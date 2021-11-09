МОЗ запроваджує COVID-амністію для тих, хто купив підроблені сертифікати про щеплення, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я запропонувало можливість вакцинуватися для тих, хто купив підроблені документи про щеплення проти COVID-19, але не може цього зробити через вже наявні записи про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, повідомили, де вони його взяли, їм зроблять щеплення , а сімейний лікар повідомить Нацполіцію про контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді", - сказав Ляшко.

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Він додав, що такий варіант МОЗ запропонувало Мінюсту, МВС та Національній поліції для вироблення єдиної позиції з цього питання.