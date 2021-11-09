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Новини Агресія Росії проти України
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Кулеба про нову хартію зі США: Росія отримає чіткий сигнал – у разі розширення агресії Кремль заплатить високу ціну

Кулеба про нову хартію зі США: Росія отримає чіткий сигнал – у разі розширення агресії Кремль заплатить високу ціну

Україна, підписавши нову хартію про стратегічне партнерство у сфері оборони та інвестицій з США, надішле сигнал Росії – у разі розширення агресії Кремль "заплатить високу ціну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Сегодня".

Глава МЗС нагадав, що хартію підпишуть цього тижня. За словами Кулеби, цей крок Вашингтона – знак довіри до України.

"Росія продовжує провокувати та поводитися агресивно. І в цих умовах дуже важливим є чіткий сигнал, який ми цього тижня направимо Москві", - сказав він про підписання хартії.

Кулеба наголосив, що Україна та США єдині у протидії агресії Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо по нам завдають удару - ми відповідаємо, - Кулеба про використання ударних безпілотників Bayraktar. ВIДЕО

"У нас потужні союзники та партнери, які готові у разі розширення російської агресії змусити Кремль заплатити високу ціну", – додав міністр.

10 листопада госсекретар Ентоні Блінкен і Кулеба зустрінуться у Вашингтоні для відновлення комісії стратегічного партнерства Україна-США. Цього дня затвердять нову хартію. Попередній документ був ухвалений ще у 2008 році та з того часу не переглядався.

Перед зустріччю президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена у Білому домі повідомили, що США та Україна відновлять роботу комісії зі стратегічного партнерства. Комісія не збиралася останні три роки.

27 жовтня Кулеба підтвердив, що полетить до Блінкена до Вашингтона для підписання хартії та поновлення роботи комісії.

росія (64958) США (22568) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
Так вот же ж - США говорят, что агрессия и войска РФ есть, а ЗЕляди говорят, что с братушками все норм.

Какая вам, ублюдкам, помощь нужна при этом?
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09.11.2021 11:12
+2
Не бреши, Кулэба.
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09.11.2021 11:10
+2
Де Новий прокурор НАБУ, брехуни ви корумповані!?!
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09.11.2021 11:11
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Не бреши, Кулэба.
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09.11.2021 11:10 Відповісти
Де Новий прокурор НАБУ, брехуни ви корумповані!?!
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09.11.2021 11:11 Відповісти
Так вот же ж - США говорят, что агрессия и войска РФ есть, а ЗЕляди говорят, что с братушками все норм.

Какая вам, ублюдкам, помощь нужна при этом?
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09.11.2021 11:12 Відповісти
Цілий ранок шукав підходяще слово. Ублюдки - це саме воно. Дякую.
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09.11.2021 11:13 Відповісти
Треба якомога швидше позбавитись дебільної зеленої влади на чолі з наркозалежним уклоністом, інакше ми втратимо країну.
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09.11.2021 11:12 Відповісти
Мудрий нарід знав що робив,тепер нехай не скиглить.
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09.11.2021 11:17 Відповісти
Народ не скиглить, скиглить порохосрань. Народ вирішує свої проблеми, як може, та підтримує стратегічне партнерство з США, яке буде укладено Зеленським за кілька днів.
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09.11.2021 12:21 Відповісти
"
Кулеба про нову хартію зі США: Росія отримає чіткий сигнал - у разі розширення агресії Кремль заплатить високу ціну..."

Скільки? 50 рублів? А може всі 100?
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09.11.2021 11:22 Відповісти
без питань! в москалів бабло з'явилось, то можуть і заплатити. Ви бачили ціни на жижу і газ? На багаторічних максимумах або і взагалі побили всі історичні вершини....
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09.11.2021 11:24 Відповісти
Бла-бла-бла
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09.11.2021 11:25 Відповісти
Основной девиз ваты - "Мы за ценой не постоим". Они согласны жить в дерьме, а последние деньги потратить на мнимое величие. Понимает, ли это Кулеба?
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09.11.2021 11:31 Відповісти
Шо, опять?
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09.11.2021 11:32 Відповісти
Треба розуміти,що "розширення агресіі" це повномасштабна війна і як результат анексія Росією цілої України...А ось з "ціною",яку має за це заплатити Росія не зрозуміло і не ясно...Нехай Кулеба перейде з езопівської мови на українську і зрозумілу...
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09.11.2021 11:38 Відповісти
Расшифрую слова Кулебы с дипломатического языка... на завтра самолет с украинской делегацией вылетает в Вашингтон,будет заседание обеих Палат Конгресса...,и подписание документа о партнеррстве вне блока НАТО...а это значит Украина по факту присоединится к новому Альянску Байдена...типа Британия,Австралия,США,Япония и Тайвань....

