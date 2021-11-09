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Новини Санкції проти Росії
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Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режимів Путіна і Лукашенка за інспіровану міграційну кризу на кордонах ЄС

Порошенко закликає до жорстких санкцій проти режимів Путіна і Лукашенка за інспіровану міграційну кризу на кордонах ЄС

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко висловив щиру солідарність та підтримку дружнім Польщі та Литві, які протистоять цинічній інспірованій Лукашенком та Путіним міграційній навалі. Порошенко закликав запровадити найжорсткіші санкції до режимів Лукашенка і Путіна.

"Злочинні режими зневажають людські життя та долі і готові вдовольняти свої агресивні збочення, кидаючи на колючі дроти тисячі мігрантів, серед яких жінки, діти та особи похилого віку. І за ці злодіяння прийде справедлива розплата", – пише Порошенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Закликаю міжнародне співтовариство активно діяти, аби не допустити гуманітарної трагедії та покарати винних. Найменшою міжнародною карою стало б запровадження пекельних санкції не лише проти режиму Лукашенка, але й справжнього "ляльковода" та ворога демократичного світу – Путіна", – наголошує п’ятий Президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща відбила спробу прориву кордону нелегалами з Білорусі: на підході нові групи. ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1107) нелегали (383) Порошенко Петро (15162) путін володимир (23764) росія (64946) санкції (11771) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+16
Відколи це вбивця ху@@ло став другом у Петра Олексійовича ?

Лікуйтеся дядьку і більше не пишіть таких дурниць 😡
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09.11.2021 10:26
+13
Зато зебільна влада дозволяє всяким *********** прихвотням таким як шевШенко та ін. закуповувати у таракана електроенергію замість введення санкцій.
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09.11.2021 10:01
+11
Скільки санкцій введено проти ***** за два з половиною роки правління вашого ВАЗелІнського? Зате в очі ***** гляноло, в обмін на десятки міліардів долярів для України і реанімацію для "грязьпрому".
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09.11.2021 10:22
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Так Парашенка не може не вимагати, або не закликати.
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09.11.2021 09:54 Відповісти
Зато зебільна влада дозволяє всяким *********** прихвотням таким як шевШенко та ін. закуповувати у таракана електроенергію замість введення санкцій.
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09.11.2021 10:01 Відповісти
Скільки санкцій введено проти ***** за два з половиною роки правління вашого ВАЗелІнського? Зате в очі ***** гляноло, в обмін на десятки міліардів долярів для України і реанімацію для "грязьпрому".
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09.11.2021 10:22 Відповісти
Вспомнил! При Парашенке даже дипотношения разорвали....
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09.11.2021 10:37 Відповісти
"-введение адских санкций" - это сильно
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09.11.2021 11:27 Відповісти
слова в пустоту.... пора уже понять, что не весь мир с нами, а каждый сам за себя в этом мире государств!!!!
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09.11.2021 09:55 Відповісти
Все конкуренты, тем более в Европе. А так дипломатично типа друзья. За столько лет уже пора это понять.
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09.11.2021 09:59 Відповісти
и я о том же...но такое ощущение что властьимущие этопонимают, но делают нас дураками, высказывая типа "весь мир с нами".. ит.п.
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09.11.2021 12:27 Відповісти
Чого це Порошенко проти свого друга путіна попер?
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09.11.2021 09:56 Відповісти
Відколи це вбивця ху@@ло став другом у Петра Олексійовича ?

