Призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає сформований склад Етичної ради, яка покликана встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи.

Склад Етичної ради був сформований відповідно до положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року.

Членами Етичної ради стали: суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

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Так, 2 листопада поточного року до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня 2021 року.

Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", у разі якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Зазначається, що Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення також має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

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