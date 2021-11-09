Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент від початку кризи на кордоні з Білоруссю, - заступник глави МВС Побожи

Заступник глави МВС Польщі Блажей Побожи назвав ситуацію, яка склалася в понеділок на кордоні з Білоруссю, найсерйознішим моментом із початку кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент із початку цієї кризи. Окрым того, кожна наступна година стане ще значнішим викликом для польських служб, уряду та політиків", - сказав він в ефірі польського телеканалу ТВН24.

За його словами, "нині безпосередньо на прикордонній лінії перебувають від декількох сотень до, можливо, декількох тисяч мігрантів".

"Група, яка штурмувала кордон, - це переважно молоді чоловіки віком приблизно 30 років", - зазначив співрозмовник телеканалу.

Водночас він додав, що "завдяки оновленому законодавству про іноземців, прикордонники отримали дієвий інструмент, який змінив на краще процедуру повернення на білоруську сторону тих, хто нелегально перетнув кордон".

Раніше у понеділок МВС Польщі вже повідомило про припинення декількох спроб прориву мігрантів із країн Близького Сходу та Африки з території Білорусі до Польщі. Співробітникам польських правоохоронних органів довелося застосувати сльозогінний газ. Спроби прориву було припинено.

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