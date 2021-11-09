Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg
Росія перекидає до кордонів з Україною танки.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
У неділю, 7 листопада, у мережі з'явилося відео прибуття Т-80У на один із залізничних вокзалів у Воронезькій області.
Міжнародні спостерігачі проаналізували відео та дійшли висновку, що батальйон основних бойових танків, ймовірно, відправлять на полігон Погонове (250 км від кордону), який став ключовим місцем концентрації російських військ біля кордонів з Україною під час весняного загострення.
На думку аналітиків агентства Janes, на відміну від весняного стягування військ, цього разу Росія діє потайки: ешелони військової техніки часто перевозяться вночі, до операції залучають елітні наземні підрозділи. І метою таких процесів може бути створення активної загрози, а не залякування, резюмує видання.
Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.
Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.
В свою чергу прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Польша закрыла КПП «Кузница». Что происходит с грузовыми и пассажирскими перевозками?
🚚Скоропортящиеся продукты https://t.me/zamkadomby/10274 направят в ближайший пропускной пункт Берестовица-Бобровники.
🚍На автовокзале Гродно все автобусные рейсы в Польшу закрыты, пустить транспорт через другие пункты пропуска пока нет возможности.
🚗В КПП Брузги автомобилей на выезд или въезд сейчас нет."
та й вигляд у цього зеЛоха офшорного такий - мовби його єрмака цілодобово піндюрить))
зеЛох офшорний "зуб дайот" - він "верит что путин хочет мира" и готов "сойтись условиями посередине Украини"..
дословні цитати від ОП(Г) зеленої шмарклі..
"Хочешь мира - готовься к войне. Хочешь победы - старательно обучай воинов. Желаешь получить благоприятный результат - веди войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай." - Вегеций
салоджавеліни треба перепрятать
Так что не все лохи у нас...