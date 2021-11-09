"Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn Engineering & Consulting пасажирські перевезення.

"За планом ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року... нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані і він досить успішний", - повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посилання на Інтерфакс-Україна.

На сьогодні компанія реалізує першу фазу спільної співпраці - надання консультаційних послуг.

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Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" та Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 серпня 2021 року підписали договір про консалтинг у сфері пасажирських перевезень.