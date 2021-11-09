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Лікарні торік не використали 3,8 млрд грн, виділених на надання допомоги при COVID-19, з них 1,17 млрд грн розмістили на депозитах, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Лікарні торік не використали 3,8 млрд грн, виділених на надання допомоги при COVID-19, з них 1,17 млрд грн розмістили на депозитах, -

Верховна Рада повністю забезпечила надання екстреної допомоги при коронавірусі та відкриття мобільних шпиталів. Але міста просто не використали надані кошти.

Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Це виявила Державна аудиторська служба України", - додала вона.

"Центри екстреної медичної допомоги з отриманих у 2020 році коштів за договорами на надання екстренної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19 не використали бюджетних коштів на суму 3,83 млрд грн, з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах. Ідіоти", - акцентувала політикеса.

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"Невідповідність фактично проведених видатків на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам спричинила повернення до державного бюджету 229 млн грн унаслідок необґрунтованого обрахунку потреби в коштах", - зазначила Василевська-Смаглюк.

"Крім цього, із ковідного фонду було виділено 90,2 млн грн, на облаштування мобільних шпиталів. Зокрема:

- місту Києву на 500 ліжок - 36,3 млн грн

- Одеській області на 500 ліжок - 36,3 млн грн

- Донецькій області на 200 ліжок - 17,6 млн,

Фактично для облаштування шпиталів торік використано лише 50,3 млн грн. Інші кошти так і не були використані і повернулися до державного бюджету. Зокрема, Київ взагалі їх не освоїв", - резюмувала депутатка.

Автор: 

ВР (14943) Київ (19423) медицина (2115) фінансування (3096) Держаудитслужба (184) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


