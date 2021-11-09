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Новини
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Столтенберг про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю: НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні

Столтенберг про ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю: НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Він сказав, що використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятно.

Про це Столтенберг повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, він поговорив з президентом Анджеєм Дудою про серйозну ситуацію на кордоні Польщі.

"Використання Білоруссю мігрантів як гібридної тактики неприйнятне. НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні", - повідомив Столтенберг.

Раніше МЗС Польщі повідомило, що не виключає звернення до НАТО через міграційну кризу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти здійснюють спроби штурму польського кордону. Це найскладніший момент від початку кризи на кордоні з Білоруссю, - заступник глави МВС Побожи

Ситуація в регіоні ускладнилася у понеділок, 8 листопада , коли велика група мігрантів почала концентруватися на території Білорусії на самому кордоні з Польщею.

На знятому на кордоні відео велика група мігрантів помітна в районі КПП "Кужниці". Раніше представник польських спецслужб Станіслав Жарін повідомив про рух великої колони мігрантів територією Білорусі в бік кордону з Польщею. Він назвав те, що відбувається, черговою ворожою акцією Мінська проти Польщі.

За даними польського МВС, сили, які здійснюють охорону кордону з Білоруссю, вже припинили щонайменше одну спробу прориву нелегалів на територію Польщі.

Також читайте: НАТО про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі: "Використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики" є неприпустимим

Польща та низка інших європейських країн звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до ЄС, але отримують відмову. Польща зі свого боку їх також не пускає, тому багато нелегалів застрягли у прикордонній зоні. Ця ситуація триває вже два місяці.

Польща розмістила на кордоні з Білоруссю тисячі військовослужбовців, збудувала загородження з колючим дротом і запровадила надзвичайний стан на кордоні, журналістам та неурядовим організаціям через режим НП відвідувати ці райони заборонено.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4753) мігранти (1107) Столтенберг Єнс (1595) Дуда Анджей (770)


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Топ коментарі
+8
Типовий набір фраз. Непринятно, занепокоєні, солідарні, підтримуєми. Всьо.
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09.11.2021 11:47
+6
Когда в Чехии любители шпилей склады с оружием взрывали тоже была солидарность, правда только в телевизоре.
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09.11.2021 11:51
+5
Вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру...
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09.11.2021 11:47
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Агент Стеклов даже не обеспокоился.
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09.11.2021 11:47 Відповісти
Полякам и литовцам нужно за колючим забором установить таблички с надписью на русском и на китайском языках " Мордовская Республика" и включить прямую трансляцию на международные ТВ каналы, это будет эффект бомбы
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09.11.2021 13:13 Відповісти
Бацька Лукашенко щоденно нагромаджує кілограми динаміту у власній ширінці...

Бо у випадку нездатності прорватися в Європу тих мігрантів, яких він звозить тисячами з Близького Сходу- йому ж і прийдеться кормити їх за рахунок податків білорусів...

Бо Європа проти їх незаконного прориву, розпочала відстрілюватися... і схоже - всерйоз... і всупереч лояльності до них Меркель... Яка, як і Лука, діяла за рекомендаціями Путіна...
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09.11.2021 14:30 Відповісти
Польща та Литва направили військових на кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами...
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09.11.2021 14:32 Відповісти
о! це щось нове. завжди була 'стурбованість і занепокоєність', а тут якась 'солідарність' з'явилась?

