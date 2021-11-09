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Новини Агресія Росії проти України
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Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg

Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg

Росія перекидає до кордонів з Україною танки.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

У неділю, 7 листопада, у мережі з'явилося відео прибуття Т-80У на один із залізничних вокзалів у Воронезькій області.

Міжнародні спостерігачі проаналізували відео та дійшли висновку, що батальйон основних бойових танків, ймовірно, відправлять на полігон Погонове (250 км від кордону), який став ключовим місцем концентрації російських військ біля кордонів з Україною під час весняного загострення.

На думку аналітиків агентства Janes, на відміну від весняного стягування військ, цього разу Росія діє потайки: ешелони військової техніки часто перевозяться вночі, до операції залучають елітні наземні підрозділи. І метою таких процесів може бути створення активної загрози, а не залякування, резюмує видання.

Читайте також: У Пентагоні закликали Росію "прояснити наміри" переміщення російських військ біля кордонів України

Нагадаємо, днями видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія останнім часом відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною - чиновники США і Європи зі стурбованістю фіксують нерегулярне переміщення техніки і військовослужбовців.

Згодом у вітчизняному Міноборони спростували цю інформацію. "За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не фіксує значного переміщення російських військ, їх наближення чи нетипового збільшення на кордоні України.

В свою чергу прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что підтвердження інформації про нарощування російських військ на кордонах України немає.

Автор: 

армія рф (17236) кордон (4753) росія (64958) танк (2059)


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Топ коментарі
+36
...теперь Зелупа должна прогундосить, что все это вранье
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09.11.2021 12:53
+20
Так і буде...ЗЕх*йло же окрім міра в очкє ***** нічого не бачить
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09.11.2021 13:03
+18
Для этого торчка сначала нужно вывести из транса.
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09.11.2021 13:06
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...теперь Зелупа должна прогундосить, что все это вранье
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09.11.2021 12:53 Відповісти
Так і буде...ЗЕх*йло же окрім міра в очкє ***** нічого не бачить
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09.11.2021 13:03 Відповісти
НЕ В ТЕМУ, но актуально
"Польша закрыла КПП «Кузница». Что происходит с грузовыми и пассажирскими перевозками?

 🚚Скоропортящиеся продукты https://t.me/zamkadomby/10274 направят в ближайший пропускной пункт Берестовица-Бобровники.
🚍На автовокзале Гродно все автобусные рейсы в Польшу закрыты, пустить транспорт через другие пункты пропуска пока нет возможности.
🚗В КПП Брузги автомобилей на выезд или въезд сейчас нет."
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09.11.2021 13:09 Відповісти
Для этого торчка сначала нужно вывести из транса.
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09.11.2021 13:06 Відповісти
А что зеля после мендель на трансов перешел?
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09.11.2021 13:08 Відповісти
еще не известно - может транси в клоуне))
та й вигляд у цього зеЛоха офшорного такий - мовби його єрмака цілодобово піндюрить))
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09.11.2021 13:15 Відповісти
та он только дунул жирную дорожку и спокоен))) зелебобики покладистые поскуливают потихоньку а он зарабатывает о квартале-слугах думает)) поработал в туалете бухгалтер или нет?)) завтраш 10 зарплата)) а 25-го велюр раздаст аванс
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09.11.2021 14:42 Відповісти
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09.11.2021 14:43 Відповісти
"брешуть" в ЦРУ та в Блюмберге.. "нема ніякої загрози" - так сказали "у зеленського"..
зеЛох офшорний "зуб дайот" - він "верит что путин хочет мира" и готов "сойтись условиями посередине Украини"..

