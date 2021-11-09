За два роки для "Укрзалізниці" збудують ще 500 сучасних українських купейних вагонів, "за які не соромно", - Зеленський

У найближчі два роки парк "Укрзалізниці" (УЗ) поповнять ще 500 сучасних купейних вагонів українського виробництва.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цьогоріч УЗ отримає 20 нових спальних вагонів - перші з анонсованої сотні (нових пасажирських вагонів - ред.). У планах - за два наступні роки побудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" з 2022 року передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn, - Кубраков

За словами президента, наразі "Укрзалізниця" закуповує приміські потяги для проекту City Express.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2021 року УЗ отримала перші п'ять купейних вагонів із партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) коштом держбюджету.

За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені УЗ до кінця 2021 року.

Також читайте: У списанні вагонів немає логіки, УЗ просто не повинна випускати на рейки несправні одиниці, – Яблонський

Крюківський вагонобудівний завод має побудувати та поставити "Укрзалізниці" 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі та купе начальника поїзда.