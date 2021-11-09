За добу від коронавірусу в Києві померли 53 людини, виявили 1 204 нових випадки, - Кличко

За добу в Києві з діагнозом коронавірус було госпіталізовано 158 людей.

Про це у Facebook повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу виявили 1204 нових випадки COVID-19 (загалом 271 028 випадків коронавірусу з початку пандемії).

Серед хворих 688 жінок віком від 18 до 93 років, 446 чоловіків віком від 18 до 94 років, 36 дівчаток від 6 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років

Крім того, за добу померли 53 мешканці Києва (загалом 6604 летальних випадків з початку пандемії).

Серед померлих 27 жінок від 48 до 87 років та 26 чоловіків від 35 до 94 років.

Водночас 158 людей з діагнозом коронавірус було госпіталізовано в лікарні міста, а 444 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

865 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 235 176).

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили в районах: Оболонському (337), Дарницькому (152) та в Солом‘янському (118).

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