дословні цитати від ОП(Г) зеленої шмарклі..
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09.11.2021 13:13 Відповісти
не может быть
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09.11.2021 12:54 Відповісти
"прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, что
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09.11.2021 13:15 Відповісти
Україна-це наша земля.А лапатнікі теж смертні...
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09.11.2021 12:54 Відповісти
операція на кордоні з Польщею має відволікти увагу укранськихі світовихвійськових,а в цей час рашка вдарить на сході України
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09.11.2021 12:56 Відповісти
Щось нашого рупора нового життя не чути. Хоть щось би прогундосив….
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09.11.2021 12:57 Відповісти
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09.11.2021 13:04 Відповісти
Чого не чути?! Він як раз "чухав по вухах", про оновлення складу пасажирських залізничних вагонив за 2 роки, щоб йому перед расенцями, не було соромно коли вони захоплять Україну і їм доведеться пересуватися нашими вагонами
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09.11.2021 13:16 Відповісти
Та ну, такого не может быть, росия никогда не нападет на Украину (с)
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09.11.2021 13:02 Відповісти
старо как мир...-
"Хочешь мира - готовься к войне. Хочешь победы - старательно обучай воинов. Желаешь получить благоприятный результат - веди войну, опираясь на искусство и знание, а не на случай." - Вегеций
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09.11.2021 13:03 Відповісти
Вагонами новыми отгородимся...купейными...и танки не пройдут...
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09.11.2021 13:03 Відповісти
змотаються з України новими дорогами, новими вагонами та на нових гвинтолітах (дякуючи Аваківу)
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09.11.2021 16:00 Відповісти
Нам потрібен металобрухт.
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09.11.2021 13:04 Відповісти
********** понти.
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09.11.2021 13:05 Відповісти
Будьте паинками, ато ***** нападет
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09.11.2021 13:07 Відповісти
поднимайте нетурецкие байрактары. зарядить джавелины!
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09.11.2021 13:06 Відповісти
Есть повод перебросить Джавелины к границе .
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09.11.2021 13:06 Відповісти
да не ссыте) это тупое бряцание ржавым оружием.
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09.11.2021 13:20 Відповісти
бряцаніє чи не бряцаніє - а сало джавеліни треба перепрятать
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09.11.2021 16:08 Відповісти
250 км до границы, время прибытия такой колоны очень большое учитывая расстояние, за это время евросоюз даже успеет озабоченость высказать, новость ничего не стоит
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09.11.2021 13:06 Відповісти
разведка нато узнает о вторжении гораздо раньше, чем ты)
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09.11.2021 13:21 Відповісти
Может быть, но у меня большие сомнения что те ведра в колоне быстро могут передвигаться
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09.11.2021 13:29 Відповісти
Т-80 развивают скорость до 80 км/ч. Путь в 250 км при движении своим ходом в колонне со скоростью 50-60км/ч займет 5, ну максимум 7 часов. С рассветом вышли - к обеду на границе. При хорошем техническом состоянии техники - большая часть доберется исправной. Ничего там Евросоюз высказать не успеет.
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09.11.2021 14:40 Відповісти
Еще учесть что 250 это по прямой, по трассе до ближайшего большого города, а это Харьков 350, плюс трассу должны перекрыть хотя бы одну сторону, а это значит что соц.сети об этом быстро узнают ну и еще это запас хода, перед границой должны заправится иначе у них будут пустые баки (а это тоже время). В итоге получается что эффекта неожиданости не будет, личный состав уставший после полудня в пути. Не лучший плацдарм для наступления. Ну это расуждения может конечно и ошибаюсь
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09.11.2021 16:11 Відповісти
250 км?? на танке 4 часа, на урале 3 часа, клоун не зря все деньги закатал в асфальт, всё рассчитано до мелочей по горькому опыту немцев, они на мотоколясках планировали по картам доехать до масквабада, но дороги оказались грунтовкой с ямками по яйца.
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09.11.2021 14:52 Відповісти
По боевым уставам 250км это суточный переход для танковых и мотострелковых частей с привалами(через каждые 3-4 часа движения) Если технику пустить самостоятельно на всю скорость то их впоследствии придеться долго собирать и сбивать в подразделения.Так,что в случае чего, у командования ВСУ будет 24 часа на роздумы и принятия решений
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09.11.2021 17:10 Відповісти
пора значит и джавелин испытать в деле, после байрактара
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09.11.2021 13:07 Відповісти
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09.11.2021 13:12 Відповісти
Танки, якщо вони є - бо заява Блумберг - це всього-навсього преса, а не офіційна заява Держдепу чи ЄС - ще не дойшли до полігону. І сам полігон на відстані 250км від кордону з Україною. Танки своїм ходом стільки не підуть, їх треба везти тягачами, чи залізничними платформами. Це займе пару діб, а мінімум добу. Треба також відправити паливо і **********. І це всього батальон танків, які сьогоднішня Україна знищить миттєво. Тому це повідомлення не варте нічого.
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09.11.2021 13:15 Відповісти
250км на танках проблема?) 500км автономный запас хода у любой бронетехники даже по рашкованскому уставу
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09.11.2021 13:22 Відповісти
У Т-80 без допав 335 км, они пустыми должны приехать
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09.11.2021 16:18 Відповісти
нефтебаз под каждым крупным городом достаточно. какие нибудь харьки, голосующие за проспект мясника, еще и на халяву дозаправят
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09.11.2021 16:29 Відповісти
на жд платформы технику не грузят, когда нужно пройти такое расстояние. это долго и нудно
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09.11.2021 13:23 Відповісти
А что, отправят в открытую маршем по автомагистралям? ))) Батальон танков? На границу с Украиной? Если такое будет, то это открытая полномасштабная война Рашки против Украины, а значит против мирового демократического сообщества, и при этом пойдёт не батальон танков.
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09.11.2021 14:01 Відповісти
эмм оккупация Крыма, убийство 15 000 украинцев, сотни тысяч беженцев, обстрелы артиллерией, сбивания самолетов и т.п. это типа закрытая война? или так, чисто поржать? да и "боинг" вроде как не тапком сбили. а отправят как скажет Хйло - может как бурлаки будут тянуть, почему бы и нет. кстати сраное НАТО за которое так любят цапские пропагандоны бомбя Югославию обошлось только 2000 погибших.
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09.11.2021 15:07 Відповісти
ЭксперД, для Т-80У (с ГТД, кстати), 250 км вообще не расстояние. Это так, напоминание...
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09.11.2021 13:36 Відповісти
ЭксПерд, для Т-80У запас хода по просёлочным дорогам 250 км. По автомагистралям 350км. После этого расстояния их надо заправлять и техобслуживать. Это так, напоминание для трепла.
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09.11.2021 14:03 Відповісти
Пистетц ты мне открыл глаза... Оказывается, что 80У надо заправлять и обслуживать???? Сиди дальше и дрочи из-под vpn....
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09.11.2021 15:03 Відповісти
я не спец, но там помоему накладки резиновые ставятся на гусеницы и с вертолётной турбиной соточку идёт легко слегка посвистывая, общался я с одним танкистом он на них ездил, одно говорит маленький ресурс турбины, а так для манёвра то шо надо.
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09.11.2021 15:10 Відповісти
все узгоджено з Єрмаком
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09.11.2021 13:16 Відповісти
усьо на лічьном контролє
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09.11.2021 13:21 Відповісти
та харош пифдеть, наш генштаб сказал что нет никаких наращиваний сил........ они так видят, ну просто так видят.. а то что фото разные выкладывают всякие там амеры, в тик токе полно видео как техника прет составами, то все чес....
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09.11.2021 13:22 Відповісти
Так полно видео, как и наша прёт нехило по железке...

