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"У мене немає опонентів, а є відверті вороги України", - мовний омбудсмен Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що країна не повинна чекати, поки ті, "хто ходить покладати квіти до пам'ятників тиранам та вбивцям українського народу", повернуться до колони сподвижників.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку Кремінь висловив в інтерв'ю "Сегодня".

Відповідаючи на запитання журналіста, про те, що його опоненти часто говорять про примусову українізацію, Кремінь заявив, що не має опонентів.

"У мене немає опонентів, а є відверті вороги України. У нас досі є такі, хто ходить покладати квіти до пам’ятників тиранам і вбивцям українського народу. Але це не означає, що Україна має зупинитися і чекати, поки вони повернуться до колони сподвижників і справжніх будівників нашої держави", - сказав омбудсмен.

Також Кремінь підкреслив, що у законі про мову лежить принцип "лагідної українізації".

"Завдання української держави, так само як і для мене, – творити кращі умови. Щоб людина могла спілкуватися вільно. А ті, хто спілкується вільно, – мали можливість отримувати послуги, чи то освітні, чи то інформаційні, чи то медичні, державною. І саме принцип "лагідної українізації" лежить в основі закону про мову", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська входить до 30 найпоширеніших мов світу, - Кремінь

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А серед ворогів представники офісу президента, Верховної Ради і уряду. А сам Гарант не зробив ні одного продукта на українській мові, правда в окремих епізодах була українська, але коли її висміювали і витирали об нею свої брудні малоросікі ноги.
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09.11.2021 11:56 Відповісти
Експрес - курси з вивчення української мови. .
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09.11.2021 12:01 Відповісти
ОПа - главный враг
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09.11.2021 12:02 Відповісти
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09.11.2021 12:17 Відповісти
вiрю!
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09.11.2021 12:41 Відповісти
Кругом враги. Сплотимся
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09.11.2021 12:48 Відповісти
Саме так.
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09.11.2021 12:52 Відповісти
И Это говорит Региональная подстилка, представитель Януковоща на выборах 2010 года!!!
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09.11.2021 13:06 Відповісти
Це радянщина в її чистому вигляді...Коли якийсь голова сільради чи інший мєлкій совітський поц,якого легко критикували кричав - ви шо ето,протів савєтскай власті?..Пора Креміню пояснити,що він просто дрібний чиновний гівнюк,який поблату попав на цю посаду і який до України має досить віддалене відношення...Я б навіть його самого назвав ворогом України,судячи по ому як він ту Україну баламутись і провокує...
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09.11.2021 13:07 Відповісти
 
 