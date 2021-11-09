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Новини
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Євросоюз повинен допомогти Польщі убезпечити кордон від потоку мігрантів з Білорусі, - глава МВС Німеччини Зеєхофер

Євросоюз повинен допомогти Польщі убезпечити кордон від потоку мігрантів з Білорусі, - глава МВС Німеччини Зеєхофер

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер закликав країни ЄС допомогти Польщі впоратися з потоком мігрантів з території Білорусі, оскільки ні польський уряд, ні Німеччина не можуть з цим впоратися самостійно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Bild.

Крім того, він звинуватив Лукашенка, який за підтримки російського президента Путіна, намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей.

"Ми повинні допомогти польському уряду убезпечити зовнішній кордон. Насправді це робота Комісії ЄС. Тепер я закликаю їх вжити заходів. Усі держави ЄС мають об'єднатися тут, бо Лукашенко за підтримки президента Росії Володимира Путіна використовує долю людей для дестабілізації Заходу. Отже, тепер ми маємо стояти разом. Польща чи Німеччина не можуть впоратися з цим самотужки", - заявив Зеєхофер.

Крім того, він схвалив спорудження паркану на кордоні з Білоруссю, наголосивши, що Польща поки що реагує правильно.

"Ми не можемо критикувати їх за те, що вони захищають зовнішній кордон ЄС допустимими засобами. Звичайно, не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою інших засобів, які є у них", - зазначив Зеєхофер.

Читайте також: Польща формує два батальйони резервістів на кордоні з Білоруссю

Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусії в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Німеччина (7326) кордон (4751) мігранти (1107) нелегали (383) Польща (8484) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+13
Німцям пора усім сказатиправду, що це не з Білорусі поток мігрантів,Білорусі,можна,сказати більше не існує,це поток мігрантів від вашого любимого ***** з яким ви трубу не як не протягнете чим і довели Європу до Інергетичної кризи,досить ліцемірства Німці!!!
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09.11.2021 10:06
+11
Німцям треба спочатку визначитися,що для них головне-гешефти з пуйлом,чи власна безпека.Те,що ми бачимо на кордоні Польщі,то привіт від кремлівського карлика Німеччині.Додаток до Північного потоку2,Північний поток 3
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09.11.2021 10:13
+7
Та не мігрантів із Білорусі, а організованою Ху@лом і Бульбою спецоперації із перевезенням із Сірії і Іраку підготовлених терористів, щоб гадити Європі. Це помста полякам від вбивць за підтримку України і виступ проти "Північного потоку 2". А від європейців цю кашу завирила Німеччина і Угорщина. Це вони обмімаються і цілуються з московитами, але не бажають йти до них в союз, ховаються під парасолькою НАТО і США отримуючи за це діведенти від терористів московії. І наш Найвєлічайший допомагаю Білорусі і Московії, бо в той час, коли всі відгороджуються від білорусі і московії, вводять санцкії, наш заключає контракти на покупку електроенергії, вугілля і різних товарів. При Косоворотці відновили маршрути на московію всі автобусні напрямки, їдуть найзапекліші вороги України з концертами. Звичайно воно не воювало, йому ця Україна тільки як город для збору посіяного чужого врожаю і використання її для свого самоутвердження, за її рахунок побувати на прийомах різних президентів і прем'єрів, пофоткатися і показатти який він борець за мир чужими життями.
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09.11.2021 10:18
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Направте туди на підмогу кулеметника Ганса з новою колекцією дисків ))
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09.11.2021 10:06 Відповісти
Німцям пора усім сказатиправду, що це не з Білорусі поток мігрантів,Білорусі,можна,сказати більше не існує,це поток мігрантів від вашого любимого ***** з яким ви трубу не як не протягнете чим і довели Європу до Інергетичної кризи,досить ліцемірства Німці!!!
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09.11.2021 10:06 Відповісти
Німцям доводять проблеми єврегейців і ніяк не доводять проблеми РЕАЛЬНОГО кордону з парашею.
Бізнес, нічого особистого.
Граблі - вічний інструмент усіх суспільств та особистостей.
Історія нікого, ніколи не вчить(
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09.11.2021 10:13 Відповісти
Помощь польше может быть одна - снайперы и пулеметчики.
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09.11.2021 10:09 Відповісти
Причем желательно израильские.
Потому что европейские будут сопли жевать, когда арабы им будут уже на головы срать.
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09.11.2021 10:20 Відповісти
Німцям треба спочатку визначитися,що для них головне-гешефти з пуйлом,чи власна безпека.Те,що ми бачимо на кордоні Польщі,то привіт від кремлівського карлика Німеччині.Додаток до Північного потоку2,Північний поток 3
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09.11.2021 10:13 Відповісти
Очень удачная метафора! Северный поток-3.
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09.11.2021 10:18 Відповісти
Це скоріше Південний потік 3
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09.11.2021 10:27 Відповісти
Нет, господа немецкие фашисты - жополизы Путина, Польша тут не при делах, это Меркель намутила, расхлебывайте!
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09.11.2021 10:15 Відповісти
Україна здержує кацапську навалу, коли будете допомагати Україні, летальною, зброєю і коштами, що почало у німців підгорати , ми їм співчуваємо.
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09.11.2021 10:26 Відповісти
Та не мігрантів із Білорусі, а організованою Ху@лом і Бульбою спецоперації із перевезенням із Сірії і Іраку підготовлених терористів, щоб гадити Європі. Це помста полякам від вбивць за підтримку України і виступ проти "Північного потоку 2". А від європейців цю кашу завирила Німеччина і Угорщина. Це вони обмімаються і цілуються з московитами, але не бажають йти до них в союз, ховаються під парасолькою НАТО і США отримуючи за це діведенти від терористів московії. І наш Найвєлічайший допомагаю Білорусі і Московії, бо в той час, коли всі відгороджуються від білорусі і московії, вводять санцкії, наш заключає контракти на покупку електроенергії, вугілля і різних товарів. При Косоворотці відновили маршрути на московію всі автобусні напрямки, їдуть найзапекліші вороги України з концертами. Звичайно воно не воювало, йому ця Україна тільки як город для збору посіяного чужого врожаю і використання її для свого самоутвердження, за її рахунок побувати на прийомах різних президентів і прем'єрів, пофоткатися і показатти який він борець за мир чужими життями.
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09.11.2021 10:18 Відповісти
Спустить на них голодных собак
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09.11.2021 10:27 Відповісти
Євросоюз, в черговий раз, глибоко стурбувався! НАТО глибоко стурбувалося! США так, ночами не спить...
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09.11.2021 10:30 Відповісти
Німчура захвилювалась, за Польщею кордон з Німеччиною.
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09.11.2021 11:06 Відповісти
Как-раз там никакого кордона нету.Путь свободен.
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09.11.2021 11:17 Відповісти
Я мав на увазі адміністративний кордон, а не державний с митниками та погранцями. Тому макаки і рвуться до Польщі, бо далі - відкрита зона усього Євросоюзу.
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09.11.2021 11:44 Відповісти
фріци в 2014 році в Мінську вже "допомогли" Україні отримати біля 2 млн біженців.створивши по вказівці російського окупанта на суверенній українській території ордло, підпорядковане рашистам ,для війни з Україною
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09.11.2021 11:11 Відповісти
Стена не помогает, нужен ров шириной метров 20 с крокодилами.
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09.11.2021 12:45 Відповісти
Не надо бояться, они все вакцинированные)
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09.11.2021 12:56 Відповісти
 
 