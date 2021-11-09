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Новини Російські терористи збили Боїнг
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"Росія бреше та затягує процес": Родичі загиблих в катастрофі МН17 виступили в суді

В Нідерландах під час слухання щодо збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом виступили рідні загиблих, які вимагали визначити роль Кремля в трагедії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

Зазначається, що вони представляли не лише свої родини, а й сім'ї жертв із Малайзії, які через пандемію не змогли прилетіти до Амстердама. Мати одного із загиблих розповіла, що хтось щоденно надсилав їй фото та відео з місця катастрофи й намагався довести її до самогубства.

Рідні повідомили, що радіють, що суд дозволив їм розповісти їхні історії.

"Дуже важливо, що ви дізналися, який вплив на наші сім'ї мала трагедія за ці 7,5 років. Ми так і не отримали тіл наших рідних, не змогли з ними попрощатися", - сказала мати загиблого Сілена Фредрікс.

Обвинувачені й сьогодні до суду не з'явилися. Їх четверо - росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та українець Леонід Харченко. Останній, зокрема, переховується на окупованому Донбасі. Російська влада відмовила в допиті підсудних - їх судять заочно.

"Росія бреше... зовсім не співпрацює. Вони затягують процес і ми це бачили під час попередніх слухань. Те, що вони роблять, огидно", - зазначив родич загиблих, голова фонду "Авіакатастрофа" Піт Плуг.

Слухання продовжаться 8 грудня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Родичі загиблих закликали суд встановити роль Росії в катастрофі MH17: "Ми багато чули про роль підсудних, але нічого не знаємо про інших причетних"

Автор: 

Нідерланди (1554) росія (64946) суд (11657) Боїнг-777 Malasia Airli... (754)


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Топ коментарі
+15
Коли лапатнік припинив брехати,красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо-він сто відсотків здох...
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09.11.2021 09:27
+9
Выразят глубокую озабоченность и продолжат дальше качать газ из Лаптестана - такова реальность
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09.11.2021 10:06
+6
Та й здохнувши, ще довго буде смердіти!
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09.11.2021 10:15
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Копитани очевидність.
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09.11.2021 09:23 Відповісти
Так. Дитячий садок.
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09.11.2021 12:19 Відповісти
Коли лапатнік припинив брехати,красти,бухати,матюкатись,срати навкруги тощо-він сто відсотків здох...
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09.11.2021 09:27 Відповісти
Та й здохнувши, ще довго буде смердіти!
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09.11.2021 10:15 Відповісти
СП-3 росее за это.
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09.11.2021 09:29 Відповісти
Каазлабад - сплошная зэко-быкота. Но аля-сирийский вагнерфарш все исправит.
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09.11.2021 09:30 Відповісти
Цензор, одно уточнение... Пулатов, ну тот единственный, который дал согласие на участие в этом процессе, склеил ласты 17 сентября...
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09.11.2021 09:34 Відповісти
клеють діти "Пап'є-маше", а Пулатова рашонацистські КаҐєБісси на смерть завалили...
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09.11.2021 13:47 Відповісти
Дуже прикро коли замість справжнього розслідування такого злочину ведуть політичне ігрище.
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09.11.2021 09:53 Відповісти
Выразят глубокую озабоченность и продолжат дальше качать газ из Лаптестана - такова реальность
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09.11.2021 10:06 Відповісти
Сподіваюсь висновки будуть.
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09.11.2021 10:42 Відповісти
Думаю ничего не будет, трусливые они, эти европейцы
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09.11.2021 10:49 Відповісти
А зачем сбили МН-17?
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09.11.2021 11:35 Відповісти
перепутали со своим пассаиром-для оправдания убийств украинцев.
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09.11.2021 11:53 Відповісти
Муаммар Каддафи тоже затягивал расследование катастрофы в Локбери, но все равно закончил жизнь с держаком мотыги в жопе.
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09.11.2021 10:10 Відповісти
По поводу Локбери есть много других версий. Написана даже книга,где в крушении Боинга обвиняют спецслужбы США (ЦРУ).
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09.11.2021 11:30 Відповісти
Брехня, підлість і роССія - близнюки сестри
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09.11.2021 10:12 Відповісти
У меня сложилось такое впечатление, шо кто-то удивлен!
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09.11.2021 11:41 Відповісти
Цікаво, а яку поведінку вони очікували від масових вбивць, катів, грабіжників, та т.і., що зароблять цим "промислом" вже під тисячу років.
Як вже зазначено, спитайте краще себе та своїх "друзів": хто ви САМІ після того, як забезпечуєте (тепер, через тупість цих орків, навіть вже своїх) вбивць грошами та захистом в усіх міжнародних організаціях?
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09.11.2021 13:10 Відповісти
Оооо!
Америку відкрили, паРаша та вся її міфічна історія створена на постійній та суцільній брехні починаючи ще від 1380 року мамаївської битви ординця-Донського з ординцем-Мамаєм..
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09.11.2021 13:30 Відповісти
 
 