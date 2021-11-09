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Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент від початку кризи на кордоні з Білоруссю, - заступник глави МВС Побожи

Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент від початку кризи на кордоні з Білоруссю, - заступник глави МВС Побожи

Заступник глави МВС Польщі Блажей Побожи назвав ситуацію, яка склалася в понеділок на кордоні з Білоруссю, найсерйознішим моментом із початку кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент із початку цієї кризи. Окрым того, кожна наступна година стане ще значнішим викликом для польських служб, уряду та політиків", - сказав він в ефірі польського телеканалу ТВН24.

За його словами, "нині безпосередньо на прикордонній лінії перебувають від декількох сотень до, можливо, декількох тисяч мігрантів".

"Група, яка штурмувала кордон, - це переважно молоді чоловіки віком приблизно 30 років", - зазначив співрозмовник телеканалу.

Водночас він додав, що "завдяки оновленому законодавству про іноземців, прикордонники отримали дієвий інструмент, який змінив на краще процедуру повернення на білоруську сторону тих, хто нелегально перетнув кордон".

Раніше у понеділок МВС Польщі вже повідомило про припинення декількох спроб прориву мігрантів із країн Близького Сходу та Африки з території Білорусі до Польщі. Співробітникам польських правоохоронних органів довелося застосувати сльозогінний газ. Спроби прориву було припинено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз повинен допомогти Польщі убезпечити кордон від потоку мігрантів з Білорусі, - глава МВС Німеччини Зеєхофер

Білорусь (7925) мігранти (1107) Польща (8484) штурм (225)


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Топ коментарі
+20
Необходимо укреплять границу с бульбофюрером ,через неделю вся эта орда полезет к нам.
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09.11.2021 10:33
+15
Предупредительный в воздух, потом на поражение пару дикарей положить, остальные не полезут!!
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09.11.2021 10:25
+14
Послала для сусідів шо полякам, шо нам.
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09.11.2021 10:26
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А що за мігранти і де вони там взялись.
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09.11.2021 11:56 Відповісти
группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки ... хотят через Польшу в Германию... НО...
но Германия их категорически не ждет и уже предупредила, что в случает пропуска колонны через Польшу всех вернет назад... в Польшу... (а бульбофюрер их обратно, естесвенно, не возьмет)... а Польше оно надо???
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09.11.2021 12:05 Відповісти
Шо за цирк? По факту незаконне проникнення на територію незалежної держави - стрільба на ураження, без всяких гей-європейських скулінь. Чи чекають поки загинуть хтось з силовиків Польщі?
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09.11.2021 12:06 Відповісти
Глава МЗС повідомив голландських парламентарів, що цієї зими до Білорусі мають прибувати 55 літаків з Близького Сходу на тиждень. ( зараз 50 ).
Багато біженців приїжджають до Білорусі прямо з Москви

Лукашенко хотів досягти двох основних цілей.

- По-перше, він хоче помститися ЄС за санкції, введені після фальсифікації президентських виборів, а по-друге, він просто заробляє гроші, - каже експерт, нагадуючи, що біженці платять контрабандистам тисячі євро( Дванадцять ), частина з яких йде людям. пов'язаним з режимом.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-11-09/europejskie-rzady-apeluja-o-pomoc-dla-polski-nieludzka-podlosc/?ref=slider

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09.11.2021 12:12 Відповісти
Та это понятно. А фюрер шо не рискует? Можно ж не заработать а наооборот потратимся. Вот смотри в Европу их не пустят (поляки костьми лягут но упрутся), в Прибалтику тоже, Украина тоже, а рашка назад принимать откажется…. И шо останется ************* - корми, пои, танцуй, лечи, строй бараки и т.д. и т.п. Или за свои бабки вези их назад. Мудаковатый путь ************ избрал!
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09.11.2021 12:48 Відповісти
У них є свій диктаторський сценарій.
Зараз їх використовують. Хтось не витримає фізично.
Зима, ковід...
Їх поділили на групи. Все це розтягнеться в часі.
Так уже годують. Палатки видали.



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09.11.2021 13:00 Відповісти
Я ж и говорю шо картофельному фюреру сильно потратится придётся на их содержание. Так стоило ли силы напрягать на изначально провальную стратегию такого бодания с Европой? Шо в белораше сильно бабла много? Путлер поможет? Не думаю, в кризисной ситуации он сразу кричит -это не я или а я шо, я ничего…..
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09.11.2021 13:12 Відповісти
пулеметчиков по периметру, стрелять на поражение. Десяток косматых морд положат, остальные ноги сделают. Детский сад какой-то, а не Запад. Настолько бесхребетные, что просто стыдоба.
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09.11.2021 13:15 Відповісти
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09.11.2021 13:24 Відповісти
А на белорусско-украинской границе через пять метров столбики покосились, мухи летают и белки скачут. Или министр держит язык в спине и даже не пищит о проблеме, что в Киеве резко прибавилось чёрных бегунов. Зелёной шобле явно побоку проблемы плебса, главное - наплодить побольше событий и скандалов
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09.11.2021 14:22 Відповісти
А меня Фэйсбук заблокировал за предложение стрелять на поражение согл Уставу...
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09.11.2021 15:28 Відповісти
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