать до країн транзиту та країн походження мігрантів. Також фон дер Ляєн нагадала, що ЄС вивчить, яким чином можна застосувати санкції щодо авіакомпаній третіх країн, які задіяні у процесі нелегального перевезення людей.

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Крім того, вона закликала Мінськ перестати наражати на ризик життя людей і зазначила, що дії білоруської влади не допоможуть їм досягти успіху у своїх цілях.

Автор: 

Білорусь (7925) Єврокомісія (2144) санкції (11771) фон дер Ляєн Урсула (762) Боррель Жозеп (1074)


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Главное, что отказались от белоруской электроэнергии, не будем спонсировать кровавый режим Лукашенки!!!
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09.11.2021 09:24 Відповісти
Союзники пуйла розширять санкції проти самих себе...
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09.11.2021 09:32 Відповісти
та не,еще рано,нужно сесть с беженцами за стол переговоров,обсудить метражи их будущих немецких квартир,размеры пособий, а так же пожизненный иммунитет от любой работы..
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09.11.2021 09:34 Відповісти
В точку. Подтверждение с 1 минуты 37 секунд
youtube. Александр Балу 09.11.21
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09.11.2021 10:03 Відповісти
И чтобы язык и культуру страны пребывания ни в коем случае не изучать
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09.11.2021 10:07 Відповісти
Так Белорусью командует Россия, европейские импотенты косят под дурачков
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09.11.2021 09:36 Відповісти
А что наш "величайший" он уже проснулся?
Вова, ты догадываешься куда колхозник погонит это стадо баранов когда не получится с Польшей?
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09.11.2021 09:39 Відповісти
Nado ES zakryt vsiu torgovliu s Belorus i zakryt pogranicnyje posti>Polnoja izoliacija s ES,togda mozet lukosenka zadumalsia
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09.11.2021 09:55 Відповісти
Вместо пяти чиновников введут санкции против семи. Идиотский цирк.
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09.11.2021 12:54 Відповісти
 
 