В Україні сьогодні напишуть радіодиктант національної єдності. Текст зачитає його автор - письменник Юрій Андрухович

У вівторок, 9 листопада, о 10:00 відбудеться радіодиктант національної єдності-2021.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається у повідомленні, головною метою проведення радіодиктанту до Дня писемності та мови є не виставляння оцінок, а спонукання до вивчення української мови, вдосконалення, підвищення культури української мови.

Диктант транслюватимуть на загальнонаціональному телеканалі UA: Перший, регіональних суспільних мовниках, ютуб-каналі UA: Перший та на фейсбук-сторінках Суспільного мовлення, телеканалу UA: Перший і регіональних філій Суспільного. Традиційно можна слухати радіодиктант на хвилях "Українського радіо" та "Радіо Культура".

Студію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст всеукраїнського диктанту оприлюднять на сайті "Українського радіо" 11 листопада об 11:00.

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше 10 листопада.

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Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Цьогоріч автором тексту та читцем радіодиктанту-2021 є письменник Юрій Андрухович. До методичної роботи над всеукраїнським радіодиктантом національної єдності долучиться мовознавиця, доктор філологічних наук Лариса Масенко.

Як повідомлялося, у 2020 році диктант єдності написав лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, письменник і видавець Іван Малкович. Текст читала актриса театру і кіно Римма Зюбіна.

Після проведення радіодиктанту національної єдності "Українське радіо" отримало на свою адресу 13 799 електронних листів та дві тисячі паперових. Переможцями було визнано 17 учасників. Листи з диктантом традиційно надходять з багатьох країн світу.

У 2020 році, уперше за 20 років існування диктанту, в ньому попри часові розбіжності взяла участь 25-та команда полярної експедиції на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Участь у його написанні взяли, серед інших, прем’єр Денис Шмигаль, мовний омбудсман Тарас Кремінь, народні депутати та відомі артисти.