"Росія бреше та затягує процес": Родичі загиблих в катастрофі МН17 виступили в суді
В Нідерландах під час слухання щодо збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом виступили рідні загиблих, які вимагали визначити роль Кремля в трагедії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".
Зазначається, що вони представляли не лише свої родини, а й сім'ї жертв із Малайзії, які через пандемію не змогли прилетіти до Амстердама. Мати одного із загиблих розповіла, що хтось щоденно надсилав їй фото та відео з місця катастрофи й намагався довести її до самогубства.
Рідні повідомили, що радіють, що суд дозволив їм розповісти їхні історії.
"Дуже важливо, що ви дізналися, який вплив на наші сім'ї мала трагедія за ці 7,5 років. Ми так і не отримали тіл наших рідних, не змогли з ними попрощатися", - сказала мати загиблого Сілена Фредрікс.
Обвинувачені й сьогодні до суду не з'явилися. Їх четверо - росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Останній, зокрема, переховується на окупованому Донбасі. Російська влада відмовила в допиті підсудних - їх судять заочно.
"Росія бреше... зовсім не співпрацює. Вони затягують процес і ми це бачили під час попередніх слухань. Те, що вони роблять, огидно", - зазначив родич загиблих, голова фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг.
Слухання продовжаться 8 грудня.
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