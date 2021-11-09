Про стан та місце перебування Саакашвілі нічого не відомо. Дуже неспокійно, - Ясько

Адвокатів, лікарів та рідних не допускають до Міхеіла Саакашвілі, якого 8 листопада вивезли із в'язниці міста Руставі. Швидше за все, він утримується у тюремній лікарні у місті Глдані, з цього приводу було зроблено заяву цього пенітенціарного закладу.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" розповіла народна депутатка "Слуги народу" Єлизавета Ясько, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніхто зараз із офіційних та неофіційних джерел не може дати чіткої інформації, в якому стані перебуває Міхеіл. Адвокати та лікарі не мають до нього доступу. Ніхто не має доступу, його ніхто не бачив. Існує просто різна інформація, що він там (у в'язниці Глдані. - Ред.), начебто спецпідрозділ підвезли під в'язницю, тобто, швидше за все, він там. У якому він перебуває стані, ніхто не говорить", - сказала Ясько.

Про наміри грузинської влади перевезти Саакашвілі до іншої в'язниці нікого з його боку не попередили - ні адвокатів, ні матір, ні інших родичів.

"Тут можна лише припускати, що грузинська влада боїться такі речі говорити заздалегідь, бо можуть бути акції протесту на підтримку Міхеіла. Але це все абсурдно, тому що людині потрібна медична допомога. А його просто взяли та привезли, нікому про це не сказали. Його мати кілька годин перебувала біля в'язниці Руставі, і їй не дали знати про це, її не пустили сина побачити", - розповіла нардепка.

Вона додала, що Саакашвілі просить допустити до нього омбудсмена, захисників.

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Ясько побоюється, що перебування Саакашвілі у в'язниці Глдані є небезпечним для політика.

При цьому, за інформацією Ясько, на центральній площі Свободи у Тбілісі на підтримку Саакашвілі у понеділок мітингували близько 40 тис. людей.

"Цей мітинг скликався якраз для того, щоб вимагати переведення Міхеіла до лікарні. Але до лікарні приватної, де буде безпечно. Але це не було виконано. Зараз у людей достатньо панічний настрій, ніхто не знає, що робити. Навіть не знають, де сам Міхеіл перебуває. Тому ми чекаємо на якусь інформацію. Дуже неспокійно", - продовжила вона.

Ясько вірить, що є шанси звільнити грузинського політика та повернути його в Україну.

"Шанси є. Але ми не знаємо, що відбуватиметься. Бо ми розуміємо, що шукати якоїсь логіки та захисту щодо Міхеіла з боку грузинської влади, на жаль, не можна. На що вони підуть, на що вони готові - взагалі не можна передбачити. Бо ніхто не міг подумати, що його до лікарні не переводитимуть 39 днів (голодування)", - сказала вона.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні.