Лікарні торік не використали 3,8 млрд грн, виділених на надання допомоги при COVID-19, з них 1,17 млрд грн розмістили на депозитах, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Верховна Рада повністю забезпечила надання екстреної допомоги при коронавірусі та відкриття мобільних шпиталів. Але міста просто не використали надані кошти.

Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Це виявила Державна аудиторська служба України", - додала вона.

"Центри екстреної медичної допомоги з отриманих у 2020 році коштів за договорами на надання екстренної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19 не використали бюджетних коштів на суму 3,83 млрд грн, з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах. Ідіоти", - акцентувала політикеса.

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"Невідповідність фактично проведених видатків на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам спричинила повернення до державного бюджету 229 млн грн унаслідок необґрунтованого обрахунку потреби в коштах", - зазначила Василевська-Смаглюк.

"Крім цього, із ковідного фонду було виділено 90,2 млн грн, на облаштування мобільних шпиталів. Зокрема:

- місту Києву на 500 ліжок - 36,3 млн грн

- Одеській області на 500 ліжок - 36,3 млн грн

- Донецькій області на 200 ліжок - 17,6 млн,

Фактично для облаштування шпиталів торік використано лише 50,3 млн грн. Інші кошти так і не були використані і повернулися до державного бюджету. Зокрема, Київ взагалі їх не освоїв", - резюмувала депутатка.