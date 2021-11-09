Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режимів Путіна і Лукашенка за інспіровану міграційну кризу на кордонах ЄС

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив щиру солідарність та підтримку дружнім Польщі та Литві, які протистоять цинічній інспірованій Лукашенком та Путіним міграційній навалі. Порошенко закликав запровадити найжорсткіші санкції до режимів Лукашенка і Путіна.

"Злочинні режими зневажають людські життя та долі і готові вдовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та особи похилого віку. І за ці злодіяння прийде справедлива розплата", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Закликаю міжнародне співтовариство активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкції не лише проти режиму Лукашенка, але й справжнього "ляльковода" та ворога демократичного світу – Путіна", – наголошує п’ятий Президент.

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