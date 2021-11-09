УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13006 відвідувачів онлайн
Новини
12 395 61

"Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn Engineering & Consulting пасажирські перевезення.

"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року... нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані і він досить успішний", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.

На сьогодні компанія реалізує першу фазу спільної співпраці - надання консультаційних послуг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від програми "Великий вагон" виграють олігархи, - ЗМІ

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 серпня 2021 року підписали договір про консалтинг у сфері пасажирських перевезень.

Автор: 

перевезення (1004) Укрзалізниця (6828) Кубраков Олександр (447) Deutsche Bahn (41)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Да уж, Deutsche Bahn - это такие эксперты в менеджменте железных дорог, просто рехнуться можно. В Германии они сидят на многомиллиардных дотациях, по уши в долгах и в коррупционніх скандалах. Привести их в Украиныу - это оччень умное и дальновидное решение.
показати весь коментар
09.11.2021 12:08
+8
Судебную систему нужно передать в управление голландцам или англичанам. Тогда проблема УЗ решится сама собой. И не только УЗ.
показати весь коментар
09.11.2021 12:42
+7
Уливительно, где можно было надыбать этот шараж-монтаж.
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.

С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
показати весь коментар
09.11.2021 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цій «новині» вже два роки)
показати весь коментар
09.11.2021 11:57 Відповісти
так. то початок був 2 роки назад зараз настає час - чeрeз два мiсяцi. що як раз всe закрутиться. з чим тeбe i iнформують
показати весь коментар
09.11.2021 12:31 Відповісти
а украинцы готовы платить за совковый сервис европейские цены?
сильно сомневаюсь))
показати весь коментар
09.11.2021 14:32 Відповісти
а за что Германии, сейчас по факту союзнице Московии такие преференции ?
показати весь коментар
09.11.2021 11:59 Відповісти
Це мабуть винагорода за північний потік 2,нє?...
показати весь коментар
09.11.2021 12:00 Відповісти
цe зовсiм нe пов'язано з потоком. лишe у головах совкiв як звикли до систeми у якiй усe пов'язано корупцiєю
показати весь коментар
09.11.2021 12:33 Відповісти
Мається на увазі, що німці нам північний потік, а ми їм даємо керувати нашими підприємствами та заробляти кошти.Де логіка?
показати весь коментар
09.11.2021 12:45 Відповісти
я знаю що ти маєш на увазi. нe напрягайся. дойчe бан нe займається потоком i нe приймає там нeяких рiшeнь.
показати весь коментар
09.11.2021 12:54 Відповісти
Но це є німецька компанія?
показати весь коментар
09.11.2021 13:07 Відповісти
ну i шо? ти iм дєвствєнность вiддaть запланував? мeншe iм в рота заглядайтe та своє качайтe якщо знаєтe що хочeтe. а то як вчилки носяться з цiми нiмцями як пупом зeмлi а воно того нe стоє. своє оказується буває кащe.
показати весь коментар
09.11.2021 13:15 Відповісти
А то, що нехай ідуть лісом, а ні державну компанію їм в управління, враховуючи недружню політику Німеччини до України. Що тут незрозумілого
показати весь коментар
09.11.2021 13:54 Відповісти
дурню поюзай iх як простiтутку. як вони украiнцiв у сeбe юзають i хочуть вiд них того що жодeн нiмeць своiм орднунг-мозгом нiколи нe зробить.
показати весь коментар
09.11.2021 14:22 Відповісти
Чому ти такий тугий? Навіщо «юзати»компанію із недружньої держави за кошти українців? Кто тут кого «юзати» буде?
показати весь коментар
09.11.2021 15:01 Відповісти
знаєш шо совочку до вас совкiв як на роботу встраюватися так начe з д"яволом пiдписувати договiр - вiддаю нe лишe тiло i профмозг в роботу а щe власнi уподобання i полiтичнi погляди.
показати весь коментар
09.11.2021 15:16 Відповісти
зобов"язуюся любити думати як начальник-совок усe i нe тiльки по роботi.
показати весь коментар
09.11.2021 15:18 Відповісти
Ти чого так підгоріло кацапча? Якийсь неконтрольований потік свідомості вже пійшов..
показати весь коментар
09.11.2021 16:35 Відповісти
а чого у тeбe як у попочлєнного пiдгорiло? нiчого умного ти нe пeрднув. а як усi вжопочлєнцi. ви б там сiли разом i прiлiчнi вiдповiдi придумали. а то начe одноiзвiлєннi - у всiх одна iзвiлiна на всiх.
показати весь коментар
09.11.2021 20:10 Відповісти
Чого ж заробляти, вони доплачувати будуть. У нас же ж, за словами Укрзалізниці, пасажирські перевезення збиткові.
показати весь коментар
09.11.2021 15:03 Відповісти
Вроде как пасс. перевозки давно и глубоко убыточны. И не только у нас.
показати весь коментар
09.11.2021 16:12 Відповісти
І німчура, виключно з альтруістичних спонукань, після довгих умовлянь, погодилась допомогти українцям з цим лихом.
показати весь коментар
09.11.2021 16:52 Відповісти
Да, ты явно попал в точку 😀. К альтруизму это явно отношения не имеет (в гробу нас немцы видели) и там где то зарыта выгода.
Вообще, если отбросить всякий лишний моральный мусор, то конкретно немцам намного выгоднее была бы аннексия или оккупация Украины рашкой. Столько помех в ведении бизнеса с кремлем сразу бы отпало...
показати весь коментар
10.11.2021 10:17 Відповісти
Это не награда, а месть за СВ2. Задача развалить Германию изнутри, заразить вирусом УЗ, и вакцины тут нет.
показати весь коментар
09.11.2021 18:01 Відповісти
Уливительно, где можно было надыбать этот шараж-монтаж.
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.

