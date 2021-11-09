Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg

Росія перекидає до кордонів з Україною танки.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У неділю, 7 листопада, у мережі з'явилося відео прибуття Т-80У на один із залізничних вокзалів у Воронезькій області.

Міжнародні спостерігачі проаналізували відео та дійшли висновку, що батальйон основних бойових танків, ймовірно, відправлять на полігон Погонове (250 км від кордону), який став ключовим місцем концентрації російських військ біля кордонів з Україною під час весняного загострення.

На думку аналітиків агентства Janes, на відміну від весняного стягування військ, цього разу Росія діє потайки: ешелони військової техніки часто перевозяться вночі, до операції залучають елітні наземні підрозділи. І метою таких процесів може бути створення активної загрози, а не залякування, резюмує видання.

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Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає.