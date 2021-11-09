Черкащина може потрапити до "червоної" зони карантину, Вінницька та Харківська області в зоні ризику, - Ляшко
Черкаська область може потрапити до "червоної" зони карантину. Міністерство охорони здоров'я готує проведення комісії ТЕБ та НС.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Голова МОЗ розповів, що до Кабінету Міністрів вже зробили подання щодо скликання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання переведення Черкащини в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.
"У зоні ризику - Вінницька та, все ще, Харківська області", - додав Ляшко.
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Стільки невігластва, явний конкурент преЗЕкові.