Лікуйтеся дядьку і більше не пишіть таких дурниць 😡
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09.11.2021 10:26 Відповісти
Може коли йому руку тис і обнімав? Чи може коли куму х..ла медведчуку допомагав трубу в держави вкрасти?
Навіть не зна знаю відколи. Може стих пір як Партію Регіонів заснував і був лепшим другом Яника?
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10.11.2021 09:51 Відповісти
Наш Сивочолий Гетьман Найвиличніший Лідер **********!!!!
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09.11.2021 09:56 Відповісти
В слові Брехло у тебе багато помилок.
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09.11.2021 10:02 Відповісти
Максім, в тебе просто тролінг ЗЕ невдалий.
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09.11.2021 11:16 Відповісти
Заклики правильні, алє мягкотєла деменційна європпка вже давно з зглузду з'їхала та живе в химерному світі мультикультуралізму, толерантності та "непротівлєнія злу насілієм".
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09.11.2021 09:58 Відповісти
8 лет типа санкций и обеспокоенности разной степени?! И Что?
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09.11.2021 09:58 Відповісти
Наприме фубль обвалился с 30 до 65 за бакс.
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09.11.2021 10:02 Відповісти
и грн с 8 до 27. Тоже санкции?
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09.11.2021 10:10 Відповісти
мабуть тому що бойові дії велись, чи кацапи та підкацапчики не хочуть такі нюанси озвучувати ?
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09.11.2021 10:22 Відповісти
Долбоюноша, война!
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09.11.2021 10:30 Відповісти
Наши президенты - хуже санкций.
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09.11.2021 10:46 Відповісти
Знову товариш Петро "піариться".Це питання вже на особистому контролі "найвеличнішого", підвищеним тоном запитає Байдена і НАТО чому ті нелегали до цих пір на кордоні з Польшею.
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09.11.2021 09:59 Відповісти
току то...Антирейтинг тянет на дно.....Ничего реально ни ему ни БПП-ЕС не светит.
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09.11.2021 10:01 Відповісти
Пока лидер антирейтинга - твой клоун
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09.11.2021 10:07 Відповісти
Ну да, ну да! Центр ПорошенкаРазумкова считал...
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09.11.2021 10:10 Відповісти
То разумков вже не другий номер у списку зЕбілів? Що так?
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09.11.2021 10:29 Відповісти
Надоел.
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09.11.2021 10:35 Відповісти
Який другий? Першим був!
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09.11.2021 11:36 Відповісти
у ниходинаково...и Зе плесень это твое все как и мародерское.....
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09.11.2021 10:12 Відповісти
Ключевое слово "пока".)))))
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
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09.11.2021 10:22 Відповісти
А что здесь делают *********?
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09.11.2021 10:31 Відповісти
Интересно, и что ты здесь делаешь?
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09.11.2021 10:35 Відповісти
Краще перл ніж зелене лайно.
Гарний привід для негативного зростання рейтингу найвеличніВшивого.



07.11.21 20:59
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09.11.2021 10:38 Відповісти
І в тебе, Анатолій, - також ляп в тролінгу Зе. Буває... що невдало пожартуєш...
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09.11.2021 11:17 Відповісти
Хоч і не депутат, але маю право на помилку!
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09.11.2021 12:46 Відповісти
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09.11.2021 10:01 Відповісти
Какие одухотворённые лица!
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09.11.2021 10:05 Відповісти
Ой! А хто це тут з Лукою?
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09.11.2021 10:10 Відповісти
Ну да... Ну да...
Действительно, ну с кем еще можно сравнить сивочелого, как не с величайшим лидером?
Не с Ли Куа́н Ю его-ж сравнивать))))))))
Порохоботы не палятся .....
Каждый их коммент - перл.
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09.11.2021 10:25 Відповісти
Шо ти занудакав? Зебіли не знають що їхній лідор теж селфився з Лукою. Це тобі для загального розвитку, а до порохоботів я не маю відношення.
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09.11.2021 10:31 Відповісти
Безграмотное тупое лаптеногое
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09.11.2021 10:32 Відповісти
Запроданці сфотографувалися з бульбофюрером, раденькі, що обікрали українців.
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09.11.2021 10:32 Відповісти
Вы про первое фото? Или про второе?
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09.11.2021 10:34 Відповісти
Хто закупає у бульбофюрера електроенергію?
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09.11.2021 10:41 Відповісти
"Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі у 2018 склав 30,678 млн кВт•год." - Вы про это? Или это другое?
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09.11.2021 11:00 Відповісти
Приблизно. У вас частина тексту загубилась. Мабуть, випадково.

"Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі для живлення тупикових районів склав 30,678 млн кВтгод"
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09.11.2021 11:04 Відповісти
"30,678 млн кВтгод" - это где такие тупики у нас?
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09.11.2021 11:10 Відповісти
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09.11.2021 10:58 Відповісти
Чета не все ********* троли отписались.
Спали на планерке, суки, не слушали куратора!
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09.11.2021 10:03 Відповісти
Ого, как знатно подгорают пердаки на ботоферме фашиста подоляка от новости с порошенко
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09.11.2021 10:03 Відповісти
Якщо закликає, то зелений недоумок робитиме все назло.
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09.11.2021 10:05 Відповісти
Так он же " міжнародне співтовариство активно діяти Джерело: "
При чём здесь Президент Украины?
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09.11.2021 10:07 Відповісти
Ти диви? Тоді чому зЕбіли кинулися Пороха обгавкувати? За ***** образились?
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09.11.2021 10:27 Відповісти
Пролетай мимо...
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09.11.2021 10:34 Відповісти
Не густо.
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09.11.2021 10:42 Відповісти
Петя имеет авторитет в мире, что надо сообщать о всяких его призывах к мировому обществу? Или банальное популизация его персоны?
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09.11.2021 10:08 Відповісти
Так , портянка , Порошенко має авторитет в усьому цивілвзованому світі , на відміну від зеленої наволочі і інших тварюк , які зраджують Украіну і співають в унісон із кремлівським фюрером ! 😠
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09.11.2021 10:33 Відповісти
Да мы в курсе. Все, у кого язык не в жопе поршенки - кремлевские агенты.
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09.11.2021 10:43 Відповісти