С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
показати весь коментар
09.11.2021 12:02 Відповісти
не кизди, все там ходит моминутно...проверено недавно
показати весь коментар
09.11.2021 12:04 Відповісти
ну чо буває жопа
показати весь коментар
09.11.2021 12:34 Відповісти
Там буває така жопа. що на 4 години запізнення.
показати весь коментар
09.11.2021 12:41 Відповісти
То тебе просто повезло. Скажи любому немцу: "дойче бан" и услышишь много интересного. Как он работает уже всех достало. Спасибо Меркель!
показати весь коментар
09.11.2021 14:15 Відповісти
заживем..
показати весь коментар
09.11.2021 12:03 Відповісти
Да уж, Deutsche Bahn - это такие эксперты в менеджменте железных дорог, просто рехнуться можно. В Германии они сидят на многомиллиардных дотациях, по уши в долгах и в коррупционніх скандалах. Привести их в Украиныу - это оччень умное и дальновидное решение.
показати весь коментар
09.11.2021 12:08 Відповісти
значить украiнцi щe вивчаться як пiлiть бабло по нiмeцькi
показати весь коментар
09.11.2021 12:37 Відповісти
дотацii - цe всього лишe лeгальний дeрибан
показати весь коментар
09.11.2021 12:38 Відповісти
розкрадали Укрзалізницю всі хто міг та хотів...Зараз педантичні німці і передадуть її в руки свої...
показати весь коментар
09.11.2021 15:04 Відповісти
"передают пассажирские перевозки" - это лозунг. Что конкретно передают?
Кто, где и как будет ремонтировать вагоны?
Кто и как будет их обслуживать?
Закупки это будет чье?
Формирование цены на пассажирские перевозки это будет чья зона ответственности?
И т.д. и т.п.
показати весь коментар
09.11.2021 12:10 Відповісти
Согласен.
-Джон, высота?
- 22!
-Что 22?
-А что "высота"?
Такой уровень теперь у журналистов, схватил новость, а "ты украл или у тебя украли, "какая рпзница"!
показати весь коментар
09.11.2021 16:56 Відповісти
Німеччина - ворог України, передача стратегічних ресурсів проросійські налаштованій країні - це злочин!
показати весь коментар
09.11.2021 12:11 Відповісти
А что серлещ?Куда его?
показати весь коментар
09.11.2021 12:25 Відповісти
на повышение. будет получать 400 000 евро вместо грн, падла!
показати весь коментар
09.11.2021 12:42 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
09.11.2021 12:26 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2021 12:32 Відповісти
"Якби ви вчились так як треба,

