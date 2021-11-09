"У мене немає опонентів, а є відверті вороги України", - мовний омбудсмен Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що країна не повинна чекати, поки ті, "хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам та вбивцям українського народу", повернуться до колони сподвижників.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку Кремінь висловив в інтерв'ю "Сегодня".

Відповідаючи на запитання журналіста, про те, що його опоненти часто говорять про примусову українізацію, Кремінь заявив, що не має опонентів.

"У мене немає опонентів, а є відверті вороги України. У нас досі є такі, хто ходить покладати квіти до пам’ятників тиранам і вбивцям українського народу. Але це не означає, що Україна має зупинитися і чекати, поки вони повернуться до колони сподвижників і справжніх будівників нашої держави", - сказав омбудсмен.

Також Кремінь підкреслив, що у законі про мову лежить принцип "лагідної українізації".

"Завдання української держави, так само як і для мене, – творити кращі умови. Щоб людина могла спілкуватися вільно. А ті, хто спілкується вільно, – мали можливість отримувати послуги, чи то освітні, чи то інформаційні, чи то медичні, державною. І саме принцип "лагідної українізації" лежить в основі закону про мову", - резюмував він.

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