а гейропейці лукавому ще дякую скажуть, що жене арабів в польщу, бо ж вона сильно виступала проти біженців, яких їм нав'язувала брюсельська капуста і тут ось... лукавий раптово виконує хворі забаганки гейропи у відносинах з поляками!
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09.11.2021 11:47 Відповісти
Вуха та довгий лапотний ніс стирчать з бункеру...
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09.11.2021 11:47 Відповісти
Типовий набір фраз. Непринятно, занепокоєні, солідарні, підтримуєми. Всьо.
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09.11.2021 11:47 Відповісти
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09.11.2021 13:22 Відповісти
И все, просто солидарность?
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09.11.2021 11:49 Відповісти
Когда в Чехии любители шпилей склады с оружием взрывали тоже была солидарность, правда только в телевизоре.
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09.11.2021 11:51 Відповісти
Надо указать степень озабоченности!
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09.11.2021 11:51 Відповісти
Степень озабоченностьи-фиолетовая.
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09.11.2021 11:54 Відповісти
так так - це добре....
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09.11.2021 11:56 Відповісти
На самом деле выхода всего два - стрельба на уничтожение либо пожизненный концлагерь с добровольной высылкой на родину.НАТО не должна прятать рыло в песок.
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09.11.2021 11:57 Відповісти
Хоть сейчас Пшыки и гейротолерасня поняли, что Бульбанфюрер такую ситуацию сам сотворить не смог и что здесь серло в пуху у кремлядьского КУЙла и его свиты???
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09.11.2021 11:57 Відповісти
Тут НАТО не сберечь невинность.Чтобы не развалится.
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09.11.2021 12:03 Відповісти
Навала оскаженілих емігрантів (Північний потік-3) є продовженням газового Північного потоку-2. Я висловлюю свою щиру занепокоєність катастрофічними наслідками для Німеччини.
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09.11.2021 12:04 Відповісти
от можуть же ж засолідаріть!
а чого б полякам не підігнати скількі треба бусів, і всю ту мерзоту не загрузити і не вивалили на кордоні з німетчіною?
і нехай в ґансів ґолова болить,,,
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09.11.2021 12:05 Відповісти
Сплошной стыд за НАТО, за беспомощность и неспособность защитить европейские страны от ***** и Лукашенко. Сколько можно выражать только обеспокоенность, помогите Польше, введите новые санкции против Белоруссии и РФ, национализируйте всякие российские вклады, недвижимость, бизнес, все, что летает, плавает на территории Европы.
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09.11.2021 12:05 Відповісти
...
НАТО солідарне з Польщею і нашими союзниками в регіоні... А глубочайшую озабочєнность виразілі?
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09.11.2021 12:10 Відповісти
глубочайшая обеспокоенность-это к украине
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09.11.2021 13:23 Відповісти
А полякам озабочЄнность
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09.11.2021 13:33 Відповісти
Якісь дивні війни пішли.. Раніше достатньо було малейшої провокації і почалось, а зараз можно хоч ракету пульнуть в іншу країну і будуть максимум висилка помічника консула.
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09.11.2021 12:10 Відповісти
Подталкиваемый Кремлём "минский автоматчик", судя по-всему, решил сыграть в то, что называется "ва-банк".

Способ для этого выбрал не самый лучший.

Но тут, как говорится, и выбирать ему особо не приходилось... "за неимением гербовой, пишем на простой".
Ни в военном отношении, ни в экономическом, ни в финансовом... жёстко противостоять Западу Кремль даже в среднесрочной перспективе не может, не говоря уже про его подчинённого ЛукашесУ... Да и в "быстрой победе" их над Западом "классическим" способом тоже существуют весьма и весьма большие сомнения.

Собственно именно потому для своего "блицкрига" они и выбрали такого вот рода "гибридные" извращения...😒
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09.11.2021 12:20 Відповісти
Держитесь там и хорошего вам настроения... Как всегда (
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09.11.2021 12:34 Відповісти
почему беженцы не лезут в рыфы ,где ракеты 20 махов ?
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09.11.2021 12:54 Відповісти
Кулибин должен теперь заявить что мы "сильно занепокоєні"
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09.11.2021 12:55 Відповісти
вот вам и ущемление прав сирийского народа, языка и обычаев, над гибридными воинами в ********** работают целые институты, первый удачный проект состоялся в 2014 году, простой распятый мальчик у трусиках которого ник то не видел сыграл решающую роль, в этот раз чтоб самолёты с кораблями груженые оружием и боеприпасами не гонять поражняком были загружены сирийскими беженцами, сколько тысяч было перевезено мы узнаем в ближайшие дни.
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09.11.2021 12:57 Відповісти
Перевод-е ………. сами
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09.11.2021 13:18 Відповісти
 
 