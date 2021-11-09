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Новини Коронавірус і карантин
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В Австрії без COVID-сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі, - Ляшко

В Австрії без COVID-сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі, - Ляшко

Країни Європейського Союзу встановлюють суворіші вимоги до невакцинованих проти COVID-19 працівників, ніж в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для усіх професій, що пов’язані з великою кількістю контактів між людьми або виконанням критично важливих для країни функцій. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу", - сказав голова МОЗ.

Як приклад міністр навів Італію, де з 15 жовтня в усіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред’явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту. Якщо таких документів людина не має, її позбавляють зарплати або штрафують на 1,5 тис. євро. Окремі штрафи передбачені для роботодавців.

Натомість в Австрії, за словами Ляшка, запроваджують локдаун для невакцинованих.

"Потрапити до громадських будівель можуть лише ті, хто вакцинувався або перехворів. Негативний ПЛР-тест в них не є вже законною перепусткою. Без "ковідного" сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі", - зазначив міністр.

Також читайте: Черкащина може потрапити до "червоної" зони карантину, Вінницька та Харківська області в зоні ризику, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Європа (1793) Ляшко Віктор (1512)


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Топ коментарі
+25
Около 75 лет назад Герман Геринг дал показания в Нюрнбергском суде, его спросили: "Как вы заставили немецкий народ все это принять? " Он ответил: "Это было легко, к нацизму никакого отношения не имеет, это связано с человеческой природой. Это можно сделать в нацистском, социалистическом, коммунистическом режиме, в монархии и даже с точки зрения демократии. Единственное, что нужно сделать, чтобы поработить людей, это напугать их. Если вы можете найти способ напугать людей, вы можете заставить их делать то, что вы хотите.
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09.11.2021 13:10
+23
Во Франции СМИ заговорили о четвёртой дозе. Это ковидобесие уже давно не про здоровье.
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09.11.2021 12:32
+18
Удобненько. А больше Ляшко ничего не интересует "как в Австрии". Ну например, уровень медицины, уровень, жизни, уровень зарплат и т.п.
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09.11.2021 12:32
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После вот этого бреда Ляшко воспринимать его серьезно может только абсолютно наивный человек
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09.11.2021 13:55 Відповісти
звідки він таку маячню взяв?
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09.11.2021 13:57 Відповісти
Вакцинована Австрія, тим часом, б'є свої ж рекорди по кількості заражень на добу. Напевне, у багатьох громадян закінчується строк дії вакцини, там більшість людей вакцинувалися ще в квітні-травні... а по останніх дослідженнях вакцина діє лише до півроку, а далі - нові і нові дози. Будемо, як наркомани - жити від дози до дози. "Весела перспектива"...
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09.11.2021 14:02 Відповісти
Толі бояра. Кожний день з ранку і цілий день вільний.
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09.11.2021 14:27 Відповісти
Власти Австрии приняли решение усилить карантинные ограничения на фоне новых всплесков коронавирусной болезни. Об этом https://www.spiegel.de/ausland/oesterreich-fuehrt-bundesweit-2g-regel-ein-a-de9bed04-ca9d-4e3a-b30f-6b2c0834b357 сообщают на Spiegel .

Детали

Новые правила вводятся с понедельника, 8 ноября. Гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места - кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.
При этом ограничения не распространяются на тех, кто привит, а также тех, кто недавно переболел коронавирусом.
Власти установили срок в 4 недели, в течение которого в общественные заведения смогут попасть те, у кого есть только одна доза вакцины, а также негативный ПЦР-тест.
После этого вход будет позволен только полностью вакцинированным и тем людям, которые недавно выздоровели от COVID-19.
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09.11.2021 14:06 Відповісти
Як кажуть Наркомани привиті вже по 4 рази,хочемо ще Дозу...
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09.11.2021 14:06 Відповісти
На РАБссии карантин закончился 7 ноября...,теперь Путлер начал падімать Ыканомику РАБссіі...
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09.11.2021 14:09 Відповісти
Круглое несем,а квадратное катим...

И вперед идем в борьбе за это...

Смело мы в бой пойдем

За власть советов,и как один умрем в борьбе за это...
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09.11.2021 14:15 Відповісти
Ляшко - не майся фигней.
Запретите продавать спиртное и пиво не вакцинированным!
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09.11.2021 14:20 Відповісти
Думаете поможет? Доходы резко в казну упадут от акцизов. Вон от табачки уже упали.
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09.11.2021 15:51 Відповісти
Зато вырастет здоровье нации!
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09.11.2021 16:01 Відповісти
Думаете?
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09.11.2021 16:47 Відповісти
То что предлагают ревакцинироваться -это значит, что реальна вакцина - это шмурдяк, который не работает.
Значит и колоться им нет смысла.
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09.11.2021 14:27 Відповісти
Да чо там Австрия. Пора уже просто нацистскую Германию в пример ставить. Методы-то одни и те же
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09.11.2021 14:31 Відповісти
Тут как получается, вирусня эта "неизлечима" каждые 6 месяцев будете болеть, с прививкой и без. С ней будете легче болеть (но за то до самой смерти каждый 6 месяцев) Либо с ней и тоже до самой смерти. А причем тут Австрия вообще? Мы что, Австрия?
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09.11.2021 14:32 Відповісти
не, это слабо...предлагаю и сексом запретить заниматься без ковидной прививки. Также, предлагаю отказывать в поступлении в детские сады, школы без прививки...чтобы уже точно были все дегенераты-принеси-подай и не спрашивали/не понимали что творят "боги отары овец".
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09.11.2021 15:31 Відповісти
Не помню уже точно, но в какой-то из стран ЕС была не очень давно идея, что в транспорте нужно носить по 2 маски на рыле одновременно... Так что они - это еще тот образец маразма.
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09.11.2021 16:00 Відповісти
Как вообще можно доверять словам Ляшко, который говорил, что в парках у нас запретили гулять чисто по приколу, ну чтобы людей просто напугать...
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09.11.2021 16:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=U2HO1iNO0xs "Собаче сердце" о тероре.
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09.11.2021 17:22 Відповісти
Я переболел и на хрена мне колоть это сомнительную дрянь,а учитывая что вакцинированные тоже переносят эту заразу получается кто-то на ровном месте указывает что мне делать и самое главное это касается только меня,это не тоже самое что носить маски.Не ваше собачье дело распоряжаться моим собственным здоровьем,на ровном месте у нас появляется диктатура неслыханных до сели масштабов.Тут уже и библейские мотивы можно вспомнить про приход антихреста )
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09.11.2021 18:54 Відповісти
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