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Новини Коронавірус і карантин
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Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 листопада у світі зареєстрували 380 459 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 584 оcоби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 251 102 096 випадків інфікування, з них 380 459 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 071 976 осіб, з них 5 584 за минулу добу.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 227,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 833 померлих від COVID-19 за добу: новий трагічний рекорд в Україні

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 7-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 5-ту, за летальними випадками - 3-тю позицію у світі і 2-гу в Європі.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Правильно, пусть дети разносят болезнь, ты ведь так давно хотел получить квартиру своих родителей, а с короной твои шансы возрастают
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09.11.2021 09:41
+9
И ради этой ахинеи ты на сайте зарегистрировался? Почем сейчас за комент против вакцинации башляют?
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09.11.2021 09:53
+8
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09.11.2021 09:36
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Всі школи - на дистанційну освіту ! Єдине, що зараз робиться, щоб збити нову хвилю ковід - це карантин навчальних закладів, т.я. діти особливо швидко заражаються в тісних класах, в коридорах, спортзалах, а потім несуть вірус додому. Транспорт ходить так само: в реальності ковід сертифікати перевіряють лише в Києві (і то не усюди), магазини, кінотеатри, дискотеки, кафешки - все працює. І хай працює, бо не можна зупиняти бізнес. Але деяка місцева влада (Дніпро, Черкаси тощо) починає займатись містечковим самоуправством та виводити дітей та молодь на очну форму навчання в самий пік епідемії! Коли проблема державного, навіть світового масштабу, не може бути окремих рішень дурних голов! Школи, коледжі, ВИШі мають бути на дистанційній освіті доки не спаде хвиля! Вирішує центр! Крапка! https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg
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09.11.2021 09:27 Відповісти
Х.й тобі, а не дистанційне. Досить знущатись над дітьми та батьками.
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09.11.2021 09:37 Відповісти
Правильно, пусть дети разносят болезнь, ты ведь так давно хотел получить квартиру своих родителей, а с короной твои шансы возрастают
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09.11.2021 09:41 Відповісти
Сам этот придурок наверное уже вакцинировался. А если нет, очень вероятно, получит "квартиру" 2х1 метр и два метра в глубину
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09.11.2021 09:51 Відповісти
Старики с большей вероятностью получат новую квартиру даже если он не вакцинирован. Хотя карма баба с юмором..
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09.11.2021 10:23 Відповісти
Я когда учился в школе, то мечтал чтобы учеба была дистанционная. Жаль, не в то время родился.
Но школа нулевых годов уже тогда была бессмысленная, получение знаний заменяли вечным процессом, делай что-то, не знаем что, но делай. А сейчас и того хуже. Дать именно нужные знания по жизни наша система обучения не может, нужно побольше нагрузить ученика бессмысленной и ненужной ему информацией.
Понимаю, Вам бы только спихнуть дитя подальше, чтобы не мешали. А ещё немного информации от знакомой, которая работает в школе психологом: 70% старшеклассников её школы употребляют наркотики. Думаете в других школах не так? Если думаете, то Вы очень наивный
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09.11.2021 09:51 Відповісти
Таким як ви взагалі дітей не треба заводити, або примайте їх під спідницею до 30 років, "как бы чего не случилось".
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09.11.2021 09:53 Відповісти
Какое отношение твой опус имеет к тому, что я написал? Мозги куриные не способны переварить хоть какую-то информацию?
И да, я не хочу детей. Не понимаю, почему обществу внушили, что у каждого должен быть ребенок. Зачем?
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09.11.2021 10:34 Відповісти
Тобі він точно не нужен. Зроби свій внесок у теорію Дарвіна про природній відбір і ціни тобі не буде ))
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09.11.2021 11:03 Відповісти
А чё Вы нервничаете? Ну не хочет человек заводить детей, его право.
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09.11.2021 11:26 Відповісти
в его случае - это даже благо для общества))
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Да мне фиолетово. Только его налогом надо обложить "на яйца" ))
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09.11.2021 11:29 Відповісти
С какого перепугу?
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09.11.2021 12:14 Відповісти
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09.11.2021 09:53 Відповісти
нет учи рахита своего тупого! и через комп а не лохофон и следи чтобы не морозился выключая камеру! зато на улице стада ушлепком орут как бабуины гуляют и деградируют
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09.11.2021 13:07 Відповісти
в моєму дитинстві небо мало впасти на землю, щоб закрили школу. Війна, голод, холод - діти йшли до шкіл. А ще нас вчили шо діти нашей майбутнє і батьки (старші покоління) мають жити заради кращого майбутньго дітей. Зараз же нам отакі активісти пропонують угробити майбутнє дітей заради самого старшого покоління. Ви вимагаєте зірвати ТРЕТІЙ навчальний рік. Нема цензурних слів.
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09.11.2021 11:30 Відповісти
в вашому дитинтстві не було ковіду
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09.11.2021 12:04 Відповісти
В моєму дитинстві, років 30 тому, через рік закривали школу на карантин через грип. Дистанційного навчання тоді не будо.
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09.11.2021 12:05 Відповісти
я пішов у 82му році. в класі могло бути з 40 дітей менше 10, школи не закривали. Мода закривать школи пішла десь в 90х
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09.11.2021 12:47 Відповісти
Так це було у 90х, ще й світло, бувало, відключали. Одного разу ми були на фізкультурі у басейні і мені хтось стрибнув на спину в темряві. Веселі часи були. Може і цього року таке буде...
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09.11.2021 13:39 Відповісти
Та ще не всі пораховані.
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09.11.2021 09:31 Відповісти
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09.11.2021 09:36 Відповісти
Шо, не взял антивакскров за ухо и не отвёл на прививки? Точно мудак.
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09.11.2021 09:49 Відповісти
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09.11.2021 09:52 Відповісти
Сухарі суши, а не кофту.
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09.11.2021 11:04 Відповісти
Украина на 80ом месте по смертности на млн населения
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09.11.2021 09:40 Відповісти
Сегодня умерло 20 человек на 1 млн населения, назовите хоть одну страну где умерло больше.
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09.11.2021 09:52 Відповісти
Болгарія.
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09.11.2021 12:08 Відповісти
1.
я бы поставила в Киево Печерской Лавре ( и Почаевской Лавре)
пункты быстрого тестирования на ковид ,
пост измерения температуры,
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ
надо давить кацапов их методами
тем более что Киево Печерская Лавра - собственоость и территория Украины
со всего Пост совка туда едут паломники и несут разные заразы
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09.11.2021 09:46 Відповісти
2.
депутаты ОБЯЗАНЫ ввести СРОЧНО визовый режим со странами ПОСТ СОВКА ,
чтобы в страну не заезжали больные на ковид и ГОЛОВУ .
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09.11.2021 09:48 Відповісти
3. В Словакии школы были закрыты с начала ноября 2020 по июнь 2021.
таким образом не было мест сбора для инфицирования и разноса ковид по семьям . Дети научились учиться онлайн и проводить конференции и митинги .
ЗА ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН БУДУЩЕЕ В МИРЕ.
Вот тут власть и должна выбирать - ИЛИ количество умерших
ИЛИ увольнять учителей не умеющих преподавать онлайн
думаю, что второй вариант ДЛЯ ПРОГРЕССА предпочтительней .
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09.11.2021 09:53 Відповісти
4.
ПОВТОРЮ - по улицам и магазинам свободно ходят люди , болеющие короновирусом . И заражают других .
Схема карантинов в Украине , в отличии от ЕС И других ЦИВИЛЛИЗОВАННЫХ СТРАН, провалена полностью .
Потому смертей будет больше и больше
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09.11.2021 09:57 Відповісти
5.
В Украинепаспорта вакцинации никто не СЧИТЫВАЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ .
в торговых центрах просто задают вопрос - есть вакцинация?
А собственники торговых центров - люди не бедные , могли бы и закупить

