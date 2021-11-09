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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ запроваджує COVID-амністію для тих, хто купив підроблені сертифікати про щеплення, - Ляшко

МОЗ запроваджує COVID-амністію для тих, хто купив підроблені сертифікати про щеплення, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я запропонувало можливість вакцинуватися для тих, хто купив підроблені документи про щеплення проти COVID-19, але не може цього зробити через вже наявні записи про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.

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Він додав, що такий варіант МОЗ запропонувало Мінюсту, МВС та Національній поліції для вироблення єдиної позиції з цього питання.

Автор: 

амністія (195) вакцина (4419) МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Задумайтесь,чи насправді чиновники дбають за ваше здоров'я,щоб під будь яким приводом вколоти,так звану,вакцину.
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09.11.2021 10:10
+13
Амністія до засуджених,а не до вільних громадян!
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09.11.2021 09:54
+11
Не тільки на себе,а ще й здати людину,яка якоби зробила сертифікат.
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09.11.2021 09:55
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у нас уже уголовная ответственность за уклонение от процедуры?
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09.11.2021 11:36 Відповісти
пока еще нет, но будет, и похоже, что очень скоро будет
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09.11.2021 12:07 Відповісти
Чистосердечное признание смягчает наказание и увеличивает срок.
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09.11.2021 11:54 Відповісти
А молчание,освобождает от наказания!
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09.11.2021 14:52 Відповісти
это не амнистия, а явка с повинной и сдача фигурантов в справке
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09.11.2021 12:01 Відповісти
Долаємо корупцію разом 🤣👍
КРАСАВЧІКИ
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09.11.2021 13:53 Відповісти
Єдиний законний спосіб уникнути покарання за підробку документів в данному випадку (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ч. 1 ст. 39 Цивільного кодексу України ) визнання антиваксів неосудними через розумову неповноцінність.
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09.11.2021 12:16 Відповісти
Останній раз примусових вакцинаторів осудили на Нюрбергському процесі,в 1945 році.
Аушвіц,якщо не пам'ятаєш. Там також в людей не питали дозволу на випробування вакцин!
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09.11.2021 14:56 Відповісти
З таким світоглядом ви без проблем проходите по неосудності за ст. 39. В голові насрано так, що може й добре, що такі відмовляються вакцинуватися. Менше потім на виборах вас буде.
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09.11.2021 15:53 Відповісти
Насрано - у тебе в голові,таким як ти не дожити до виборів,іди штрикайся,пора нову дозу получати.Тільки дату постав - обратного відрахунку!
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10.11.2021 19:16 Відповісти
так первопричина в чем? чтоб человек провакцинировался? или чтоб сдал того, у кого сам покупал?... т.е. что на первом месте - здоровье или наказание для поддельников????
если здоровье - то пусть бежит вакцинируется и ему по факту выдадут настоящий...
если чтоб сдал поддельника - то нифига не получится...
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09.11.2021 12:38 Відповісти
о тeпeр можна отримати бустeрнi дози смeртним. шишки вжe iх отримують. анулюєш i колeшся наново
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09.11.2021 12:48 Відповісти
І заодно вскриються продавці , а це вже не підпадає під амністію 🤣👍
Дуже мудро !
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09.11.2021 13:51 Відповісти
Странные люди. В мире уже около 40% населения полностью привиты, это 3.14 млрд людей, а в Украине до сих пор хватает антиваксеров, которые не только покупают поддельные сертификаты, но потом еще и переносят заразу специально не прививаясь, потому что "шмурдяк" или ходят без масок. Если бы ковид косил всех наверняка, то в Украине бы сейчас проживало только около 18% всего населения - в данный момент именно столько людей полностью привито по всей стране.
В засрашке и той идет пропаганда вакцинации полным ходом, и только РПЦ в Украине как раз наоборот науськивает на непрививание. А антиваксеры выполняют роль полезных идиотов, ослабляя страну. Хотя, чего я удивляюсь, если такое количество людей голосовало за последнего презедента.
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09.11.2021 14:13 Відповісти
ВАКЦИНОВАНІ так само як і невакциновані, являються носіями вірусу, та здатні інфікувати інших людей. Вакцинація не турбота про ближнього а узаконене пиляння бюджету.
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09.11.2021 16:08 Відповісти
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

The risk for SARS-CoV-2 infection in fully vaccinated people cannot be completely eliminated as long as there is continued community transmission of the virus. Early data suggest infections in fully vaccinated persons are more commonly observed with the Delta variant than with other SARS-CoV-2 variants. However, data show fully vaccinated persons are less likely than unvaccinated persons to acquire SARS-CoV-2, and infections with the Delta variant in fully vaccinated persons are associated with less severe clinical outcomes. Infections with the Delta variant in vaccinated persons potentially have reduced transmissibility than infections in unvaccinated persons, although additional studies are needed.

Являются, только есть нюанс - пока такие как вы будете против вакцинации, вы будете в бОльшей степени носителями и потенциальной угрозой дальнейших мутаций вируса для других людей. Можете сколько угодно думать о попиле бюджета, но я бы в первую очередь думал о своем здоровье и здоровье близких, потому что эту звучит как "назло всем вам насру себе в штаны". Л-логика!
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09.11.2021 17:08 Відповісти
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09.11.2021 14:44 Відповісти
я представила глаза Консула
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09.11.2021 20:10 Відповісти
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09.11.2021 14:46 Відповісти
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09.11.2021 14:46 Відповісти
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09.11.2021 14:47 Відповісти
Гугл пєрєводчік НАШЕ ФСЬО! мама сміється, їй більше всьго "зашло".
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09.11.2021 20:30 Відповісти
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10.11.2021 09:32 Відповісти
Поглядывайте иногда сюда: https://ibigdan.livejournal.com/

И там ищите рубрику https://ibigdan.livejournal.com/27527668.html "Народное творчество"
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10.11.2021 09:50 Відповісти
кого з ким зчеплити хотіли ?
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09.11.2021 21:08 Відповісти
Пересадити всіх невакцинованих за замах нах...
Суд.
-Підсудний, вас засуджено за самогоноваріння.
-Але ж я не гнав.
-У вас знайшли апарат.
-Тоді посадіть за згвалтування.
-Ви ще й когось згвалтували.
- Ні, але апарат маю...
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09.11.2021 17:03 Відповісти
До речі , влада запровадила ковід - амністію . Хто купив сертифікат , але вирішив вакцинуватись - сміло признавайтесь , здавайте лікаря - хабарника і куплений сертифікат буде анульований . Шлях до вакцинації - відкритий . Лікар , щоб зменшити термін ув'язнення може піти на співпрацю зі слідством і здати решту покупців , що не признались .
КРАСАВЦІ !!! Можуть , коли хочуть .
Долаємо корупцію разом .
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09.11.2021 20:30 Відповісти
- Здравствуйте, это поликлиника? Как пройти на эвтаназию?
- Вы имели в виду вакцинацию?
- А я как сказал?
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09.11.2021 21:58 Відповісти
Ех, ніколи не постаріють тільки дві речі, чорний гумор і діти антивакцинаторів.
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09.11.2021 23:33 Відповісти
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