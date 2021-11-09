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ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн

ЄС офіційно виключив Україну із

Європейський Союз оприлюднив рішення, яким виключив Україну зі списку країн, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, введені на необов'язкові поїздки до ЄС через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після розгляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила список країн, особливих адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних властей, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Сінгапур та Україна", - сказано у рішенні, оприлюдненому у вівторок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про можливе виключення України із "зеленого списку" ЄС: Хочеш подорожувати - вакцинуйся

Водночас, кожна країна-член ЄС має право ухвалити рішення "скасувати тимчасові обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників".

Як передбачено у рекомендації Ради, цей список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватиметься.

Рішення було ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.

Також читайте: США відкривають кордони для вакцинованих туристів з понад 30 країн

Україну було включено до списку, який переглядається кожні два тижні, 15 липня.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - пояснив міністр.

подорож (92) туризм (1560) Євросоюз (13341) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Зебіли, ану дружно: Зелений список на хліб не намажеш.
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09.11.2021 12:44
+9
було виключено Сінгапур та Україна

Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
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09.11.2021 12:35
+8
З зеленого в Україні залишилось тільки ЗЕх*йло.
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09.11.2021 12:54
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Ті нелегали, які через Білорусь пруться в Польщу, плювали на ці списки.
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09.11.2021 12:35 Відповісти
Їм можна. Вони "страждають".
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09.11.2021 12:36 Відповісти
онижыдети.
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09.11.2021 13:01 Відповісти
Всі школи - на дистанційну освіту ! Єдине, що зараз робиться, щоб збити нову хвилю ковід - це карантин навчальних закладів, т.я. діти особливо швидко заражаються в тісних класах, в коридорах, спортзалах, а потім несуть вірус додому. Транспорт ходить так само: в реальності ковід сертифікати перевіряють лише в Києві (і то не усюди), магазини, кінотеатри, дискотеки, кафешки - все працює. І хай працює, бо не можна зупиняти бізнес. Але деяка місцева влада (Дніпро, Черкаси тощо) починає займатись містечковим самоуправством та виводити дітей та молодь на очну форму навчання в самий пік епідемії! Коли проблема державного, навіть світового масштабу, не може бути окремих рішень дурних голов! Школи, коледжі, ВИШі мають бути на дистанційній освіті доки не спаде хвиля! Вирішує центр! Крапка! https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg https://lifeimg.pravda.com/images/doc/d/d/dd6ea98-skola-online-1320.jpg
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09.11.2021 13:42 Відповісти
було виключено Сінгапур та Україна

Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
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09.11.2021 12:35 Відповісти
И ведь не скажешь - да посмотрите на смертность в Сингапуре)
Нет!!! И все.
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09.11.2021 12:42 Відповісти
79.56% на 7.11.21

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
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09.11.2021 13:06 Відповісти
Во-первых, не важно, во-вторых я на гугле смотрю
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09.11.2021 13:08 Відповісти
..а как насЧОт справочки ....что умерших нет? Или это не важно?
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09.11.2021 14:09 Відповісти
Вот видишь...и вакцинированных 80 процентов...и умерших нет...а в ЕС не пускают...колдавство какое то...😀
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09.11.2021 14:13 Відповісти
Привет!! Ну вот какой смысл так ярко демонстрировать свой пещерный разум!! Ну неужели не понятно, что вакцинация для того, чтобы не дохли в муках ??? Ну 850 умерших сегодня!!! Каким же надо быть тупым, чтобы упорно молоть дикую чушь. Там не твой пост был на Фейсбуке? Что кто привит Пфайзером и пользуется мобильным интернетом , то его уже отслеживают в США... Короговаком..китайцы отслеживают.. Зенегой - британцы... Что скорость интернета сильно в мобильниках упала, т.к подключились частицы , что в теле после прививки... И что Спутник-V не пускают в Украину американцы, т.к бояться, что русня захватит так нужное Америке население Украины. Мир то поделили уже таким способом!! )))) Твоя парафия и твоё поле деятельности!!!)))
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09.11.2021 14:22 Відповісти
кто был ни кем тот стал ни чем... или, порох прорубил окно в европу а моня прорыл тонель обратно.
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09.11.2021 12:43 Відповісти
Зебіли, ану дружно: Зелений список на хліб не намажеш.
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09.11.2021 12:44 Відповісти
З зеленого в Україні залишилось тільки ЗЕх*йло.
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09.11.2021 12:54 Відповісти
Долго притворялись что Украина зеленая. Кажется европейским чиновникам тоже не очень-то и жаль свое народишко.
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09.11.2021 13:04 Відповісти
Данія, яка має один з найвищих показників вакцинації в Європі, знову запроваджує карантинні обмеження, щоб зупинити новий сплеск зараження Covid-19.

Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.

Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров'я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".

"Органи охорони здоров'я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", - сказав Фредеріксен.

У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.

Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.

Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.

Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.
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09.11.2021 13:24 Відповісти
Про*рали ЗЕленые безвиз..........

Ростов совсем близко, да, ЗЕлупики?
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09.11.2021 13:06 Відповісти
А в нас аппеляційнтй суд припинив дію байденовскої вимоги усім працівникам приватних компаній де працює більше 100 осіб обов'язково вакцинуватися як антиконституційний. Згодом справа опиниться у верховному суді
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09.11.2021 13:23 Відповісти
Нахера нам это?! Украина сейчас #1 в мире по смертности от ковида. И пандемия только началась. Сейчас бизнесы массово закрываются т.к людям банально нечем платить зп из-за отсутствия спроса на товары-услуги.
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09.11.2021 15:03 Відповісти
Я просто констатирую факт. Вечный выбор - целесообразность или законность.
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09.11.2021 15:52 Відповісти
Нарешті, сталося велике досягнення Зебільної влади. За кордон ні шагу, всі в рабство на підприємства до Бені, Ахметки,Новінського і Рабіновича за похльобку.
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09.11.2021 13:50 Відповісти
вот вам и итог правления ПРИДУРКА из 95 квартала..... давайте дружно скажем спасибо 73% украинских кретинов.....
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09.11.2021 14:07 Відповісти
а сингапур за что?? там одни ваксы.
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09.11.2021 14:34 Відповісти
зеленый имбицил сделал все, чтобы Украина оказалась в жопе цивилизации
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09.11.2021 15:00 Відповісти
Они уже знают о том, сколько стоит сертификат о вакцинации! А когда узнают за сколько можно загранпаспорт "сделать" то и безвиз закроют!
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09.11.2021 15:28 Відповісти
 
 