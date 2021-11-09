За добу від коронавірусу в Києві померли 53 людини, виявили 1 204 нових випадки, - Кличко
За добу в Києві з діагнозом коронавірус було госпіталізовано 158 людей.
Про це у Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу виявили 1204 нових випадки COVID-19 (загалом 271 028 випадків коронавірусу з початку пандемії).
Серед хворих 688 жінок віком від 18 до 93 років, 446 чоловіків віком від 18 до 94 років, 36 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років
Крім того, за добу померли 53 мешканці Києва (загалом 6604 летальних випадків з початку пандемії).
Серед померлих 27 жінок від 48 до 87 років та 26 чоловіків від 35 до 94 років.
Водночас 158 людей з діагнозом коронавірус було госпіталізовано в лікарні міста, а 444 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
865 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 235 176).
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (337), Дарницькому (152) та в Солом‘янському (118).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі знають рецепт - кривороґаті обісцяні совохі з Київа? - кияни живі і до праці...
Данные массовой вакцинации в Израиле https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR16 показывают , что у людей, привитых препаратом от Pfizer-BioNTech концентрация вируса в крови в случае заражения в четыре с половиной раза ниже, чем у не вакцинированных.
А исследование, проведенное английской службой охраны здоровья Public Health England, https://www.nature.com/articles/d41586-021-01505-x#ref-CR17 пришло к выводу , что люди, получившие хотя бы одну дозу вакцины (Pfizer или AstraZeneca), заражают своих домочадцев вдвое реже.