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Новини Коронавірус і карантин
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З COVID-сертифікатом в транспорт та до гуртожитку: з 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують посилити карантин

З COVID-сертифікатом в транспорт та до гуртожитку: з 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують посилити карантин

Через розповсюдження COVID-19 містам та громадам Дніпропетровщини рекомендували ввести нові карантинні обмеження. Зокрема, пасажирські перевезення – лише за сертифікатами вакцинації або негативним тестом на коронавірус.

Про це стало відомо під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС у ДніпроОДА, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Дніпропетровської ОДА.

"Потрібно приймати кардинальні рішення, які б допомагали ефективно боротися з епідемією, – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов. – Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у 5 разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації – не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень".

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Нині діють обмеження для транспорту міжрегіонального та міжобласного сполучення. З 11 листопада на Дніпропетровщині пропонують запровадити їх для внутрішньообласного, міжміського та міського. Включаючи метро, трамваї, тролейбуси, електрички.

Рекомендували містам та громадам допускати пасажирів лише з сертифікатом про вакцинацію або негативним результатом тестування на коронавірус. Імунізованими мають бути й водії.

Рішення на місцях тепер мають ухвалити сільські, селищні та міські комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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А ще під час засідання рекомендували заборонити роботу розважальних закладів з 22:00 до 6:00.

За наявності СОVID-сертифікатів пропонують пускати й студентів до гуртожитків. В іншому випадку доведеться їхати додому та навчатися дистанційно звідти. Усі пропозиції підтримали одноголосно.

Як повідомляється, в області вже зробили майже 1 млн 800 тис щеплень від COVID-19. Двома дозами вакцинували більш ніж 728 тис людей.

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карантин (18172) ОДА (1625) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3678)


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Топ коментарі
+2
в 6,01 вирус отступает
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09.11.2021 11:17
+1
Кто свакцинируется разов 5 и более,тому дадут премию заслуженный зэк ГУЛАГа...и медальку дадут...главное привыкнуть ВАКЦИНИРОВАЦЦА...
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09.11.2021 11:28
+1
Разносчиками вируса являются все, как вакцинированные так и невакцинированные, для того чтобы не заражать окружающих - нужно носить маски. Только невакцинтрованные идиоты мрут при заболевании в 98% случаях, а вакцинированные болеют в легкой форме. И да, вы правы - сокращение идиотов реально произойдет!
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09.11.2021 11:57
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в 6 утра можно открываться?)
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09.11.2021 10:54 Відповісти
в 6,01 вирус отступает
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09.11.2021 11:17 Відповісти
А якже: "НЕ маєте право"?
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09.11.2021 10:54 Відповісти
Кто свакцинируется разов 5 и более,тому дадут премию заслуженный зэк ГУЛАГа...и медальку дадут...главное привыкнуть ВАКЦИНИРОВАЦЦА...
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09.11.2021 11:28 Відповісти
Объясните кто-нибудь, как невакцинированные могут влиять на здоровье вакцинированных и наоборот. Вакцина априори должна защищать уколотых, а получается наоборот - невакцинированные должны бояться вакцинированных, как искусственно зараженных ковидом в легкой форме. Вчера в транспорте встретил вакцинированную знакомую, болеющую ковидом в легкой форме и спокойно разъезжающую в маршрутке. Вакцина способствует мутации вируса и скоро он будет гасить всех вакцинированных, т.к. они кололись совсем от другого штамма. Как вам такое, вакцинозависимые? Мне кажется кто-то хочет сократить число идиотов.
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09.11.2021 11:30 Відповісти
Разносчиками вируса являются все, как вакцинированные так и невакцинированные, для того чтобы не заражать окружающих - нужно носить маски. Только невакцинтрованные идиоты мрут при заболевании в 98% случаях, а вакцинированные болеют в легкой форме. И да, вы правы - сокращение идиотов реально произойдет!
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09.11.2021 11:57 Відповісти
Наши власти никогда не заботила судьба украинцев. Неужели вы такой наивный. А вы не задумывались почему вакцинация бесплатная, а маски и лекарства платные. Вы мне напоминаете мышь и бесплатный сыр. Происходит мировая афера и финал будет для многих неожиданныи. Назовите хоть один вариант, как фейковая вакцинация может остановить вирус. Вирус легко мутирует и приспосабливается. Возможен другой вариант, кагда запустят вирус, который уничтожит вакцинированных. Мы живем в последние времена. До финала уже не так далеко. Эксперимент с виросом это подтвеждает. Вакцина и вирус придумана для других целей. Почему-то против гриппа ничего толкового не придумали.
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09.11.2021 12:49 Відповісти
Вакцина бесплатна, потому что вакцину оплатило государство. Так же в ковидариях лекарства бесплатные. Скоро ты сам в этом убедишься.
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09.11.2021 14:12 Відповісти
Гробы вряд ли... А вот черным пакетом твой труп 100 % обеспечат.
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09.11.2021 14:25 Відповісти
Что за самолеты, военные или гражданские?
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09.11.2021 15:03 Відповісти
влияют тем, что невакцинированные разносят вирус чаще и больше чем вакцинированные. Плюс в вакцинированных вирус не успевает мутировать - так эпидемия и остановится.

Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.

А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.
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09.11.2021 12:03 Відповісти
Вакцина способствует мутации вируса и скоро он будет гасить всех вакцинированных, т.к. они кололись совсем от другого штамма.


черговий рашистський фейк... (
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09.11.2021 13:33 Відповісти
Тут Фишка в другом,откуда о коронавирусе узнал советник президента Франции Миттерана....аж в 1981 году...? Сорока на хвосте принесла?Или Ольга ********* намычала?
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09.11.2021 11:33 Відповісти
Штаммов Дельта 25 видов...а есть еще Гамма ,Альфа новый вирус Бета Ковид...,хотите сказать Пфайзер спасет от любой подгуппы ...,не смешите мой Байрактар...
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09.11.2021 11:40 Відповісти
Очень странно. За последнее время кол-во госпитализаций уменьшилось со 115 до 100 на 100К человек. Показатель занятых коек с ИВЛ также пошел вниз.

Ситуация стабилизируется? Самое время ужесточить ограничения!
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09.11.2021 11:42 Відповісти
Школи відкрили місцеві царі! Кращі потримайте дітей та студентів на дистанційному навчання, бовдури !
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09.11.2021 12:17 Відповісти
 
 