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09.11.2021 10:53 Відповісти
"Україна могла купити 80 танків за гроші, які останні два роки платила Росії і Білорусі"

Сколько танков можно было купить за деньги, которые Украина платила параше с 2014 года?
А сколько танков отправила параша в Донцк с налогов в милиард, который заплатил концерн рошенка?
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09.11.2021 11:03 Відповісти
да-да. там ещё шоколадки Рошен из Липецка в сухпаях опускничков. слышали уже.
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09.11.2021 11:24 Відповісти
Что ты мог слышать, убогое? Или, по твоему, в параше кондитерские фабрики не платят налоги?
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09.11.2021 12:30 Відповісти
козломордым слово не давали,ПНХ
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09.11.2021 13:27 Відповісти
Скільки податків з 2014- го року заплатив концерн Порошенка кацапам?
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09.11.2021 16:22 Відповісти
"Вся сумма налогов и штрафов в размере 361,5 млн руб. полностью выплачена." 2019
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09.11.2021 17:53 Відповісти
"в апреле 2016 года липецкий "Рошен" заплатил в бюджет Российской Федерации почти 600 млн рублей доначисленных налогов. Платеж был произведен за счет средств холдинга "Рошен". Другими словами, украинские собственники выделили средства липецкой фабрике, чтобы она смогла заплатить налоги в российский бюджет.
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09.11.2021 17:54 Відповісти
У ***** в глазах порох, заважає йому жити.
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09.11.2021 10:09 Відповісти
порох - всего лишь пыль.

Дрібні тверді частинки, які зависають у повітрі або осідають на поверхні чого-небудь; пил, курява. || Найдрібніші частинки чого-небудь, порошкоподібна маса.
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09.11.2021 10:45 Відповісти
На кацапском ПРАХ!
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09.11.2021 10:47 Відповісти
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09.11.2021 10:58 Відповісти
Точно а "пылесос" по українські ПОРОХОТЯГ!
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09.11.2021 13:40 Відповісти
Хих,.....вы не забывайте, что на подходе....Талибан!!!
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09.11.2021 10:20 Відповісти
Ну нарешті, подляковським дали команду "Фас !!!" Кинулись запоребрикового та білоруського ****** захищати.
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09.11.2021 10:25 Відповісти
подляковським дали команду:
"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Білорусі. (пятый раз)"
""Чи довіряю я Лукашенку? На 100% довіряю. І ми про це сьогодні говорили. Чи є важливою його місія? Надзвичайно важлива. Як і місія Білорусі", - заявив Порошенко. (2018)"
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09.11.2021 10:32 Відповісти
Пупкін- ******** , твоя брехня настільки очевидна , що мені соромно
за таку недостовірну методичку від зебені !

