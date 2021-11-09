Довідка про протипоказання до вакцинації видаватиметься тим, хто перехворів на COVID-19, - Ляшко

Довідка про протипоказання до вакцинації також видаватиметься, якщо людина перехворіла на COVID-19. Діятиме довідка три місяці.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Тут не стільки про права, скільки про унеможливлення підробки ще цього документа. Ми його визначили, зафіксували в одну форму, він буде видаватися тільки, коли в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) з'явиться запис, що людина перехворіла на ковід. І його буде підтягувати застосунок "Дія", щоб зручно було користуватися в електронному форматі. І цей висновок діятиме три місяці навіть для тих, хто перехворів. Ми також будемо його "зашивати" в протипоказання (для вакцинації), для того, щоб люди користувалася таким же форматом документу", - сказав Ляшко.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, Міністерство охорони здоров'я затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар та надати відповідний висновок про абсолютне, тимчасове чи постійне протипоказання. Серед тимчасових протипоказань - COVID-19 в анамнезі. Вакцинацію може бути відтерміновано на 3 місяці від часу перебігу COVID-19 або зроблено раніше, але не раніше, ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу COVID-19.