Столтенберг про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю: НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятно.

Про це Столтенберг повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він поговорив з президентом Анджеєм Дудою про серйозну ситуацію на кордоні Польщі.

"Використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятне. НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні", - повідомив Столтенберг.

Раніше МЗС Польщі повідомило, що не виключає звернення до НАТО через міграційну кризу.

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Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

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Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.