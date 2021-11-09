В Австрії без COVID-сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі, - Ляшко
Країни Європейського Союзу встановлюють суворіші вимоги до невакцинованих проти COVID-19 працівників, ніж в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для усіх професій, що пов’язані з великою кількістю контактів між людьми або виконанням критично важливих для країни функцій. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу", - сказав голова МОЗ.
Як приклад міністр навів Італію, де з 15 жовтня в усіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред’явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту. Якщо таких документів людина не має, її позбавляють зарплати або штрафують на 1,5 тис. євро. Окремі штрафи передбачені для роботодавців.
Натомість в Австрії, за словами Ляшка, запроваджують локдаун для невакцинованих.
"Потрапити до громадських будівель можуть лише ті, хто вакцинувався або перехворів. Негативний ПЛР-тест в них не є вже законною перепусткою. Без "ковідного" сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі", - зазначив міністр.
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Детали
Новые правила вводятся с понедельника, 8 ноября. Гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места - кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.
При этом ограничения не распространяются на тех, кто привит, а также тех, кто недавно переболел коронавирусом.
Власти установили срок в 4 недели, в течение которого в общественные заведения смогут попасть те, у кого есть только одна доза вакцины, а также негативный ПЦР-тест.
После этого вход будет позволен только полностью вакцинированным и тем людям, которые недавно выздоровели от COVID-19.
И вперед идем в борьбе за это...
Смело мы в бой пойдем
За власть советов,и как один умрем в борьбе за это...
Запретите продавать спиртное и пиво не вакцинированным!
Значит и колоться им нет смысла.