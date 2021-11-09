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Новини
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Разумков про спробу забрати в нього мандат: "Слуги народу" підуть "по бєспрєдєлу", я боротимусь

Разумков про спробу забрати в нього мандат:

В Україні влада повинна займатися боротьбою з коронавірусом, економічною та енергетичною кризою, а також ситуацією на Донбасі, а не вирішувати питання про те, як можна відібрати мандат.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зараз за останній місяць в шоці від того, що відбувається в країні, а за останні дні я здивувався ще більше. Коли в Офісі Президента про це відверто говорять представники "Слуги народу", які потім виходять і розповідають своїм колегам, що відбуваються наради, присвячені питанню, як забрати мандат у Разумкова, ви знаєте, мені стає страшно", — сказав політик.

Він зазначив, що сьогодні в країні накопичилася така кількість проблем, що на прийняття інших рішень немає часу.

"У державі 700 людей гине на добу (від COVID-19. - Ред.), по 30 тисяч хворіє, йде війна, тарифна криза, немає газу, в екстреному режимі включаємо російську електроенергію, білоруську електроенергію, у нас серйозні виклики для того, щоб забезпечити малозабезпечені верстви населення, і це тільки 5% проблем, які стоять перед державою. Саме цим повинен займатися Офіс Президента і всі інші інституції, а не займатися питанням, як забрати мандат. У них законних підстав немає, вони підуть, вибачте за сленг, "по бєспрєдєлу". Вони не звертають уваги на закон, кажуть, що закон для них не писаний. Тому не треба витрачати час, нехай займуться чимось корисним, а далі ми подивимося", — сказав Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чи позбавляти Разумкова мандата вирішить з'їзд "Слуги народу", - Корнієнко

Він повідомив, що оцінку його роботі в Раді повинні дати українці.

"Я з ними не боровся за посади, я вважаю, що посада - це інструмент. Добре, вони за мене голосували у Верховній Раді, коли обирали на керівника парламенту. Я сподіваюся, що непогано працював ці 2 роки, оцінку також даватимуть люди. Але мандат вони мені не давали", - зазначив колишній голова Верховної Ради.

Дмитро Разумков також повідомив, що він думає про можливість проведення процедури щодо позбавлення його мандата.

"Це (позбавлення мандата. – Ред.) відбуватиметься незаконним способом, але ще раз повторюю, колег це не зупинятиме. Я за мандат боротися буду, тому що я не хочу жити в державі, в якій панує несправедливість, неповага до закону, і відсутність верховенства права і демократії", - сказав він.

Автор: 

ВР (14942) мандат (147) електроенергія (6179) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2810) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+23
Плювати на тебе. Ти нещодавно сам цей бєспрєдєл очолював, і тобі не муляло.
Захотів просто підсидіти Зеленського.
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09.11.2021 09:43
+11
ломбардщика вполне устраивал устроенный им же беспредел в разгар карантина при голосовании за льготы ломбардам... жриТе теперь
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09.11.2021 09:46
+11
Погоджують з тим, що сказав Разумков. Але сам Разумков зробив все, щоб до влади прийшли ці малороси, а він знав що вони собою являють і бажав цього. Чому тоді їм не перечив? А тому, що сам Разумков з молодих регіоналів, а вся командя Зеленського складається вже із оновлених зелених регіоналів таких як він сам, Юзік, Колян Котлєта, Вереската,Безкутня, Сівохо, Торговець собаками, сексуальний маніяк Яременко, любітель швидкості Дубінський, Трухін, ненависник мови Бужанський, ненависниця українців Третьякова, а дід Фокін пропагандон наваросов і поліцаїв. Просто йому не дали цієї можливості з тою дурною платформою здатися данбасятам, а все до цього йшло. А старі регіонали які стали новими ліцами у Зелі: портнов,тараторов, єрмак,демченко та інші. Про що каже ідеолог одновлених молодих зелених регіоналів Разумков? Що дядьо Ігор Валерійович вирішив змінити Вову на Разумкова? Кіно вже знімають, щоб до виборів показати стриженим баранам 73%?
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09.11.2021 10:08
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Плювати на тебе. Ти нещодавно сам цей бєспрєдєл очолював, і тобі не муляло.
Захотів просто підсидіти Зеленського.
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09.11.2021 09:43 Відповісти
Зеля сам себя подсидел будь здоров.
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09.11.2021 09:45 Відповісти
Да там все - намного проще... Всякие там Карабасы-Барабасы на главзебе поставили жирную крапку, бо дiйсно - це валянок, аля-Залдостанов-2... Правда, зря надеются на сразумковых, мол дело Мальчишей-плохишей будет жить... Их поезд ушел.
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09.11.2021 10:20 Відповісти
Сметунів, чи як ви їх кличете ждунів - пів країни. Тож Разумкову є де поле засівати.
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09.11.2021 12:56 Відповісти
ломбардщика вполне устраивал устроенный им же беспредел в разгар карантина при голосовании за льготы ломбардам... жриТе теперь
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09.11.2021 09:46 Відповісти
Підуть па бєспрєдєлу-та вони навіть не знають що це таке, та як по ньому ходять...
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09.11.2021 09:47 Відповісти
знают или зачем там Татаровы?
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09.11.2021 10:39 Відповісти
Этого молодого Регионала сажать нужно и чем скорее тем лучше он же фанат России!
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09.11.2021 09:49 Відповісти
Звичайний зрадник, думав гроші не пахнуть, а воно он як....
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09.11.2021 09:52 Відповісти
Значить будуть позбавляти, влада не втратить такого шансу відвернути увагу від своїх "зашкварів". Схоже, що товариш Петро "приївся" і треба відшукати ще одного "крайнього".
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09.11.2021 09:53 Відповісти
Оказывается как просто из "слуги народа" превратиться во "врага народа". Осталось всего лишь 226-ти нажать зеленую кнопочку. И будет как в том фильме. "Легким движением руки. Брюки превращаются. Превращаются... В элегантные шорты."
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09.11.2021 09:58 Відповісти
Чем больше сейчас Слуги Наркомана будут дергаться, тем им же будет хуже.

