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Новини Коронавірус і карантин
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Інфікований COVID-19 чоловік прихопив із собою до бориспільської лікарні гранату, - медики

Інфікований COVID-19 чоловік прихопив із собою до бориспільської лікарні гранату, - медики

Під час шпиталізації в Бориспільську багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування інфікований COVID-19 пацієнт узяв із собою гранату

Про це на своїй cторінці у фейсбуці повідомив лікар цього медзакладу Ілля Луців, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що граната у приміщенні з киснем у рази небезпечніша.

"Дякуємо реаніматологам за спостережливість та директору за те, що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!!" - написав Луців.

За даними ЗМІ, цю інформацію підтвердив і головний лікар медзакладу Олександр Щур. За його словами, у чоловіка підтвердили COVID-19. Нині він знаходиться у реанімації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі родичі з тяжко хворою на COVID-19 увірвалися до лікарні та з погрозами накинулися на персонал із вимогою "кисень!!!", - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ФОТОрепортаж

Раніше директорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що вночі 5 листопада до обласної інфекційної лікарні увірвалися невідомі, які привезли їнхю тяжко хвору на COVID-19 родичку в стані агонії (її сатурацію була 35). Вони з погрозами накинулися на медиків та вимагали надати хворій кисень. Як виявилося, пацієнтку госпіталізували до лікарні без кисню та реанімації, тому її близькі вирішили штурмом привезти її до обллікарні. За словами Федорової, місцева влада: ОДА та облрада надсилають до Києва звіти про повну забезпеченість регіону всім необхідним, а за фактом в області лише три лікарні забезпечені частково і одна забезпечена всім необхідним для лікування коронавірусної хвороби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що його заступник сьогодні виїжджає до Миколаївської області, щоб розглянути ситуацію в цій лікарні та загалом щодо надання допомоги хворим з коронавірусною ситуацією.

Світлана Федорова стверджує, що з 10 лікарень в області, які визначені для допомоги хворим на COVID-19, тільки в її закладі для цього є все необхідне.

У Миколаївській області за попередню добу виявили 769 хворих на коронавірусну хворобу.

лікарня (1357) граната (788) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+3
Идиот...
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09.11.2021 10:43
+2
Клізму цьому ідіоту. 5 літрів по 8 разів на день, на протязі тижня. Може тоді трохи охолоне.
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09.11.2021 10:47
+2
Ну да, это синоним слова "антиваксер"
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09.11.2021 10:49
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Идиот...
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09.11.2021 10:43 Відповісти
Ну да, это синоним слова "антиваксер"
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09.11.2021 10:49 Відповісти
Это он пошел проверять всели мед работники в его больнице вакцинированы двумя дозами..( может он считает что заразился именно у них).
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09.11.2021 10:46 Відповісти
Клізму цьому ідіоту. 5 літрів по 8 разів на день, на протязі тижня. Може тоді трохи охолоне.
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09.11.2021 10:47 Відповісти
зачем клизму, надо было имплантировать ему эту гранату в сраку, раз он её так любит
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09.11.2021 10:56 Відповісти
шпиталізований антиваксер і так має шанси невдовзі охолонути...
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09.11.2021 11:00 Відповісти
Идиот однозначно.

А на фото учебная пустая болванка.
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09.11.2021 11:08 Відповісти
Хотел "отблагодарить" эскулапов в случае неудачного лечения?
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09.11.2021 11:11 Відповісти
неудачное лечение при ковиде заканчивается несколько иначе.
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09.11.2021 12:01 Відповісти
20 % населения -психические.Обострение во время пандемии.Гипоксия мозга.
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09.11.2021 11:25 Відповісти
гранаты это модно
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09.11.2021 11:32 Відповісти
Зато как мотивирует персонал - работать а не гонять чаи в кабинетах...
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09.11.2021 11:44 Відповісти
Так засуньте йому в дупу ту гранату і відерніть запобіжник ..хай виздоравлює геройхренів
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09.11.2021 12:07 Відповісти
Цвет гранаты черный. Учебна
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09.11.2021 13:14 Відповісти
 
 