Так что не все лохи у нас...
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09.11.2021 13:32 Відповісти
да прет.. вот только сегодня колонна из ьмашин так 60 навстречу шла, в сторону Донецка, но если честно, что в машинах не знаю, тентованые, но сами авто это в основном хлам разваливающийся.... давайте правде в глаза все же взнглянем, сравнив воен потенциалы.... зачем заниматься самообманом!? На мой взгляд, как очевидца, дела хреновенько выглядят....
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09.11.2021 14:02 Відповісти
да там всё время движняк. ничего нового.
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09.11.2021 13:23 Відповісти
Ніякої загрози ніт. Якщо б ху#ло хотіло відкрито на нас піти, то воно б вже віддало наказ своїм оркам. А це він просто своїми старими бубенцями дзвенить.
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09.11.2021 13:27 Відповісти
А шо там Верещук, готова встретить врага?
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09.11.2021 13:27 Відповісти
в неї рот завжди відкритий, готова прийняти любу кількість любого розміру(p/s то слова нашого ***********)
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09.11.2021 16:08 Відповісти
ей..експерди...а ви себе на хвилинку поставте на місце переляканого кремлівського алаха..."скоро війська нато будуть на кордоні з росією"...і що йому обісраному потрібно готувати - хліб з сіллю чи бойове залізо?....отож...
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09.11.2021 13:30 Відповісти
...ну, видать придеться их использовать наряду с гусеничными тракторами - кал на поля вывозить перед весенней распутицей, для плодородия
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09.11.2021 13:30 Відповісти
На них вже Джавеліни зачекались...
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09.11.2021 13:36 Відповісти
Железные кровати на башнях с понтом "от Джавелинов" были установлены?)
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09.11.2021 13:43 Відповісти
Наши американские партнеры поинтересовались про опыт использования Джавелинов. Может быть, надо уважить и попробовать?
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09.11.2021 13:43 Відповісти
А що нам ті декілька батальйонів кацапських Т-80У, нарід вибрав батальйон "95 квартал", який як заспіває із хором "Верьовкіна" "палали танки палали", то кацапи і втечуть. А Вовка почне їх бомбити разом із баранами 73%, і буцати баранячими рогами, так? Просрали все, привели до влади самих відвертих ворогів, дурнів і делітантів, які крім кривляння на сценах і керанах телевізорів, не вміють нічого. Де там ті нацсуки і швабодівці із іграшковими свинками? Чому не видно вас біля офісу? Що все нормально?
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09.11.2021 13:47 Відповісти
Гнусавий і його ОП цього не бачать?
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09.11.2021 14:07 Відповісти
дайте придурку с банковой с ху*лом встретится.... он все перетрёт.....
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09.11.2021 14:08 Відповісти
Зелупа, об этом все знает. Но сцыт. О будущем своем беспокоится.
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09.11.2021 14:34 Відповісти
Джавелінам все одно, яке корито до нас пре)
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09.11.2021 16:06 Відповісти
 
 