Точка невозврата пройдена.
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09.11.2021 10:02 Відповісти
В любом случае это полезно для скорейшего избавления Зе плесени во власти в стране.
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09.11.2021 10:03 Відповісти
Що,Дима,неудобно получилось?Шел впереди зеленого стада в Раду,а теперь споткнулся,и стадо тебя затопчет.
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09.11.2021 10:07 Відповісти
Погоджують з тим, що сказав Разумков. Але сам Разумков зробив все, щоб до влади прийшли ці малороси, а він знав що вони собою являють і бажав цього. Чому тоді їм не перечив? А тому, що сам Разумков з молодих регіоналів, а вся командя Зеленського складається вже із оновлених зелених регіоналів таких як він сам, Юзік, Колян Котлєта, Вереската,Безкутня, Сівохо, Торговець собаками, сексуальний маніяк Яременко, любітель швидкості Дубінський, Трухін, ненависник мови Бужанський, ненависниця українців Третьякова, а дід Фокін пропагандон наваросов і поліцаїв. Просто йому не дали цієї можливості з тою дурною платформою здатися данбасятам, а все до цього йшло. А старі регіонали які стали новими ліцами у Зелі: портнов,тараторов, єрмак,демченко та інші. Про що каже ідеолог одновлених молодих зелених регіоналів Разумков? Що дядьо Ігор Валерійович вирішив змінити Вову на Разумкова? Кіно вже знімають, щоб до виборів показати стриженим баранам 73%?
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09.11.2021 10:08 Відповісти
Тобто, коли "по бєспрєдєлу" роспустили Раду у 2019-му і ти був при кориті - все було норм. Коли, в супереч закону про люстрацію, Богдана призначили Головою АПУ - теж норм. Коли запрацював "шалений принтер" і ти ним керував - знову норм!

А як тільки тебе вхопили за яйця - так відразу "Памагітє, ********* зрєнія лішают"?

