Столтенберг про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю: НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятно.
Про це Столтенберг повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, він поговорив з президентом Анджеєм Дудою про серйозну ситуацію на кордоні Польщі.
"Використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятне. НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні", - повідомив Столтенберг.
Раніше МЗС Польщі повідомило, що не виключає звернення до НАТО через міграційну кризу.
Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.
На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.
За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.
Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.
Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.
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Бо у випадку нездатності прорватися в Європу тих мігрантів, яких він звозить тисячами з Близького Сходу- йому ж і прийдеться кормити їх за рахунок податків білорусів...
Бо Європа проти їх незаконного прориву, розпочала відстрілюватися... і схоже - всерйоз... і всупереч лояльності до них Меркель... Яка, як і Лука, діяла за рекомендаціями Путіна...
а гейропейці лукавому ще дякую скажуть, що жене арабів в польщу, бо ж вона сильно виступала проти біженців, яких їм нав'язувала брюсельська капуста і тут ось... лукавий раптово виконує хворі забаганки гейропи у відносинах з поляками!
а чого б полякам не підігнати скількі треба бусів, і всю ту мерзоту не загрузити і не вивалили на кордоні з німетчіною?
і нехай в ґансів ґолова болить,,,
НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні... А глубочайшую озабочєнность виразілі?
Способ для этого выбрал не самый лучший.
Но тут, как говорится, и выбирать ему особо не приходилось... "за неимением гербовой, пишем на простой".
Ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в финансовом... жёстко противостоять Западу Кремль даже в среднесрочной перспективе не может, не говоря уже про его подчинённого ЛукашесУ... Да и в "быстрой победе" их над Западом "классическим" способом тоже существуют весьма и весьма большие сомнения.
Собственно именно потому для своего "блицкрига" они и выбрали такого вот рода "гибридные" извращения...😒