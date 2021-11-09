УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6461 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
824 2

Черкащина може потрапити до "червоної" зони карантину, Вінницька та Харківська області в зоні ризику, - Ляшко

Черкащина може потрапити до

Черкаська область може потрапити до "червоної" зони карантину. Міністерство охорони здоров'я готує проведення комісії ТЕБ та НС.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Голова МОЗ розповів, що до Кабінету Міністрів вже зробили подання щодо скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкащини в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - додав Ляшко.

Також читайте: Довідка про протипоказання до вакцинації видаватиметься тим, хто перехворів на COVID-19, - Ляшко

Автор: 

Вінницька область (1010) Харківщина (6054) Ляшко Віктор (1512) Чернігівська область (895)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли вже містер 'очевидность' затне пельку.
Стільки невігластва, явний конкурент преЗЕкові.
показати весь коментар
09.11.2021 10:30 Відповісти
В Харькове выборы прошли, следовательно можно и красную зону вводить. Клоуны!
показати весь коментар
09.11.2021 10:32 Відповісти
 
 