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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Про стан та місце перебування Саакашвілі нічого не відомо. Дуже неспокійно, - Ясько

Про стан та місце перебування Саакашвілі нічого не відомо. Дуже неспокійно, - Ясько

Адвокатів, лікарів та рідних не допускають до Міхеіла Саакашвілі, якого 8 листопада вивезли із в'язниці міста Руставі. Швидше за все, він утримується у тюремній лікарні у місті Глдані, з цього приводу було зроблено заяву цього пенітенціарного закладу.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто зараз із офіційних та неофіційних джерел не може дати чіткої інформації, в якому стані перебуває Міхеіл. Адвокати та лікарі не мають до нього доступу. Ніхто не має доступу, його ніхто не бачив. Існує просто різна інформація, що він там (у в'язниці Глдані. - Ред.), начебто спецпідрозділ підвезли під в'язницю, тобто, швидше за все, він там. У якому він перебуває стані, ніхто не говорить", - сказала Ясько.

Про наміри грузинської влади перевезти Саакашвілі до іншої в'язниці нікого з його боку не попередили - ні адвокатів, ні матір, ні інших родичів.

"Тут можна лише припускати, що грузинська влада боїться такі речі говорити заздалегідь, бо можуть бути акції протесту на підтримку Міхеіла. Але це все абсурдно, тому що людині потрібна медична допомога. А його просто взяли та привезли, нікому про це не сказали. Його мати кілька годин перебувала біля в'язниці Руставі, і їй не дали знати про це, її не пустили сина побачити", - розповіла нардепка.

Вона додала, що Саакашвілі просить допустити до нього омбудсмена, захисників.

Читайте також: Саакашвілі повідомив, що його обманом госпіталізували до тюремної лікарні, - омбудсмен Грузії. ВIДЕО

Ясько побоюється, що перебування Саакашвілі у в'язниці Глдані є небезпечним для політика.

При цьому, за інформацією Ясько, на центральній площі Свободи у Тбілісі на підтримку Саакашвілі у понеділок мітингували близько 40 тис. людей.

"Цей мітинг скликався якраз для того, щоб вимагати переведення Міхеіла до лікарні. Але до лікарні приватної, де буде безпечно. Але це не було виконано. Зараз у людей достатньо панічний настрій, ніхто не знає, що робити. Навіть не знають, де сам Міхеіл перебуває. Тому ми чекаємо на якусь інформацію. Дуже неспокійно", - продовжила вона.

Ясько вірить, що є шанси звільнити грузинського політика та повернути його в Україну.

"Шанси є. Але ми не знаємо,  що відбуватиметься. Бо ми розуміємо, що шукати якоїсь логіки та захисту щодо Міхеіла з боку грузинської влади, на жаль, не можна. На що вони підуть, на що вони готові - взагалі не можна передбачити. Бо ніхто не міг подумати, що його до лікарні не переводитимуть 39 днів (голодування)", - сказала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.

Автор: 

Грузія (1843) Саакашвілі Міхеіл (2155) Єлизавета Ясько (79)


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Топ коментарі
+7
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09.11.2021 11:12
+7
Лизавета ищи нового папика. Старый сломался...
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09.11.2021 11:27
+4
А її?
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09.11.2021 11:14
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09.11.2021 11:12 Відповісти
А його вже звільнили на роботі за прогули?
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09.11.2021 11:13 Відповісти
А її?
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09.11.2021 11:14 Відповісти
Так вона ж нардний ізбраннік, мля... Там інша процеДУРА А карслон чиновник, призначенець...
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09.11.2021 11:16 Відповісти
Тобто мудрий нарід обрав її для забеспечення рехворматора обідніми перепіхонами?
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09.11.2021 11:18 Відповісти
Нууу... якто так... Ми ж з вами не винні шо у нас такий "вумний" нарід...
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09.11.2021 11:21 Відповісти
Припроекції серіалу Слуга народу на реальність щось пішло не так.))
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09.11.2021 11:39 Відповісти
Ні, просто у неї десь поміж ніг чешеться
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09.11.2021 15:41 Відповісти
Він полетів-та обіцяв що повернеться...
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09.11.2021 11:13 Відповісти
а можно в ютуб зайти и глянуть как карлсон в подсобке топчет с баночек еду, ну пока официально голодует
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09.11.2021 11:15 Відповісти
та да...в тюрьме много не нашантажируешь...то на крыше с пропеллером можно было быковать
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09.11.2021 11:15 Відповісти
Мне вот интересно, ее законный еще не навалял ей по хлебалу или он при ней выступает в качестве сутенера?
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09.11.2021 11:16 Відповісти
Що ви знаєте про swingers крім риболовлі?
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09.11.2021 11:21 Відповісти
"Поматросіл і бросіл"? Такі вони Карлсони.
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09.11.2021 11:17 Відповісти
Да похрену
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09.11.2021 11:18 Відповісти
ответ прост - бери билет на самолет с серебристым крылом, пакет детского питания и дуй к сожителю...потом нам расскажешь как держались за руки через стекло
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09.11.2021 11:18 Відповісти
Ай ай ай , цивільна дружина хвилюється 😀
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09.11.2021 11:20 Відповісти
Абы не в Украине
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09.11.2021 11:21 Відповісти
Лизавета ищи нового папика. Старый сломался...
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09.11.2021 11:27 Відповісти
Закрыли в замке Иф ,как Эдмона Дантеса ..
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09.11.2021 11:29 Відповісти
Пофиг
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09.11.2021 11:30 Відповісти
Ясько, твой не твой Карлсон вчера физически унижал охранников. Поетому вполне логично предположить, что он находится в штрафном изоляторе.
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09.11.2021 11:42 Відповісти
Саакашвілі тут сернув, там сернув, вобше якийсь непонятний тіп.
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09.11.2021 11:43 Відповісти
Та не варто так перейматися, він вже встиг відмудохати тюремщиків.
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09.11.2021 12:07 Відповісти
 
 