ЄС офіційно виключив Україну із "зеленого списку" безпечних для подорожей країн
Європейський Союз оприлюднив рішення, яким виключив Україну зі списку країн, для яких рекомендується зняти обмежувальні заходи, введені на необов'язкові поїздки до ЄС через пандемію COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Після розгляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки до ЄС, Рада оновила список країн, особливих адміністративних регіонів та інших утворень та територіальних властей, для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Сінгапур та Україна", - сказано у рішенні, оприлюдненому у вівторок.
Водночас, кожна країна-член ЄС має право ухвалити рішення "скасувати тимчасові обмеження на несуттєві поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників".
Як передбачено у рекомендації Ради, цей список, як і раніше, переглядатиметься кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватиметься.
Рішення було ухвалено у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус.
Україну було включено до списку, який переглядається кожні два тижні, 15 липня.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після виключення України із "зеленого списку" ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. "Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців", - пояснив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Для справачки: в Сингапуре вакцинировано 83%
Нет!!! И все.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
Деталі: Датчанам доведеться знову пред'являти ковід-паспорти для відвідування публічних місць і заходів.
Цей крок є наслідком рекомендації органів охорони здоров'я щодо того, щоб країна перекваліфікувала вірус як хворобу, яка становить "небезпеку для суспільства".
"Органи охорони здоров'я очікують, що зараження зросте в найближчі місяці і що зростання буде швидше, ніж очікувалося", - сказав Фредеріксен.
У вівторок уряд представить цю пропозицію на розгляд парламенту.
Данія першою в ЄС скасувала обмеження у вересні, але за останні два тижні кількість заражених зросла більш ніж вдвічі.
Прем'єр-міністр закликав усіх невакцинованих данців зробити щеплення.
Загалом у Данії близько 75% всього населення повністю вакциновані.
Ростов совсем близко, да, ЗЕлупики?