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Топ коментарі
+6
Во первых:
Уже неоднократно власти кричали "деньги выделены", а денег как НЕ БЫЛО, так и НЕТ.
"Таинственным" образом деньги застряют по дороге и не доходят до тех, кому они предназначены.
Во вторых:
У властей есть ВСЕ СПОСОБЫ для КОНТРОЛЯ!
Начиная от обычных Налоговых, Полиции и до СБУ, НАБУ, ГПУ и просто "Министерской Проверки".
За что эти все конторы зарплаты получают?
В третьих:
Можно поступать как США: не деньгами коррупционным странам помогают, а конкретной ТЕХНИКОЙ!
Почему вы просто-тупо централизованно не закупили маски, костюмы, сатураторы, тесты, концентраторы, ... не разослали по больницам?
ВЫВОД:
Не пеняйте на подчиненных и народ, когда САМИ НИХЕРА НЕ СДЕЛАЛИ!
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09.11.2021 13:12
+3
работаю в ликарне, в обычной...
Прут скорые корону как себе домой! Поцыенты вперемежку! Экспресс-тесты отрицательные (как и кто их делал не известно). Обследуем: на рентгене 2-х сторонняя пневмония. Забор на ПЦР. Результат приходит минимум дня через три. Приходит положительный. Это все время поцыент лежит среди других больных! О, как, ляшок-звездабол.
При этом никаких доплат персоналу, никакой спец одежды, никаких кислородных концентраторов. Пульсоксиметры только в ПИТах, целая палата в анестезиологии забита ковидлой, кислород зависимые. Перевести в ковидню - хер, мест нигде нет (может трындят, может нет).
И вот посмотрел я (в открытом доступе инфа) сколько же гребаный ляшок с бандой нсзу выделяют средств ликарне. Не поверите - 7 500000 грн/мес. Много?!
Но только этого хватает на з/п и фсё...
Плюс нсзу казачит по полной - на каждом шагу режут под всякими предлогами пролеченные случаи.
Так что ляшок, стулы пэльку уже, недоношенный
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09.11.2021 12:58
+3
Ничё не идиоты. Кладём лярд гривен на счёт под 10% (для упрощения подсчётов). Пол года оно там лежит и получаем на ровном месте 50 лямов гривен. Лярд (обесценившийся за пол года на величину инфляции) возвращаем обратно государству. На полученнные проценты покупаем баксы и выводим за бугор. Совсем не идиоты. Идиоты это те, кто за них голосовал.
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09.11.2021 13:47
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Дура. Нельзя жалеть денег для тех кто обеспечивает и поддерживает вакханалию.
******** у не лояльных.
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09.11.2021 12:51 Відповісти
работаю в ликарне, в обычной...
Прут скорые корону как себе домой! Поцыенты вперемежку! Экспресс-тесты отрицательные (как и кто их делал не известно). Обследуем: на рентгене 2-х сторонняя пневмония. Забор на ПЦР. Результат приходит минимум дня через три. Приходит положительный. Это все время поцыент лежит среди других больных! О, как, ляшок-звездабол.
При этом никаких доплат персоналу, никакой спец одежды, никаких кислородных концентраторов. Пульсоксиметры только в ПИТах, целая палата в анестезиологии забита ковидлой, кислород зависимые. Перевести в ковидню - хер, мест нигде нет (может трындят, может нет).
И вот посмотрел я (в открытом доступе инфа) сколько же гребаный ляшок с бандой нсзу выделяют средств ликарне. Не поверите - 7 500000 грн/мес. Много?!
Но только этого хватает на з/п и фсё...
Плюс нсзу казачит по полной - на каждом шагу режут под всякими предлогами пролеченные случаи.
Так что ляшок, стулы пэльку уже, недоношенный
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09.11.2021 12:58 Відповісти
Згідно з законом, лікарні фінансуються з центрального та місцевих бюджетів. Як видно з ваших слів, державний бюджет, яким керує зелена влада, платить вам зарплату. За всім іншим звертайтесь до місцевої влади, яку ви вибрали.
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09.11.2021 13:23 Відповісти
Згідно з законом, з місцевих бюджетів оплачуются тільки КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, все інше включено в пакет НСЗУ і оплачується з Держбюджету
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09.11.2021 13:33 Відповісти
ты, если ни хрена не знаешь, лучше помолчи
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10.11.2021 23:33 Відповісти
Верховна Рада повністю забезпечила надання екстреної допомоги при коронавірусі та відкриття мобільних шпиталів.(с)
Тут можна процитувати Лаврова ....
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09.11.2021 13:06 Відповісти
тільки вата цитує лаврова.
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09.11.2021 13:33 Відповісти
Во первых:
Уже неоднократно власти кричали "деньги выделены", а денег как НЕ БЫЛО, так и НЕТ.
"Таинственным" образом деньги застряют по дороге и не доходят до тех, кому они предназначены.
Во вторых:
У властей есть ВСЕ СПОСОБЫ для КОНТРОЛЯ!
Начиная от обычных Налоговых, Полиции и до СБУ, НАБУ, ГПУ и просто "Министерской Проверки".
За что эти все конторы зарплаты получают?
В третьих:
Можно поступать как США: не деньгами коррупционным странам помогают, а конкретной ТЕХНИКОЙ!
Почему вы просто-тупо централизованно не закупили маски, костюмы, сатураторы, тесты, концентраторы, ... не разослали по больницам?
ВЫВОД:
Не пеняйте на подчиненных и народ, когда САМИ НИХЕРА НЕ СДЕЛАЛИ!
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09.11.2021 13:12 Відповісти
...срочна пустить на твёрдое покрытие для Скорых Помощей!
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09.11.2021 13:34 Відповісти
"з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах. Ідіоти"

Не ідіоти, а крадії. Бо ж хто отримує відсотки з депозитів? Правильно - вони самі у власні кишені - бо за ці відсотки не потрібно звітувати.
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09.11.2021 13:45 Відповісти
Ничё не идиоты. Кладём лярд гривен на счёт под 10% (для упрощения подсчётов). Пол года оно там лежит и получаем на ровном месте 50 лямов гривен. Лярд (обесценившийся за пол года на величину инфляции) возвращаем обратно государству. На полученнные проценты покупаем баксы и выводим за бугор. Совсем не идиоты. Идиоты это те, кто за них голосовал.
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09.11.2021 13:47 Відповісти
Та ви шо, і хто ж в нас у минулому році керував всим і всіма в Україні?
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09.11.2021 13:48 Відповісти
не свистите....
больницы умоляли выделить - не выделяли из-за бюрократических препон (там такое выдумывали - барон Мюнхаузен - не придумал бы... лишь бы не дать!!! за ковидных больных доплата рассчитывается чуть ли не с секундомером - т.е сколько минут был в красной зоне... а не на суточном дежурстве в красной зоне...(а дежурство-дежурству рознь!)
поэтому о неиспользованных деньгах - лучше молчите (иногда их выделяют в ноябре...с приказом израсходовать до 15 декабря - но так, чтоб это было все законно и при проверках не сесть... а как это сделать??? а никак... и возвращается все это обратно в бюджет... как неиспользованное!!! с*ки)
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09.11.2021 13:54 Відповісти

Наша медицина в действии.
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09.11.2021 14:27 Відповісти
 
 