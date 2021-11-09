Суд продовжив арешт чотирьом підозрюваним у справі про трудове рабство на Дніпропетровщині
4 листопада Дарницький районний суд продовжив арешт у СІЗО чотирьом підозрюваним у справі про трудове рабство на Дніпропетровщині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Дарницькій окружній прокуратурі міста Києва.
За словами прокурора Василя Павлюха, чотирьом підозрюваним продовжили запобіжні захода до 9 грудня 2021 року, а одна підозрювана вийшла під заставу у 600 тисяч гривень.
Нагадаємо, у вересні цього року Київська міська прокуратура повідомила, що п'ятьох учасників злочинної групи, які нібито організували схему вербування людей для утримання їх у трудовому рабстві, арештували на два місяці.
Також слідство стверджує, що учасники групи вербували громадян у Києві, Дніпрі та Одесі для робіт на агропідприємстві. Потерпілим обіцяли зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло та харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах.
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