Вали на@ер , або не бреши 😡
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09.11.2021 10:37 Відповісти
Ну если по факту нечего сказать, то да - остается все назвать брехней.
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09.11.2021 10:55 Відповісти
Вася , гуляй , так як спілкуватися із ідіотами не маю наміру 😠
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09.11.2021 12:10 Відповісти
Ватне, у 2018 з бульбофюрером співпрацював весь світ, на відміну від 2021, після невизнання виборів. Різницю січеш?
І до речі, лікбез для узькомовних. "Перл"- це українською "жемчуг".
Тому так, наші коментарі- перли.
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09.11.2021 10:46 Відповісти
"Різницю січеш?" - нет. Это другой лукашенко? Не тот которого поздравлял порошенко?
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09.11.2021 10:56 Відповісти
Нк січеш різницю між офійною владою і самозванцем?
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09.11.2021 10:59 Відповісти
"Петро Порошенко привітав Олександра Лукашенка з переобранням на посаду президента Білорусі. (пятый раз)"
Это он только шестой раз стал самозванцем? Вот неожиданно как-то......
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09.11.2021 11:06 Відповісти
саме так! Так вирішив весь цивілізований світ!
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09.11.2021 11:12 Відповісти
Лукашенка 5 раз ВСІ країни світу вітали з переобранням і лише в 6 раз не визнали вибори демократичними, а відповідно не визнали лукашенка президентом.
Вам портібно ЦЕ пояснювати?
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09.11.2021 11:12 Відповісти
Ну не знаю... Это было очевидно и после третьего раза. "весь цивілізований світ" просто игрался в политику. Так-же как и с ******.
"весь цивілізований світ" признает его президентом параши? Ответ очевиден. Это все, что нужно знать про "весь цивілізований світ".
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09.11.2021 11:25 Відповісти
та оно не за здравый смысл. оно против Порошенко.
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09.11.2021 11:27 Відповісти
Мигранты пытаются через Польшу и Литву прорваться в богатую Германию.. Возможно это даже большая проблема Германии чем остальных. Ну что ж, у Германии есть рычаги давления на Кремль ( не думают же они что это Лука самостоятельно так разошелся). Нужно вводить запрет на пуск Северного потока 2. И совместными силами ЕС и НАТО перекрывать на глухо белорусскую границу. На Беларусь и Рашу вводить новые более действенные санкции.
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09.11.2021 10:37 Відповісти
Був шанс залишити парашу позаду і зацибнути в останній європейський вагон, а їх добити санкціями, завести миротворців ООН на Донбас і звільнити спочатку його, а потім Крим, але ні, вухастий і тупий нарід клюнув на російську і бенівську пропананду і привів до влади руйнивників України, які хочуть капітуляції і вести бізнес на московії. Нам більше ніхто не повірить і не буде сюди інвестувати, бо бачать на що здібний тупий нарід. Мають приклад зміни в Україні у 2019 році і події в Афганістані. Воно їм протрібно?
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09.11.2021 10:38 Відповісти
Так глава Еврокомиссии уже заявил об этом)
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09.11.2021 10:42 Відповісти
Адовы санкции, это понятно. Но женщин, детей, стариков мигрантов надо спасать. Снять с колючей проволоки, приютить и обогреть.
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09.11.2021 10:43 Відповісти
в говне свинячем их надо и приютить и утопить
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09.11.2021 11:41 Відповісти
Гений . Ну почему эти дебилы не хотят за него голосовать ?
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09.11.2021 10:49 Відповісти
ЕС принял радикальные меры и заявил что готов выразить кремлёвскому главарю , озабоченность на грани непостижимой глубины !
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09.11.2021 11:15 Відповісти
....Персональний ворог Порошенка зовсім не Зеленський. Персональний ворог Порошенка - це путін. Ну, або навпаки: путін має персональну ненависть до ПП. Вони (обидва) чудово розуміють, що Порошенко - єдиний політик, при якому Україні майже вдалося (встати на ноги). І що при другій каденції він це «майже» дотисне до реального втілення. Будуть добудовані та зміцнені інституційні речі, після яких не матиме значення прізвище наступного президента. Країна стане на рейки, які повезуть її у бік цивілізації, а росія залишиться там, де їй призначено долею.
І тому вони зроблять все можливе, щоб Порошенка-2 у нас не сталося. Будуть застосовані такі методи і влиті такі гроші, які Вові не снилися у принципі.

Власне, про Вову на момент вирішальної заруби мало хто зважатиме, посадять на шафу, щоб не метушився під ногами, і забудуть.

https://spektrnews.in.ua/news/fars-dovedet-sya-povtoriti-t-l-ki-yak-traged-yu-ce-stanet-sya-zovs-m-skoro---tamara-gor-ha/123725#gsc.tab=0 Тамара Горіха Зерня
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09.11.2021 11:22 Відповісти
Це правда , тому і наші вороги , як внутрішні так і зовнішні , так лютують
і всирпються від злоби , коли чують і бачать Порошенка !

Нічого косоголові , звикайте або тікайте , поки не пізно , бо буде дуже гаряче 😡
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09.11.2021 12:05 Відповісти
Педя, введи санкції, закрий білоруський рашен!
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09.11.2021 11:39 Відповісти
Це має говорити не Порошенко, а Зеленський.
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09.11.2021 11:58 Відповісти
Цим двом аферистам варто взагалі помовчати поки Білорусь зі своїм диктатором продає нам електроенергію. Якщо раптом Лука образиться і вимкне рубильник, тоді що? Без газу, без вугілля та ще й без електроенргії та нафти як пережити зиму? Або коли візьме та й перенаправить потоки емігрантів з-під польського кордону на наш і ще й підсилить їх кацапським криміналитетом та бойовиками?
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09.11.2021 17:03 Відповісти
«мігрантів готували білоруські спецслужби».

- У нас є докази, що їх готували спецслужби. Я не уявляю, щоб вони прилетіли сюди на кордон з Польщею з дроторізами. (...) Підготовлені мігранти мають «проштамповані» номери для громадських організацій, вони знають, де зустрічатимуться журналісти і як відправляти дітей на передову, щоб викликати співчуття

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-08/szturm-migrantow-na-granice-relacja-na-zywo/?ref=series
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09.11.2021 12:35 Відповісти
Да конечно,вчера обнимал,целовал ручки,строил заводы,лакал водку с питерскими сватами,а сегодня все у него наоборот,верим,верим.
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09.11.2021 13:37 Відповісти
 
 