З COVID-сертифікатом в транспорт та до гуртожитку: з 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують посилити карантин
Через розповсюдження COVID-19 містам та громадам Дніпропетровщини рекомендували ввести нові карантинні обмеження. Зокрема, пасажирські перевезення – лише за сертифікатами вакцинації або негативним тестом на коронавірус.
Про це стало відомо під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС у ДніпроОДА, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Дніпропетровської ОДА.
"Потрібно приймати кардинальні рішення, які б допомагали ефективно боротися з епідемією, – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов. – Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації – не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень".
Нині діють обмеження для транспорту міжрегіонального та міжобласного сполучення. З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички.
Рекомендували містам та громадам допускати пасажирів лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом тестування на коронавірус. Імунізованими мають бути й водії.
Рішення на місцях тепер мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
А ще під час засідання рекомендували заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.
За наявності СОVID-сертифікатів пропонують пускати й студентів до гуртожитків. В іншому випадку доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти. Усі пропозиції підтримали одноголосно.
Як повідомляється, в області вже зробили майже 1 млн 800 тис щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинували більш ніж 728 тис людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
черговий рашистський фейк... (
Ситуация стабилизируется? Самое время ужесточить ограничения!