Ти, курва, не кращий за найвеличнішого, хоча й трохи розумніший.
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09.11.2021 10:10 Відповісти
А, между тем, этот "слуга" далеко не самый худший....Те кто его гонят куда хуже!
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09.11.2021 10:11 Відповісти
всіх зелених слуг урода наркомана з головкою ЄрЗе - наХУQ!
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09.11.2021 11:02 Відповісти
Зебуины чубятся - тешатся. Не более.
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09.11.2021 10:14 Відповісти
Нічого Зебуїни не *********, вони побачили, що зелені барани 73% вже більше ніколи за них не проголосують розігрують свій спектакль у поганого і хорошого месію.
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09.11.2021 10:20 Відповісти
Я - об этом же(выше и ниже).
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09.11.2021 10:28 Відповісти
кста, выше такое же время - 10:20
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09.11.2021 10:29 Відповісти
с чего он решил, что его в раде мандата лишать будут? уже есть наработки по поездкам под кайфом в такси, по самоубийствам в туалетах, в конце концов, даже метод девида керродайна будет неплох!
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09.11.2021 10:19 Відповісти
А что это так взьрошился? Раньше кричал я за должности не держусь, а теперь без должности спонсорухозяину не нужен будет.
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09.11.2021 10:22 Відповісти
зебики там всякие с рОзумниками - это беня и иже пытается ими мокнуть Пороха, за то, шо в свое время Порох их послал подальше, с их личным менто-войском, которое на фронте много в чем нас и ******************
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09.11.2021 10:26 Відповісти
Давайте, визнаємо чесно, без Разумкова не було б президента Зєлєнского. Я думаю, ця історія буде хорошим наочним прикладом для майбутніх Разумкових, які захочуть "робити" майбутніми президентами таких от Зєлєнскіх. Щодо власних проблем, які таки більші при Зєлєнскому, ніж при Порошенку, то Разумков за них може дякувати виключно лише самому собі.
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09.11.2021 10:30 Відповісти
совсем недавно пупсик этого не видел...такая же мразь...
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09.11.2021 10:35 Відповісти
Я за мандат боротися буду, тому що я не хочу жити в державі, в якій панує несправедливість, неповага до закону, і відсутність верховенства права і демократії", - сказав він. Джерело:
а как же это "я за посаду не тримаюсь"?

меня эти миши зеленые начинают выбешивать.... ой как он за последний месяц прозрел, как только с места спикера сполз и узрел какой пиндец в стране. ай-йя-йяй... Дима, Дима... ты ж это все помогал воплотить в реальность, весь этот трешак и полную жопу по всем отраслям. Только раньше Дима ты ходил умничал и баксы со всех щелей вываливались, а щас весь такой борцун за народ и правду.
Гавно ты Дима.... большая большая такая куча хитросделанного дерьмеца. И если б ты с Ринатом Леонидовичем не договорился о своей будущем в политике ты б и щас бы клипал оченятами и расказывал как у нас все супер зашибись в стране и какие рекордные надои в металургии стараясь пораспихивать "велыке будивныцтво" по карманам и барсеткам так шо б не выперало
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09.11.2021 10:37 Відповісти
даЙОшь рыго-зебуинов на свалку истории(на маргинальном поле они - уже давно)
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09.11.2021 10:39 Відповісти
...створюють нову месію для лохів.....
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09.11.2021 10:44 Відповісти
Скоро побачимо продовження цирку
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09.11.2021 10:44 Відповісти
"Я зараз за останній місяць в шоці від того, що відбувається в країні, а за останні дні я здивувався ще більше"
Вот в этом вся суть продуманной нэрпы - Разумкова! Т.е. ДО его снятия с должности спикера в стране все шло *******, а как только его сняли, страна покатилась в пропасть?
Страшно, что у этой хитрожопой ахметовской нэрпы растет электоральная поддержка. Клоуна было мало? Продолжим эксперименты над страной?
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09.11.2021 10:47 Відповісти
феня пошла... всё ясно.
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09.11.2021 11:51 Відповісти
Разумкоа слишком "чистенький"для украины.Тут правят и приветствуются быдлоты .лицемеры.клоуны и грузинско -абхазские авантюристы.
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09.11.2021 12:02 Відповісти
Разумков така сама "слуга народу", перефарбуватися не вийде, так що іди тусуйся, політик хрєнов.
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09.11.2021 12:03 Відповісти
Было бы отлично , если бы забрали мандат у этого зелёного козла разумкова!! Этот дебил за два года управления ВР столько вреда принёс Украине, своими нарушениями по принятию законов и так вылизывал Зеленскому жопу , что его обсолютно не жаль!!Крыса есть крыса!!! Пойдёшь Двухличный Разумков работать секретарём-писаришкой!! Там твоё истиное место!!
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09.11.2021 12:07 Відповісти
не хочешь жить в беспределе, поезжай в рашу-парашу, там найдёшь своих однодумцев янэка, азара и.т.д
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09.11.2021 13:18 Відповісти
Так это же твои единомышленники, и ты сам сделал очень много что бы эта шобла засидела все государственные органы и учереждения
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09.11.2021 17:37 Відповісти
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09.11.2021 23:20 Відповісти
Тьху! Гидота!
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09.11.2021 23:51 Відповісти
 
 