Кулеба про нову хартію зі США: Росія отримає чіткий сигнал - у разі розширення агресії Кремль заплатить високу ціну..."

Україна, підписавши нову хартію про стратегічне партнерство у сфері оборони та інвестицій з США, надішле сигнал Росії – у разі розширення агресії Кремль "заплатить високу ціну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Сегодня".

Глава МЗС нагадав, що хартію підпишуть цього тижня. За словами Кулеби, цей крок Вашингтона – знак довіри до України.

"Росія продовжує провокувати та поводитися агресивно. І в цих умовах дуже важливим є чіткий сигнал, який ми цього тижня направимо Москві", - сказав він про підписання хартії.

Кулеба наголосив, що Україна та США єдині у протидії агресії Кремля.

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"У нас потужні союзники та партнери, які готові у разі розширення російської агресії змусити Кремль заплатити високу ціну", – додав міністр.

10 листопада госсекретар Ентоні Блінкен і Кулеба зустрінуться у Вашингтоні для відновлення комісії стратегічного партнерства Україна-США. Цього дня затвердять нову хартію. Попередній документ був ухвалений ще у 2008 році та з того часу не переглядався.

Перед зустріччю президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена у Білому домі повідомили, що США та Україна відновлять роботу комісії зі стратегічного партнерства. Комісія не збиралася останні три роки.

27 жовтня Кулеба підтвердив, що полетить до Блінкена до Вашингтона для підписання хартії та поновлення роботи комісії.