В ЕС , в местах, где положено предъявлять вакцинацию , обязательно считывают QRкод ( места - кафе, музеи и т д) .
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09.11.2021 10:02 Відповісти
Статистику рисуют чтоб пугать народ и заставлять вакцинироваться
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09.11.2021 09:48 Відповісти
И ради этой ахинеи ты на сайте зарегистрировался? Почем сейчас за комент против вакцинации башляют?
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09.11.2021 09:53 Відповісти
Не робіть цієї дурні. Маю на увазі - не вакцинуйтеся. Якщо вірус зустріне у вашій голові вакцину, він почне божеволіти. Зважте, що це божевілля є заразним, то від того вірусу і ви втратите розум. Краще, нехай він буде здоровий, тож і ви зможете здорово перехворіти.
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09.11.2021 14:06 Відповісти
Сначала выбрали президента, который позорит страну. Решили этого мало, давайте покажем какие мы идиоты, так сказать, без посредников.
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09.11.2021 09:52 Відповісти
Сейчас Украина #1 в мире по количеству умерших в сутки от ковида на 100тыс человек. Поблагодарим мастеров спорта по уничтожению собственных граждан из опг квартал95. Те кто больше всех пугал лохов "доктором смерть", в реале сами оказались убийцами десятков тысяч людей из-за персональной тупости
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09.11.2021 09:59 Відповісти
Мне вот интересно, во всём ли мире были отменены плановые операции, плановая госпитализация, диспансеризация больных, закрыто/перепрофилировано такое огромное количество отделений и больниц?? Фактически, пациенты с другими хроническими заболеваниями были полностью лишены медицинской помощи, ведь у нас только одно заболевание- ковид...!(
И это уже происходит на протяжении почти двух лет!!
Здоровье нации резко снижается!!
Не в этом ли основная причина высокой смертности?
А с таким подходом и отношением смертность будет только расти! И чем дальше тем больше!!!
Вот это и есть настоящий геноцид!!!
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09.11.2021 10:00 Відповісти
в тех странах, где нагрузка на клиники чрезмерная - да. В Италии в пик заболеваемости и смертности плановые операции не делали.
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09.11.2021 11:31 Відповісти
Борець з олігархами,президент від олігарха Коломойського, який має пре'єра від олігарха Ахметова і спікера Верховної Ради від олігарха Медведчука став лідером у світі по перемозі наріда з допомогою короновірусу. В правильному напрамку шагаєте барани 73%,хоча гроші на боротьбу з ковідом були, але ці "слуги" зарили від в асфальт і російський бітум.
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09.11.2021 10:24 Відповісти
А если провести пересчёт в процентном соотношении к численности населения то мы, благодаря лично Зеленскому и слугам со служанками впереди планеты всей.
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09.11.2021 10:36 Відповісти
Ключевое слово для "хужынибудит" - В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ,
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09.11.2021 10:42 Відповісти
А цей зелений пдрс далі хайпує х@й йому на усе рило.

Від COVID-19 у країні померли вже 73 390 осіб (+833 за добу - рекорд із початку пандемії)
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09.11.2021 11:42 Відповісти
а що там зі смертями від застуди? від сезонного грипу? від серцево-судинних хвороб? де статистика по них?
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09.11.2021 11:43 Відповісти
не может быть... зеленский наш великий солнцеликий говорил что Украина чемпион..
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09.11.2021 22:47 Відповісти
 
 