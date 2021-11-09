"Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn Engineering & Consulting пасажирські перевезення.
"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року... нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані і він досить успішний", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.
На сьогодні компанія реалізує першу фазу спільної співпраці - надання консультаційних послуг.
Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 серпня 2021 року підписали договір про консалтинг у сфері пасажирських перевезень.
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сильно сомневаюсь))
Вообще, если отбросить всякий лишний моральный мусор, то конкретно немцам намного выгоднее была бы аннексия или оккупация Украины рашкой. Столько помех в ведении бизнеса с кремлем сразу бы отпало...
В Германии последний раз поезда ходили по расписанию при Гитлере.
С тех пор ситуация похлеще, чем у нас.
Кто, где и как будет ремонтировать вагоны?
Кто и как будет их обслуживать?
Закупки это будет чье?
Формирование цены на пассажирские перевозки это будет чья зона ответственности?
И т.д. и т.п.
-Джон, высота?
- 22!
-Что 22?
-А что "высота"?
Такой уровень теперь у журналистов, схватил новость, а "ты украл или у тебя украли, "какая рпзница"!
То й мудрiсть би була своя" (С)