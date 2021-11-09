Лікарні торік не використали 3,8 млрд грн, виділених на надання допомоги при COVID-19, з них 1,17 млрд грн розмістили на депозитах, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
Верховна Рада повністю забезпечила надання екстреної допомоги при коронавірусі та відкриття мобільних шпиталів. Але міста просто не використали надані кошти.
Про це заявила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.
"Це виявила Державна аудиторська служба України", - додала вона.
"Центри екстреної медичної допомоги з отриманих у 2020 році коштів за договорами на надання екстренної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або діагнозом COVID-19 не використали бюджетних коштів на суму 3,83 млрд грн, з яких 1,172 млрд грн розмістили на депозитних рахунках у приватних банківських установах. Ідіоти", - акцентувала політикеса.
"Невідповідність фактично проведених видатків на здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам спричинила повернення до державного бюджету 229 млн грн унаслідок необґрунтованого обрахунку потреби в коштах", - зазначила Василевська-Смаглюк.
"Крім цього, із ковідного фонду було виділено 90,2 млн грн, на облаштування мобільних шпиталів. Зокрема:
- місту Києву на 500 ліжок - 36,3 млн грн
- Одеській області на 500 ліжок - 36,3 млн грн
- Донецькій області на 200 ліжок - 17,6 млн,
Фактично для облаштування шпиталів торік використано лише 50,3 млн грн. Інші кошти так і не були використані і повернулися до державного бюджету. Зокрема, Київ взагалі їх не освоїв", - резюмувала депутатка.
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******** у не лояльных.
Прут скорые корону как себе домой! Поцыенты вперемежку! Экспресс-тесты отрицательные (как и кто их делал не известно). Обследуем: на рентгене 2-х сторонняя пневмония. Забор на ПЦР. Результат приходит минимум дня через три. Приходит положительный. Это все время поцыент лежит среди других больных! О, как, ляшок-звездабол.
При этом никаких доплат персоналу, никакой спец одежды, никаких кислородных концентраторов. Пульсоксиметры только в ПИТах, целая палата в анестезиологии забита ковидлой, кислород зависимые. Перевести в ковидню - хер, мест нигде нет (может трындят, может нет).
И вот посмотрел я (в открытом доступе инфа) сколько же гребаный ляшок с бандой нсзу выделяют средств ликарне. Не поверите - 7 500000 грн/мес. Много?!
Но только этого хватает на з/п и фсё...
Плюс нсзу казачит по полной - на каждом шагу режут под всякими предлогами пролеченные случаи.
Так что ляшок, стулы пэльку уже, недоношенный
Тут можна процитувати Лаврова ....
Уже неоднократно власти кричали "деньги выделены", а денег как НЕ БЫЛО, так и НЕТ.
"Таинственным" образом деньги застряют по дороге и не доходят до тех, кому они предназначены.
Во вторых:
У властей есть ВСЕ СПОСОБЫ для КОНТРОЛЯ!
Начиная от обычных Налоговых, Полиции и до СБУ, НАБУ, ГПУ и просто "Министерской Проверки".
За что эти все конторы зарплаты получают?
В третьих:
Можно поступать как США: не деньгами коррупционным странам помогают, а конкретной ТЕХНИКОЙ!
Почему вы просто-тупо централизованно не закупили маски, костюмы, сатураторы, тесты, концентраторы, ... не разослали по больницам?
ВЫВОД:
Не пеняйте на подчиненных и народ, когда САМИ НИХЕРА НЕ СДЕЛАЛИ!
Не ідіоти, а крадії. Бо ж хто отримує відсотки з депозитів? Правильно - вони самі у власні кишені - бо за ці відсотки не потрібно звітувати.
больницы умоляли выделить - не выделяли из-за бюрократических препон (там такое выдумывали - барон Мюнхаузен - не придумал бы... лишь бы не дать!!! за ковидных больных доплата рассчитывается чуть ли не с секундомером - т.е сколько минут был в красной зоне... а не на суточном дежурстве в красной зоне...(а дежурство-дежурству рознь!)
поэтому о неиспользованных деньгах - лучше молчите (иногда их выделяют в ноябре...с приказом израсходовать до 15 декабря - но так, чтоб это было все законно и при проверках не сесть... а как это сделать??? а никак... и возвращается все это обратно в бюджет... как неиспользованное!!! с*ки)
Наша медицина в действии.