То й мудрiсть би була своя" (С)
показати весь коментар
09.11.2021 12:41 Відповісти
Судебную систему нужно передать в управление голландцам или англичанам. Тогда проблема УЗ решится сама собой. И не только УЗ.
показати весь коментар
09.11.2021 12:42 Відповісти
Німецький сервіс в 2022

показати весь коментар
09.11.2021 12:43 Відповісти
Очима москалів.
показати весь коментар
09.11.2021 12:44 Відповісти
Бедняги даже не догадываются на что подписываются. Через сколько месяцев опупеют и сделают ноги?
показати весь коментар
09.11.2021 12:45 Відповісти
га-га-га-га-га-га-.................!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.11.2021 12:53 Відповісти
Только в Гремании перевозка грузов в 10 раз дороже чем в Украине для Ахметова и ко. и за счет грузоперевозок ЖД Германии компенсирует относительно дешевые пассажироперевозки, ремонт и обслуживание пассажирского состава...
показати весь коментар
09.11.2021 13:00 Відповісти
За кой хeр они планируют дотировать-реформировать пассажироперевозки? если грузоперевозки и их тарифы останутся в руках ахметовской мафии
показати весь коментар
09.11.2021 13:06 Відповісти
Суверенное, независимое государство?
показати весь коментар
09.11.2021 13:04 Відповісти
Почему не Игорю Валерьевичу?
показати весь коментар
09.11.2021 13:16 Відповісти
А чи надовго?
показати весь коментар
09.11.2021 14:08 Відповісти
до приватизации
показати весь коментар
09.11.2021 15:06 Відповісти
Это самое идиотское решение Зеленского!
показати весь коментар
09.11.2021 14:17 Відповісти
хотели клоунов? получайте.
показати весь коментар
09.11.2021 14:36 Відповісти
якщо передавати то всю цю г.вно компанію з потрохами може і буде щось а половинчасті рішення це навіть гірше ніж є..
показати весь коментар
09.11.2021 14:39 Відповісти
...головне, по-максимуму - не давайте нічого Зелі Найвеличнішій у керування...
показати весь коментар
09.11.2021 16:08 Відповісти
Если все пойдет и дальше как сей час , то единственная перспектива Осла , это управление драм кружком на ЗОНЕ. При чем долго и без УДО.
показати весь коментар
09.11.2021 16:22 Відповісти
Имея такие примеры ТОП коррупции , как Коль , фрау Рибентроп , Лошет и т д , немцев надо рассматривать в последнюю очередь .Хотя как только сюда зайдут лоукосты на внутренние линии , на поездах будет только идиот ездить , бо на самолете за те же бабки будет в разы быстрее.
показати весь коментар
09.11.2021 16:16 Відповісти
А зачем тогда Укрзализниця? Все эти Серлещи набсоветы, правления, машины, охвисы, секретарши, столовки для руководства....
показати весь коментар
09.11.2021 16:47 Відповісти
УЗ - найгірша компанія з перевезень на Европейському континенті, а можливо і в світі. Її треба закрити, увесь менеджмент посадити, а потім створювати щось нове.
показати весь коментар
09.11.2021 17:50 Відповісти
ну шо теперь всей страной понесем сдаваь рельсы в металолом.
показати весь коментар
09.11.2021 17:53 Відповісти
Украине не привыкать передавать что-то Германии.
показати весь коментар
09.11.2021 19:55 Відповісти
 
 