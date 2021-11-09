За вихідні спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 840 обстрілів і вибухів

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 5-го до вечора 7-го листопада 661 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 178 таких порушень на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті № 256/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) ввечері 8 листопада 2021 року.

У період із вечора 5 до вечора 7 листопада в Донецькій області Місія зафіксувала 661 порушення режиму припинення вогню, зокрема 87 вибухів (37 вибухів у повітрі, 15 вибухів від вихідного вогню, 3 розриви та 32 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень сталася в районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), на захід від н. п. Гольмівський (непідконтрольний урядові, 49 км на північний схід від Донецька) та на північнопівнічний схід від шахти "Октябрська" (непідконтрольна урядові, 9 км на північний захід від Донецька). Крім того, СММ зафіксувала 60 черг із великокаліберного кулемета та стрілецької зброї на південь і південний захід від н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька), оцінених як навчання з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке передбачає заборону на проведення навчань із бойовою стрільбою в зоні безпеки. За попередній звітний період зафіксовано 482 порушення режиму припинення вогню.

У період із вечора 5 до вечора 7 листопада в Луганській області Місія зафіксувала 178 порушень режиму припинення вогню, зокрема 74 вибухи (1 вибух у повітрі, 1 розрив і 72 вибухи невизначеного походження). Більшість порушень сталася в районах на схід, північний схід і південь від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) (див. нижче), на південнопівденний захід від н. п. Сентянівка (кол. Фрунзе; непідконтрольний урядові, 44 км на захід від Луганська), а також на південний захід і південний схід від н. п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська). За попередній звітний період

зафіксовано 148 порушень режиму припинення вогню.

Після засідання ТКГ 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про Заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 74 084 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 19 915 вибухів, 16 417 невизначених боєприпасів у польоті, 357 спалахів дульного полум’я,

314 освітлювальних ракет, а також щонайменше 37 081 чергу та постріл).

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