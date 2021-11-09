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Новини Судова реформа
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Призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи, - Зеленський

Призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вітає сформований склад Етичної ради, яка покликана встановити відповідність кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Я сподіваюся, що Етична рада розпочне свою роботу якнайшвидше. Попри значний спротив, нам вдалося розпочати найважливіший етап ініційованих мною змін у судовій системі. Формування доброчесних Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України допоможе відновити довіру українців до судової влади й забезпечити подальше очищення системи", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, призначення першого складу Етичної ради - це надзвичайно важливий етап в успішній реалізації судової реформи.

Склад Етичної ради був сформований відповідно до положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" № 1635-ІХ від 14 липня 2021 року.

Членами Етичної ради стали: суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич, суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун, суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін, суддя Верховного Суду штату Массачусетс у відставці Роберт Корді, суддя Апеляційного суду Англії та Уельсу у відставці сер Ентоні Хупер та колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки Лавлі Перлінг.

Читайте: Глава представництва ЄС Маасікас вітає розблокування судової реформи в Україні

Так, 2 листопада поточного року до Вищої ради правосуддя надійшов список рекомендованих Радою суддів України кандидатів до складу Етичної ради. Міжнародні та іноземні організації визначили перелік міжнародних експертів ще 10 вересня 2021 року.

Відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", у разі якщо голова Вищої ради правосуддя не призначить членів Етичної ради у визначений строк, троє перших кандидатів зі списку Ради суддів України і переліку від міжнародних та іноземних організацій вважаються призначеними.

Зазначається, що Етична рада протягом шести місяців з дня її утворення також має здійснити одноразове оцінювання відповідності критеріям професійної етики та доброчесності членів Вищої ради правосуддя (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду до набрання чинності законом № 1635-ІХ.

Також читайте: Судова реформа: у ВРП пригрозили зупинкою роботи, якщо діяльність Етичної ради "не відповідатиме Конституції"

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) судова реформа (1459)


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Топ коментарі
+3
Этический совет?! И это говорит...Офшорное, кумовья, друзяки, подельники во власти, слив вагнеровцев, покрывает коррупционеров, бухих за рулем, трухиных, третьяковых, тищенок.......И ОНО об Этике?!
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09.11.2021 09:53
+3
У Земрази своя этика-извращенная.Этика мерзавца и вора.
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09.11.2021 10:00
+3
Із за якого бугра ?
Міняйте риторику, бо від вас тхне кацапстаном за кілометри.
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09.11.2021 10:24
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О,Велике етичноцтво...
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09.11.2021 09:49 Відповісти
Етнічна рада - це добре.
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09.11.2021 09:50 Відповісти
слеблевотам все хорошо когда платят....букав лишнюю нарисовал...Хотя какая разница!
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09.11.2021 09:54 Відповісти
Просто вважаю, що етика та етнос це те ж саме, бо в кожного етносу своя етика і слова ці не просто так співзвучні.
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09.11.2021 10:03 Відповісти
Этический совет?! И это говорит...Офшорное, кумовья, друзяки, подельники во власти, слив вагнеровцев, покрывает коррупционеров, бухих за рулем, трухиных, третьяковых, тищенок.......И ОНО об Этике?!
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09.11.2021 09:53 Відповісти
У Земрази своя этика-извращенная.Этика мерзавца и вора.
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09.11.2021 10:00 Відповісти
И забыл еще главное...У этих борцунов с "коррупцией и олигархами"...Зарплаты черный нал от этих же олигархов и коррупционных схем.
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09.11.2021 10:05 Відповісти
Не поможет.
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09.11.2021 10:00 Відповісти
Копитан очевидність.
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09.11.2021 10:01 Відповісти
Три члени Етичної ради - колишні судді-іноземці, їх голос вирішальний. Фактично вони будуть вирішувати питання відбору суддів. Відбулося те, про що давно мріяли. Радійте нарешті, але знову не подобається.
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09.11.2021 10:09 Відповісти
А сами себя уже совсем ниже плинтуса? Интересно в Европе есть страна где в комиссия по отбору, в Набсоветах присутствуют граждане Украины с огромными зарплатами за 50 рабочих часов в месяц?!
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09.11.2021 10:11 Відповісти
Нет, в Европе украинские граждане не состоят ни в каких наблюдательных советах и не решают вопросы с отбором судей. Это только у нас так можно .
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09.11.2021 10:14 Відповісти
Смоунижение? Или коррумпированная управляемая из за бугра Власть?!
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09.11.2021 10:15 Відповісти
Із за якого бугра ?
Міняйте риторику, бо від вас тхне кацапстаном за кілометри.
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09.11.2021 10:24 Відповісти
Ты себя нюхай... Приятно самоунижаться и комплекс меньшовартости? Живи с этим.
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09.11.2021 10:28 Відповісти
Лапоть, не скиглы
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09.11.2021 11:53 Відповісти
А чого ти ховаєшся за українським прапорцем ?
Лапоть нещасний...Вже б мовчав би про самоуніжєнія.
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09.11.2021 15:00 Відповісти
всего то каких то 2,5 года
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09.11.2021 10:24 Відповісти
Зеленський хоч сам зрозумів шо сказав.
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09.11.2021 12:00 Відповісти
 
 