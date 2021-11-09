Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 380 459 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 584 оcоби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 251 102 096 випадків інфікування, з них 380 459 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 071 976 осіб, з них 5 584 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 227,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.
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Но школа нулевых годов уже тогда была бессмысленная, получение знаний заменяли вечным процессом, делай что-то, не знаем что, но делай. А сейчас и того хуже. Дать именно нужные знания по жизни наша система обучения не может, нужно побольше нагрузить ученика бессмысленной и ненужной ему информацией.
Понимаю, Вам бы только спихнуть дитя подальше, чтобы не мешали. А ещё немного информации от знакомой, которая работает в школе психологом: 70% старшеклассников её школы употребляют наркотики. Думаете в других школах не так? Если думаете, то Вы очень наивный
И да, я не хочу детей. Не понимаю, почему обществу внушили, что у каждого должен быть ребенок. Зачем?
я бы поставила в Киево Печерской Лавре ( и Почаевской Лавре)
пункты быстрого тестирования на ковид ,
пост измерения температуры,
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
надо давить кацапов их методами
тем более что Киево Печерская Лавра - собственоость и территория Украины
со всего Пост совка туда едут паломники и несут разные заразы
депутаты ОБЯЗАНЫ ввести СРОЧНО визовый режим со странами ПОСТ СОВКА ,
чтобы в страну не заезжали больные на ковид и ГОЛОВУ .
таким образом не было мест сбора для инфицирования и разноса ковид по семьям . Дети научились учиться онлайн и проводить конференции и митинги .
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН БУДУЩЕЕ В МИРЕ.
Вот тут власть и должна выбирать - ИЛИ количество умерших
ИЛИ увольнять учителей не умеющих преподавать онлайн
думаю, что второй вариант ДЛЯ ПРОГРЕССА предпочтительней .
ПОВТОРЮ - по улицам и магазинам свободно ходят люди , болеющие короновирусом . И заражают других .
Схема карантинов в Украине , в отличии от ЕС И других ЦИВИЛЛИЗОВАННЫХ СТРАН, провалена полностью .
Потому смертей будет больше и больше
В Украинепаспорта вакцинации никто не СЧИТЫВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ .
в торговых центрах просто задают вопрос - есть вакцинация?
А собственники торговых центров - люди не бедные , могли бы и закупить
В ЕС , в местах, где положено предъявлять вакцинацию , обязательно считывают QRкод ( места - кафе, музеи и т д) .
И это уже происходит на протяжении почти двух лет!!
Здоровье нации резко снижается!!
Не в этом ли основная причина высокой смертности?
А с таким подходом и отношением смертность будет только расти! И чем дальше тем больше!!!
Вот это и есть настоящий геноцид!!!
Від COVID-19 у країні померли вже 73 390 осіб (+833 за добу - рекорд із початку пандемії)