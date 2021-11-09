За два роки для "Укрзалізниці" збудують ще 500 сучасних українських купейних вагонів, "за які не соромно", - Зеленський
У найближчі два роки парк "Укрзалізниці" (УЗ) поповнять ще 500 сучасних купейних вагонів українського виробництва.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цьогоріч УЗ отримає 20 нових спальних вагонів - перші з анонсованої сотні (нових пасажирських вагонів - ред.). У планах - за два наступні роки побудувати ще 500 таких вагонів. Це сучасні 500 наших українських купейних вагонів, за які не соромно", - сказав він.
За словами президента, наразі "Укрзалізниця" закуповує приміські потяги для проекту City Express.
Як повідомлялося, 1 жовтня 2021 року УЗ отримала перші п'ять купейних вагонів із партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) коштом держбюджету.
За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені УЗ до кінця 2021 року.
Крюківський вагонобудівний завод має побудувати та поставити "Укрзалізниці" 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю у колісному кріслі та купе начальника поїзда.
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Ну и конечно позорище - ездить в "скоростном поезде" со средней скоростью 70-80 км в час.
Из Запорожья до Киева ехать 7 часов.
СЕМЬ ЧАСОВ несчастных 600 км!!!
вы серьезно?
где скоростные поезда, чтобы как в Европе - 300 км в час средняя скорость с учетом торможения на станциях?
ехать било бы до Днепра - часа два максимум. Как и до Харькова.
Ну, до Львова трошки больше - часа три - потолок.
2. для транспорта главное - скорость передвижения.
3. потому деньги надо тратить не на новые вагоны, а на новые колеи!
4. тогда можно клепать и новые вагоны с только лишь сидячими местами (кроме ночных поездов дальнего следования, от Киева до Ахтиара или от Луганска до Ужгорода)
P.S. Когда понимаешь, ЗАЧЕМ (что-то делаешь) - легче понять, ЧТО (нужно делать).
а так.. все эти новые вагоны - просто возможность дать заработать своим пацанам на откатиках.
Eurostar
Поезда Eurostar (Евростар) - сверхскоростной (средняя скорость 250 км/час), идет по туннелю под Ла Маншем, время в пути от Парижа до Лондона - 2 часа 20 минут.
стоимость поездки, в зависимости от класса (три кресла в ряд или 2 кресла в ряд - как бизенс-класс и первый) - от 12 евро до 40 максимум.
Поезда TGV Lyria - почти обычные ТЖВ, только связывают они Париж с крупными городами Швейцарии. Время в пути:
Париж - Женева 3 часа 30 минут
Париж - Лозанна 3 часа 40 минут
Париж - Цюрих 4 часа 35 минут
AutoTrain
AutoTrain - это автопоезд. Вы можете поставить свой автомобиль на ж/д платформу в Париже, и он поедет за вами. Такое предложение действует в 11 направлениях из Парижа на юг Франции.
Вы еще забыли про космодромы, Голи/босиВУД и ДиснейЗЕЛЯленд ))))
За два роки для "Укрзалізниці" збудують ще 500 ******** українських купейних вагонів, "за які не соромно", - Зеленський..."
Уявіть собі таке: Байден:" За решту часу моєї каденції як президента, я обіцяю побудувати 7354 км нових доріг, 654 літаки, виготовити 76 342 пари тапочок..." , ну і т.д. Уявили? Ні? Я теж.
"А как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян, гвозди, хомуты, балалайки, согласна? И еще выстроить огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву, и там пить вечерний чай?" "Мертвые души"
он (воно крайнє праворуч))) команду зіркову зібрав - Крим визволяти підуть )))
Покращувати насамперед інфраструктуру (а дороги, залізниця, вагони і т.д. - все це інфраструктура держави) - єдино вірне рішення в умовах кризи. Так робили США в 30-х роках, так робили Німеччина, де дороги "будував" не Гітлер - будівництво почалось задовго до нього.
Теперішня світова криза спричинена гібридною російською агресію та на цьому фоні ще й коронавірусом.