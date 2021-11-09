МОЗ запроваджує COVID-амністію для тих, хто купив підроблені сертифікати про щеплення, - Ляшко
Міністерство охорони здоров'я запропонувало можливість вакцинуватися для тих, хто купив підроблені документи про щеплення проти COVID-19, але не може цього зробити через вже наявні записи про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я.
Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.
"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.
Він додав, що такий варіант МОЗ запропонувало Мінюсту, МВС та Національній поліції для вироблення єдиної позиції з цього питання.
Будь ласка, зачекайте...
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КРАСАВЧІКИ
Аушвіц,якщо не пам'ятаєш. Там також в людей не питали дозволу на випробування вакцин!
если здоровье - то пусть бежит вакцинируется и ему по факту выдадут настоящий...
если чтоб сдал поддельника - то нифига не получится...
Дуже мудро !
В засрашке и той идет пропаганда вакцинации полным ходом, и только РПЦ в Украине как раз наоборот науськивает на непрививание. А антиваксеры выполняют роль полезных идиотов, ослабляя страну. Хотя, чего я удивляюсь, если такое количество людей голосовало за последнего презедента.
The risk for SARS-CoV-2 infection in fully vaccinated people cannot be completely eliminated as long as there is continued community transmission of the virus. Early data suggest infections in fully vaccinated persons are more commonly observed with the Delta variant than with other SARS-CoV-2 variants. However, data show fully vaccinated persons are less likely than unvaccinated persons to acquire SARS-CoV-2, and infections with the Delta variant in fully vaccinated persons are associated with less severe clinical outcomes. Infections with the Delta variant in vaccinated persons potentially have reduced transmissibility than infections in unvaccinated persons, although additional studies are needed.
Являются, только есть нюанс - пока такие как вы будете против вакцинации, вы будете в бОльшей степени носителями и потенциальной угрозой дальнейших мутаций вируса для других людей. Можете сколько угодно думать о попиле бюджета, но я бы в первую очередь думал о своем здоровье и здоровье близких, потому что эту звучит как "назло всем вам насру себе в штаны". Л-логика!
И там ищите рубрику https://ibigdan.livejournal.com/27527668.html "Народное творчество"
Суд.
-Підсудний, вас засуджено за самогоноваріння.
-Але ж я не гнав.
-У вас знайшли апарат.
-Тоді посадіть за згвалтування.
-Ви ще й когось згвалтували.
- Ні, але апарат маю...
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
- Вы имели в виду вакцинацию?
- А я как сказал?