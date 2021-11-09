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В Україні набув чинності закон, що збільшує штрафи за вигул собак без намордників і неприбирання власником екскрементів своєї тварини

В Україні набув чинності закон, що збільшує штрафи за вигул собак без намордників і неприбирання власником екскрементів своєї тварини

В Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу" на сайті ВР.

Відповідно до змін, вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником екскрементів своєї тварини тягнуть попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Для посадових осіб - попередження або штраф від 340 до 850 гривень.

Якщо порушення вчиняється повторно протягом року, то штраф для фізичної особи збільшується до 340-510 гривень, для посадової - до 510-1020 гривень.

Якщо порушення супроводжується заподіянням шкоди здоров'ю людини або її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією тварин, посадовим особам - від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварин.

Крім того, до повноважень місцевої влади у сфері захисту тварин від жорстокого поводження віднесли вжиття заходів та забезпечення заборони пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та іншої забороненої законом діяльності.

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закон (2825) собаки (100) штраф (1856)


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Топ коментарі
+36
Убери говно за своим блоховозом и гуляй спокойно.
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09.11.2021 13:05
+19
смішні штрафи. 100 баксів за те що покусала?? В Європі це за намордник..
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09.11.2021 12:47
+15
Нормальные люди справляют нужду в туалете, а не под кустом. Хотя тебе наверное это как высшая математика
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09.11.2021 22:01
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этот закон настолько "важен", что шмугаль начал брехать о росте инвестиций в Украину...
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10.11.2021 11:50 Відповісти
за незаконно виловленого окунька -3,5 тис грн,за те,що собака покусав людину від 1700 до 3400.Прийняли закон під багатіїв та їхніх песиків-охоронців
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20.01.2022 19:25 Відповісти
У нас просто немає культури. Люди, які заводять собак не хочуть зрозуміти тих, хто не любить собак, а такі на жаль є. У Європі чи Америці не прибрати за своїм песиком, - це як самому сісти посеред вулиці та покакати. Жодної купки ви не побачите у Лондоні або у Празі, а от у нашому Львові увесь історичний центр «замінований». А Львів - це наша культурна столиця.
Собака ніколи не буває винна, в усьому винен лише її хазяїн.
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20.01.2022 19:49 Відповісти
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