Мавзолейные хрюкните чего нить...
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09.11.2021 12:14 Відповісти
Мне захотелось подвести итоги второй мировой.США потеряли в войне на 2 фронта 420 000. Великобритания с сателлитами- чуть более 400 000.Гитлер с фельдмаршалами- более 5 миллионов.СССР во главе со Сралиным и его маршалами победы потеряли более 30 млн советских граждан.И кто победитель?Только Ватутин при форсировании Днепра в октябре-ноябре 1943 утопил более 300 000 советских солдат,больше чем Англия за всю войну!.Ватутина за его людоедство-то и шлепнули наши Украинцы,как и гитлеровского ката Кузнецова.А Вы - Жюков,Конев ,Ватутин.Людоеды они.Гитлер у стен Москвы объявился за 4 месяца,а Сралин у стен Берлина - только через 4 года,не без помощи Британии и США.Каково сравнение?
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09.11.2021 12:14 Відповісти
Думаете 20 октября глава Пентагона Ллойд Остин прилетал в Киев просто так,покататься? Дятлы вы тупые ...
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09.11.2021 12:19 Відповісти
А з Беней ве ок? Бабло йому виддали?
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09.11.2021 12:20 Відповісти
Дойдет черед и до Бени..
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09.11.2021 12:23 Відповісти
Данные об итогах 2 Мировой не совсем точные...,есть такой блогер "Одесская Хунта" зрвут Игорь Вадимыч...вот он точно подвел итоги...только пленных ССср потерял 5 млн 200 000...,говорит Вадимыч,а о погибших Путлер засекреттил данные,но с конца Перестройки кажись в 1991 году эти данные попали все же в прессу...погибших 50 млн совков...
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09.11.2021 12:25 Відповісти
На Будапештский договор на***ли.
Чем чартия лучше договора?
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09.11.2021 12:28 Відповісти
Вся надежда на союзников. Сами только торговать с оккупантом могут.
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09.11.2021 12:29 Відповісти
Говноедов РАБссии в Конгресс не пригласили,поедут скорее всего новый министр обороны Резников,Кулеба,нач Генштаба Украины и пара тройка генералов...всего челоаек 10-15...Голос АМЕРИКИ БУДЕТ ВЕСТИ ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ из Конгресса...
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09.11.2021 12:31 Відповісти
Будут нагибать Московию. Жестко и бескомпромиссно
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09.11.2021 12:46 Відповісти
Ещё один " Северный поток"? США не будут ругаться с РФ ради каких-то ворюг.
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09.11.2021 12:48 Відповісти
Опять наверное кто то громко пукнет?
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09.11.2021 13:03 Відповісти
Хотел пернуть...... да обосрался......
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09.11.2021 13:05 Відповісти
в случае расширения агрессии Кремль заплатит высокую цену / С утра прокукрекал и целый день свободен. Украина готова создать для России серьезные проблемы, - Кулеба /Кулеба: если бить по нам, мы всегда будем бить в ответ/ Президент РФ покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба.
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09.11.2021 13:03 Відповісти
" фантазер- ты меня называла!". Конечно заплатят...в виде новых веток всяких там потоков! Ради КОГО они будут сраться по взрослому с масковией? Ради того, кто убийцу убийцей назвать ссыт? Задрали уже эти высеры керманычей.
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09.11.2021 14:21 Відповісти
Дурень думкою радіє...
Будапештського меморандуму було недостатньо....
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09.11.2021 14:31 Відповісти
Чем заплатит? Лаптями? "Все равно что, старшеклассника родителями пугать" Потом в тихую по ушам дадут. Реально, надо как Израиль поступать, чуть что, сразу по "рукам" лупить. А эти лясы о высокой цены, только лишний раз поперхнуться заставляют.
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09.11.2021 14:37 Відповісти
 
 