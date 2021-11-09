Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 380 459 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 584 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 251 102 096 випадків інфікування, з них 380 459 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 071 976 осіб, з них 5 584 за минулу добу.

Побороли хворобу та вилікувалися 227,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.