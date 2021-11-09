З COVID-сертифікатом в транспорт та до гуртожитку: з 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують посилити карантин

Через розповсюдження COVID-19 містам та громадам Дніпропетровщини рекомендували ввести нові карантинні обмеження. Зокрема, пасажирські перевезення – лише за сертифікатами вакцинації або негативним тестом на коронавірус.

Про це стало відомо під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС у ДніпроОДА, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Дніпропетровської ОДА.

"Потрібно приймати кардинальні рішення, які б допомагали ефективно боротися з епідемією, – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов. – Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації – не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень".

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Нині діють обмеження для транспорту міжрегіонального та міжобласного сполучення. З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички.

Рекомендували містам та громадам допускати пасажирів лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом тестування на коронавірус. Імунізованими мають бути й водії.

Рішення на місцях тепер мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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А ще під час засідання рекомендували заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

За наявності СОVID-сертифікатів пропонують пускати й студентів до гуртожитків. В іншому випадку доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти. Усі пропозиції підтримали одноголосно.

Як повідомляється, в області вже зробили майже 1 млн 800 тис щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинували більш ніж 728 тис людей.

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