В Австрії без COVID-сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі, - Ляшко

Країни Європейського Союзу встановлюють суворіші вимоги до невакцинованих проти COVID-19 працівників, ніж в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наша стратегія обґрунтована та логічна. Поступово запроваджуються вимоги вакцинації для усіх професій, що пов’язані з великою кількістю контактів між людьми або виконанням критично важливих для країни функцій. Аналогічні і навіть ще більш суворі вимоги встановлюють і в країнах Європейського Союзу", - сказав голова МОЗ.

Як приклад міністр навів Італію, де з 15 жовтня в усіх працівників, незалежно від професії, вимагають пред’явити сертифікат про вакцинацію або негативний результат ПЛР-тесту. Якщо таких документів людина не має, її позбавляють зарплати або штрафують на 1,5 тис. євро. Окремі штрафи передбачені для роботодавців.

Натомість в Австрії, за словами Ляшка, запроваджують локдаун для невакцинованих.

"Потрапити до громадських будівель можуть лише ті, хто вакцинувався або перехворів. Негативний ПЛР-тест в них не є вже законною перепусткою. Без "ковідного" сертифіката вже навіть не можна пересуватись на автомобілі", - зазначив міністр.

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